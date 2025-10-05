ETV Bharat / international

ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, भारत को दी गीदड़भभकी, जानें क्या कहा?

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के 'नक्शे से मिटा देने' वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने धमकी दी कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि उसकी सेनाएं किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं.

बदले में आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को फिर से दोहराया, जिसका नई दिल्ली बार-बार खंडन करता रहा है. आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक असफल प्रयास हैं. 0-6 के स्कोर के साथ निर्णायक हार के बाद अगर वे फिर से कोशिश करते हैं, तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा."

'विमानों के मलबे में दब जाएगा'

पाकिस्तानी सेना को अल्लाह के सिपाही कहते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा. उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "इतिहास की सबसे बुरी हार के बाद भारत में जनमत जिस तरह सरकार के खिलाफ हो गया. मोदी और उनके गुट ने अपनी विश्वसनीयता कैसे खो दी, यह नेतृत्व के बयानों में दिख रहे दबाव से साफ जाहिर है. हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं. इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा."

भारत की पाकिस्तान को चेतावनी

बता दें कि जनरल द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा. इससे एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है.