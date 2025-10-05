ETV Bharat / international

ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, भारत को दी गीदड़भभकी, जानें क्या कहा?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतवानी पर प्रतिक्रिया दी है.

Khawaja Asif
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 7:30 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के 'नक्शे से मिटा देने' वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने धमकी दी कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि उसकी सेनाएं किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं.

बदले में आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को फिर से दोहराया, जिसका नई दिल्ली बार-बार खंडन करता रहा है. आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक असफल प्रयास हैं. 0-6 के स्कोर के साथ निर्णायक हार के बाद अगर वे फिर से कोशिश करते हैं, तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा."

'विमानों के मलबे में दब जाएगा'
पाकिस्तानी सेना को अल्लाह के सिपाही कहते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा. उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "इतिहास की सबसे बुरी हार के बाद भारत में जनमत जिस तरह सरकार के खिलाफ हो गया. मोदी और उनके गुट ने अपनी विश्वसनीयता कैसे खो दी, यह नेतृत्व के बयानों में दिख रहे दबाव से साफ जाहिर है. हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं. इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा."

भारत की पाकिस्तान को चेतावनी
बता दें कि जनरल द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा. इससे एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है.

जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नई दिल्ली द्वारा दिखाया गया संयम भविष्य में किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में दोहराया नहीं जाएगा और उन्होंने भारतीय सैनिकों से कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया.

भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी शुक्रवार को कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों में कम से कम एक दर्जन पाकिस्तानी सैन्य विमान, जिनमें अमेरिका द्वारा खरीदे गए F-16 जेट भी शामिल थे, नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए.

पाकिस्तानी सेना ने प्रतिक्रिया में क्या कहा?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को अपने बयान में पाकिस्तानी सेना ने इन शब्दों को भ्रामक, भड़काऊ और जिंगोस्टिक बताया. पाक सेना ने कहा, "भारतीय रक्षा मंत्री और उसके सेना व वायुसेना प्रमुखों के अत्यधिक भड़काऊ बयानों को देखते हुए हम आगाह करते हैं कि भविष्य में कोई भी संघर्ष विनाशकारी विनाश का कारण बन सकता है. अगर शत्रुता का एक नया दौर शुरू होता है, तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा. हम बिना किसी हिचकिचाहट या संयम के दृढ़ता से जवाब देंगे."

