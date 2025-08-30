ETV Bharat / international

भारतीय समुदाय ने चीन में पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत, भारत माता की जय के लगे नारे - PM MODI CHINA VISIT

चीन के तियानजिन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. पीएम ने कुछ लोगों से बातचीत भी की.

PM Modi received a grand welcome from the Indian community in China
भारतीय समुदाय ने चीन में पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत (IANS)
Published : August 30, 2025 at 7:48 PM IST

तियानजिन (चीन) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे. यहां पर भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. बता दें कि पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं.

पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए.पीएम मोदी ने अपने एक्स पर इस स्वागत के दृश्य को साझा करते हुए लिखा, चीन में भारतीय समुदाय ने तियानजिन में एक विशेष स्वागत दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा को समाप्त करने के बाद तियानजिन के बिन्हाई इंटरनेशनल पर पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत की. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तियानजिन में लैंड किया. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में गहन विचार-विमर्श के लिए उत्सुक हूं और विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा हूं.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा से भारत की एससीओ में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की पुष्टि होती है. इस सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. रविवार को वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. भारत और चीन ने 3,500 किलोमीटर लंबे एलएसी पर गश्त के लिए समझौता किया, जिससे चार साल लंबे सीमा संघर्ष का समाधान हुआ.

भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 के दौरान इस संगठन के प्रमुख देशों की परिषद का अध्यक्ष था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है. हमारी अध्यक्षता के दौरान, हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत की. हम एससीओ के सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा चुनौतियों का समाधान और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से सम्मेलन के दौरान मिलने के लिए उत्सुक हूं.

