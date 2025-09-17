ETV Bharat / international

US को चिढ़ाया: भारत, ईरान के साथ बेलारूस-रूस सैन्य अभ्यास में शामिल

बेलारूस के बैरीसॉ के पास एक प्रशिक्षण मैदान में एक हेलिकॉप्टर गनशिप संयुक्त रूसी-बेलारूसी सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है. ( AP )

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को बेलारूस के साथ जापद (पश्चिम) संयुक्त अभ्यास में 1,00,000 सैनिकों के भाग लेने की बात कही. यह अभ्यास नाटो सीमाओं के पास हुआ. इसमें भारत भी शामिल है. मिन्स्क ने पहले कहा था कि बेलारूसी चरण के अभ्यास में केवल 7,000 सैनिक भाग ले रहे हैं. इसका अवलोकन अमेरिकी सेना के प्रतिनिधियों ने किया था. सैन्य वर्दी पहने पुतिन ने कहा, "आज हम जापद 2025 रणनीतिक अभ्यास का अंतिम भाग कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "1,00,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं." रूसी समाचार एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले से बताया कि भारत, ईरान, बांग्लादेश के साथ-साथ बुर्किना फ़ासो, कांगो और माली के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं. इसे अब तक संयुक्त रूसी-बेलारूसी अभ्यास के रूप में प्रचारित किया जा रहा था. पिछले हफ़्ते पोलैंड में रूसी ड्रोन गिराए जाने के बाद, जिसके कारण वारसॉ ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है. जापद युद्धाभ्यास ने नाटो के पूर्वी सदस्यों को हाई अलर्ट पर रखा है.