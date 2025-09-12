ETV Bharat / international

वॉशिंग मशीन विवाद को लेकर भारतीय मूल के शख्स की हत्या, पत्नी और बेटे के सामने हुई वारदात

ह्यूस्टन: अमेरिका के टेक्सास में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में 50 वर्षीय भारतीय मूल के एक मोटल मैनेजर की हत्या कर दी गई. अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम उसकी पत्नी और बेटे के सामने दिया गया.

यह वारदात टेक्सास स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में बुधवार 10 सितंबर को हुई. मृतक की पहचान चंद्रमौली नागमल्लैया के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि एक शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस आरोपी ने कुल्हाड़ी से चंद्रमौली की गर्दन काट दी. डलास पुलिस के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया की उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई.

बता दें, 37 वर्षीय आरोपी कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर उस समय क्रोधित हो गए जब नागमल्लैया ने उन्हें सीधे संबोधित करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा. मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में नागमल्लैया पर हमले की पूरी वारदात साफ देखी गई है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़ित मोटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे, लेकिन संदिग्ध ने उसका पीछा किया और हस्तक्षेप करने के उनके प्रयासों के बावजूद हमला किया.