टैरिफ मामले में भारत 'महाराज' है, अमेरिकी डिप्लोमैट पीटर नवारो की तीखी बयानबाजी

इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप की पोल खोली. विस्तार से पढ़ें.

WHITE HOUSE TRADE ADVISER NAVARRO
अमेरिकी डिप्लोमैट पीटर नवारो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 11:31 AM IST

नई दिल्ली: व्हाइट हाउस के सीनियर बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और रूस को लेकर तीखी बयानबाजी की है. उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ के मामले में 'महाराज' है और वह रूस से कम कीमतों में कच्चा तेल खरीदकर पूरी दुनिया में ऊंचे दामों पर बेच रहा है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करके भारत एक 'मुनाफाखोरी योजना' को अंजाम दे रहा है.

बता दें, नवारो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत की आलोचना का जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिका ने स्वयं रूसी तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने में मदद करने को कहा है. व्हाइट हाउस के सलाहकार ने इस बात पर भी चर्चा की कि भारत किस प्रकार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 'घनिष्ठता बढ़ा रहा है'.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में तल्खी आई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. नवारो ने संवाददाताओं से कहा कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से पहले, भारत वस्तुतः रूसी तेल नहीं खरीदता था. यह उनकी जरूरत का लगभग एक प्रतिशत था. अब यह प्रतिशत बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है.

नवारो का भारत पर यह नया हमला फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखने के तीन दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत की आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि यह तर्क कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूसी तेल की आवश्यकता है, कोई मतलब नहीं रखता. उन्होंने कहा कि वे रूस से कच्चा तेल प्राप्त करते हैं और रिफाइन करके उत्पाद बनाते हैं जिन्हें वे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ऊंचे दामों पर बेचते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से भारतीय रिफाइनिंग उद्योग की मुनाफाखोरी है. उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ हमारे व्यापार का अमेरिकियों पर कुल प्रभाव क्या है? वे टैरिफ के मामले में महाराजा हैं.

छह दिन बाद लागू होगा नया टैरिफ
पीटर नवारो ने कहा कि सिर्फ 6 दिन बचे हैं. 27 अगस्त से भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लागू हो जाएगा. इससे पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद कहा था कि भारत पर अब नया टैरिफ नहीं लगेगा. देखना होगा कि 27 अगस्त को ट्रंप क्या करेंगे.

पढ़ें: 'भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं',टैरिफ की धमकियों के बीच पुतिन से मिले जयशंकर, ट्रंप की खोल दी पोल

