तियानजिन (चीन) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे. यहां पर भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया. बता दें कि पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं.
पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए.पीएम मोदी ने अपने एक्स पर इस स्वागत के दृश्य को साझा करते हुए लिखा, चीन में भारतीय समुदाय ने तियानजिन में एक विशेष स्वागत दिया.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा को समाप्त करने के बाद तियानजिन के बिन्हाई इंटरनेशनल पर पहुंचकर इस यात्रा की शुरुआत की. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तियानजिन में लैंड किया. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में गहन विचार-विमर्श के लिए उत्सुक हूं और विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा हूं.
#WATCH | Tianjin, China: A group of Kathak dancers gives a glimpse into their performance. They performed to welcome PM Narendra Modi to the city.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा से भारत की एससीओ में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की पुष्टि होती है. इस सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. रविवार को वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे.
#WATCH | Tianjin, China: A group of Odissi dancers gives a glimpse into their performance. They performed to welcome PM Narendra Modi to the city.
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. भारत और चीन ने 3,500 किलोमीटर लंबे एलएसी पर गश्त के लिए समझौता किया, जिससे चार साल लंबे सीमा संघर्ष का समाधान हुआ.
भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 के दौरान इस संगठन के प्रमुख देशों की परिषद का अध्यक्ष था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है. हमारी अध्यक्षता के दौरान, हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत की. हम एससीओ के सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा चुनौतियों का समाधान और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से सम्मेलन के दौरान मिलने के लिए उत्सुक हूं.
