ट्रंप ने शहबाज के सामने की तारीफ, बोले- भारत महान देश और पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी भारत और पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने की बात दोहराई.
Published : October 14, 2025 at 7:20 AM IST
शर्म अल शेख: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से एक साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सहयोग के बारे में बात की थी. इस दौरान ट्रंप ने मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अपने दावों को दोहराया. इसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके हस्तक्षेप से यह मामला सुलझाया गया था.
भारत के नेतृत्व के साथ अपने तालमेल पर प्रकाश डालते हुए ट्रंप ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने शानदार काम किया है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छी तरह से रहेंगे.'
उनकी यह टिप्पणी इस वर्ष की शुरुआत में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में आई है. 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटक मारे गए थे.
#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, " india is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. i think that pakistan and india are going to live very nicely together..."— ANI (@ANI) October 13, 2025
(video source: the white house="" youtube) pic.twitter.com/rROPW57GCO
जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा संचालित आतंकी शिविरों पर हमले किए. साथ ही उसके हवाई ठिकानों पर भी बमबारी की.
शिखर सम्मेलन में ट्रंप की यह टिप्पणी एक दिन पहले एयर फोर्स वन में दिए गए उनके बयान के बाद आई. इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सहित कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है.
ट्रंप ने कहा, 'मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया. उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच, मैंने कहा था, अगर आप लोग युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार हैं तो मैं आप दोनों पर 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 200 प्रतिशत जैसे बड़े टैरिफ लगाऊँगा.'
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगाने की उनकी धमकी से स्थिति तुरंत नियंत्रण में आ गई. उन्होंने कहा, 'मैंने कहा था कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ. मैंने 24 घंटे में यह मामला सुलझा लिया. अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते, तो आप उस युद्ध को कभी नहीं सुलझा पाते.'
उन्होंने 9 अक्टूबर को फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, तथा संघर्ष के समाधान को अपनी टैरिफ रणनीति से जोड़ा था. इस सवाल का जवाब देते हुए कि उन्होंने देशों को बातचीत के लिए कैसे तैयार किया, ट्रंप ने कहा था, 'टैरिफ लगाने की क्षमता से दुनिया में शांति आई है. आप जानते हैं कि मैंने 7 शांति समझौते किए हैं.'
अपने दावे को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, 'सभी मामलों में नहीं, लेकिन अब तक हमने जो 7 समझौते किए हैं, उनमें से कम से कम 5 व्यापार के जरिए थे, यानी हम उन लोगों से कोई समझौता नहीं करेंगे जो लड़ते हैं और हम आप पर टैरिफ लगाएँगे.' भारत और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा, 'आप भारत और पाकिस्तान को देखिए, मैंने कहा था कि अगर आप दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो हम आप दोनों के साथ व्यापार नहीं करेंगे.
ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की मध्यस्थता के ऐसे ही दावे बार-बार किए हैं. साथ ही ये भी दावा किया है कि उनके प्रशासन के व्यापारिक दबाव ने इस साल की शुरुआत में बढ़े तनाव के बाद दोनों देशों के बीच स्थिरता लाई है. 21 सितंबर को ट्रंप ने अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के संस्थापक रात्रिभोज में कहा कि उन्हें सात युद्धों को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं. इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रुकवाए.'
हालाँकि, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का लगातार खंडन किया है और अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुद्दा, जिसमें जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए.