US को चिढ़ाया: भारत, ईरान के साथ बेलारूस-रूस सैन्य अभ्यास में शामिल

भारत, ईरान और एशिया व अफ्रीका के मॉस्को के अन्य सहयोगी देश रूस-बेलारूस जापद सैन्य अभ्यास में शामिल हुए हैं.

India Military Drill
बेलारूस के बैरीसॉ के पास एक प्रशिक्षण मैदान में एक हेलिकॉप्टर गनशिप संयुक्त रूसी-बेलारूसी सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है. (AP)
AFP

September 17, 2025

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को बेलारूस के साथ जापद (पश्चिम) संयुक्त अभ्यास में 1,00,000 सैनिकों के भाग लेने की बात कही. यह अभ्यास नाटो सीमाओं के पास हुआ. इसमें भारत भी शामिल है.

मिन्स्क ने पहले कहा था कि बेलारूसी चरण के अभ्यास में केवल 7,000 सैनिक भाग ले रहे हैं. इसका अवलोकन अमेरिकी सेना के प्रतिनिधियों ने किया था.

सैन्य वर्दी पहने पुतिन ने कहा, "आज हम जापद 2025 रणनीतिक अभ्यास का अंतिम भाग कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "1,00,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं."

रूसी समाचार एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले से बताया कि भारत, ईरान, बांग्लादेश के साथ-साथ बुर्किना फ़ासो, कांगो और माली के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं. इसे अब तक संयुक्त रूसी-बेलारूसी अभ्यास के रूप में प्रचारित किया जा रहा था.

पिछले हफ़्ते पोलैंड में रूसी ड्रोन गिराए जाने के बाद, जिसके कारण वारसॉ ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है. जापद युद्धाभ्यास ने नाटो के पूर्वी सदस्यों को हाई अलर्ट पर रखा है.

पुतिन ने आगे कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य "संघ राज्य के विरुद्ध संभावित आक्रमण को रोकना" है. उन्होंने रूस और बेलारूस की सहयोगी इकाई का जिक्र किया.

पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक, यह अभ्यास पोलैंड के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वारसॉ ने कहा कि वह अभ्यास के दौरान बेलारूस सीमा के पास लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात करेगा.

रूस ने कहा कि उसने रविवार को बैरेंट्स सागर में एक फ्रिगेट से अपनी नवीनतम जिरकोन सुपरसोनिक नौसेना मिसाइल का प्रक्षेपण किया। बेलारूसी सेना के अनुसार, ज़ापद अभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों की तैनाती की योजना पर भी अभ्यास किया गया.

मास्को द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने से कुछ महीने पहले आयोजित जापद के 2021 संस्करण में लगभग 2,00,000 सैनिकों ने भाग लिया.

