वॉशिंग मशीन विवाद को लेकर भारतीय मूल के शख्स की हत्या, पत्नी और बेटे के सामने हुई वारदात

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पहचान भी कर ली गई है. विस्तार से पढ़ें.

INDIAN ORIGIN MAN KILLED IN USA
वॉशिंग मशीन विवाद को लेकर भारतीय मूल के शख्स की हत्या (Representational Image (IANS))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read
ह्यूस्टन: अमेरिका के टेक्सास में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में 50 वर्षीय भारतीय मूल के एक मोटल मैनेजर की हत्या कर दी गई. अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम उसकी पत्नी और बेटे के सामने दिया गया.

यह वारदात टेक्सास स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में बुधवार 10 सितंबर को हुई. मृतक की पहचान चंद्रमौली नागमल्लैया के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि एक शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस आरोपी ने कुल्हाड़ी से चंद्रमौली की गर्दन काट दी. डलास पुलिस के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया की उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई.

बता दें, 37 वर्षीय आरोपी कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर उस समय क्रोधित हो गए जब नागमल्लैया ने उन्हें सीधे संबोधित करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा. मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में नागमल्लैया पर हमले की पूरी वारदात साफ देखी गई है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़ित मोटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे, लेकिन संदिग्ध ने उसका पीछा किया और हस्तक्षेप करने के उनके प्रयासों के बावजूद हमला किया.

कोबोस-मार्टिन, जिनका ह्यूस्टन में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें वाहन चोरी और हमले के लिए गिरफ़्तारियां शामिल हैं, को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है. अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है. दोस्तों और परिवार के बीच बॉब के नाम से मशहूर नागमल्लैया को बेहद मिलनसार व्यक्ति माने जाते थे. जैसे ही उनके दोस्तों को इस घटना के बारे में पता चला वे मौके पर पहुंचे. घटना पर शोक जताते हुए उनके दोस्तों ने कहा कि यह अकल्पनीय त्रासदी न केवल अचानक थी, बल्कि बेहद दर्दनाक भी है. नागमल्लैया का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा.

पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गर्दन में मारी गई गोली, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई हत्या

TAGGED:

CHANDRAMOULI NAGAMALLAIAH KILLEDअमेरिका में मोटल मैनेजर की हत्याMOTEL MANAGER MURDERED IN AMERICAचंद्र मौली नागमल्लैया की हत्याINDIAN ORIGIN MAN KILLED IN USA

ETV Bharat Logo

