भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत - INDIA ENVOY RUSSIA OIL

भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीद के मुद्दे को अमेरिका तूल दे रहा है. भारत ने तेल सौदे को लेकर रुख साफ कर दिया.

रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 8:32 AM IST

मास्को: रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारतीय कंपनियां जहां भी उन्हें 'सबसे अच्छा सौदा' मिलेगा, वहां से तेल खरीदना जारी रखेंगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले कदम उठाना जारी रखेगी.

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस को रविवार को दिए एक इंटरव्यू में कुमार ने कहा कि नई दिल्ली की प्राथमिकता देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उनकी यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा भारत पर रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद की आलोचना के बीच आई है, जिसे भारत ने दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया है.

इस बात पर जोर देते हुए कि व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है कुमार ने कहा, 'भारतीय कंपनियां जहाँ कहीं भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहाँ से खरीदारी जारी रखेंगी. तो वर्तमान स्थिति यही है.' रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, 'हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत के सहयोग से कई अन्य देशों की तरह, तेल बाजार, वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिली है.'

उनकी यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत करने के संबंध में आई है. इसमें रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है. अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद से यूक्रेन में रूसी हमले को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है. हालांकि भारत ने इस आरोप को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया है.

अमेरिका के निर्णय को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए कुमार ने कहा कि भारत सरकार ऐसे उपाय करना जारी रखेगी जो देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे. भारत का कहना है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है.

राजदूत विनय ने स्पष्ट किया कि भारत और रूस के बीच व्यापार बाजार आधारित और आपसी हितों पर है. उन्होंने कहा कि यह भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ किया जाता है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका सहित यूरोप के अन्य देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं.'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कच्चे तेल के मुद्दे पर भारत की अमेरिकी आलोचना पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'यह हास्यास्पद है कि जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे अन्य लोगों पर व्यापार करने का आरोप लगाते हैं.'

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

