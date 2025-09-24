ETV Bharat / international

रूस से संघर्ष में भारत काफी हद तक हमारे साथ है, जेलेंस्की

न्यूयॉर्क: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन के प्रति भारत के समर्थन पर आशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि भारत अधिकांशतः कीव के रुख से सहमत है. साथ ही उन्होंने ऊर्जा संबंधी जटिलताओं पर नई दिल्ली के रुख को भी स्वीकार किया.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक से इतर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने रूसी ऊर्जा निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत काफी हद तक हमारे साथ है. ऊर्जा को लेकर हमारे सामने कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे संभाल सकते हैं. हमें यूरोपीय देशों के साथ मिलकर भारत के साथ और भी करीबी और मजबूत रिश्ते बनाना होगा."

जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन को समर्थन देना बंद न कर दे. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें भारतीयों को पीछे हटने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और अंततः वे रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति अपना रवैया बदल देंगे."

हालांकि, उन्होंने कहा कि बीजिंग के रूसी हितों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण इस मुद्दे पर चीन के साथ बातचीत करना "अधिक कठिन" है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, "चीन के साथ यह अधिक कठिन है, क्योंकि फिलहाल रूस को समर्थन देना बंद करना उनके हित में नहीं है."