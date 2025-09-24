ETV Bharat / international

रूस से संघर्ष में भारत काफी हद तक हमारे साथ है, जेलेंस्की

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही.

india mostly with kyiv on russia ukraine conflict says Volodymyr Zelenskyy
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (File/ ANI)
By ANI

Published : September 24, 2025 at 3:19 PM IST

न्यूयॉर्क: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन के प्रति भारत के समर्थन पर आशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि भारत अधिकांशतः कीव के रुख से सहमत है. साथ ही उन्होंने ऊर्जा संबंधी जटिलताओं पर नई दिल्ली के रुख को भी स्वीकार किया.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक से इतर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने रूसी ऊर्जा निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत काफी हद तक हमारे साथ है. ऊर्जा को लेकर हमारे सामने कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे संभाल सकते हैं. हमें यूरोपीय देशों के साथ मिलकर भारत के साथ और भी करीबी और मजबूत रिश्ते बनाना होगा."

जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन को समर्थन देना बंद न कर दे. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें भारतीयों को पीछे हटने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और अंततः वे रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति अपना रवैया बदल देंगे."

हालांकि, उन्होंने कहा कि बीजिंग के रूसी हितों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण इस मुद्दे पर चीन के साथ बातचीत करना "अधिक कठिन" है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, "चीन के साथ यह अधिक कठिन है, क्योंकि फिलहाल रूस को समर्थन देना बंद करना उनके हित में नहीं है."

जेलेंस्की ने संघर्ष के समाधान तक यूक्रेन को समर्थन देने की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "उन्होंने (ट्रंप ने) दिखाया कि वह अंत तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं. इसलिए अब हम समझते हैं कि हम इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तैयार हैं. वह ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं, और हमारे लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन वह समझते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं चाहते."

जेलेंस्की ने कहा कि अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ओर से यह स्पष्ट संदेश आया कि वे युद्ध समाप्त होने तक हमारे साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा, "पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सभी से कहते हैं कि वह जीत रहे हैं."

VOLODYMYR ZELENSKYYINDIA ON UKRAINE WARRUSSIA UKRAINE WAR

