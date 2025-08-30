टोक्यो: जापान ने भी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और उनके समर्थकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया. वहीं, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की घोर निंदा की.

बता दें कि पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं. उनकी इस यात्रा के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारिक के अनुसार 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवादी फंडिंग को रोकने आह्वान किया. साथ ही सीमा पार आतंकियों की आवाजाही को रोकने पर कदम उठाने पर जोर दिया.

पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू- कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की 29 जुलाई की रिपोर्ट पर ध्यान दिया. इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का उल्लेख था. पीएम मोदी ने आगे बताया कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है. प्रधानमंत्री इशिबा ने इस पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और फंडिंग करने वालों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया.'

इसमें आगे कहा गया, 'उन्होंने अल-कायदा, आईएसआईएस, दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और उनके सहयोगियों समेत संयुक्त राष्ट्र द्वारा-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों को जड़ से उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया.

म्यांमार की स्थिति पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने सभी पक्षों से हिंसा की सभी गतिविधियां तुरंत बंद करने का आह्वान किया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में आपातकाल समाप्त करने और चुनाव कराने की योजना की घोषणा पर भी ध्यान दिया.

प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया, 'दोनों प्रधानमंत्रियों ने लोकतंत्र के मार्ग पर लौटने का पुरजोर आग्रह किया, जिससे सभी हितधारकों के बीच समावेशी संवाद और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकें. उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई का भी आग्रह किया. उन्होंने संकट के समावेशी, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाधान के लिए पांच सूत्री सहमति के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान करने सहित आसियान के प्रयासों के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की.'

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अफ्रीका सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोगात्मक परियोजनाओं के महत्व की पुनः पुष्टि की. उन्होंने अफ्रीका में सतत आर्थिक विकास के लिए जापान-भारत सहयोग पहल की शुरुआत का स्वागत किया. इसका उद्देश्य अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश के लिए एक औद्योगिक केंद्र स्थापित करने हेतु भारत में औद्योगिक संकेन्द्रण को बढ़ावा देना है.

दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए समर्थन व्यक्त किया. उन्होंने न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे राजनयिक प्रयासों का भी स्वागत किया.

दोनों प्रधानमंत्रियों ने उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का उपयोग करके अस्थिरता पैदा करने वाले प्रक्षेपणों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों (यूएनएससीआर) का उल्लंघन करते हुए परमाणु हथियारों की निरंतर खोज की भी निंदा की.

उन्होंने संबंधित यूएनएससीआर के अनुसार उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और उत्तर कोरिया से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससीआर के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री इशिबा को भारत आने का निमंत्रण भी दिया. प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे.