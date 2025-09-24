ETV Bharat / international

भारत-अमेरिका दोस्त: रूसी तेल खरीदने पर लगा है भारत पर अतिरिक्त टैरिफ, जयशंकर से मुलाकात के बाद रुबियो के बेबाक बोल

22 सितंबर, 2025 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक मुलाकात के दौरान. ( PTI )

न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत, अमेरिका का एक बेहद करीबी सहयोगी है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है. उन्होंने गुड मॉर्निंग अमेरिका के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी इस सवाल का जवाब देते हुए की कि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने की "बार-बार धमकी" दी है. हालांकि बाद में वे उन धमकियों से पीछे हट गए. ऐसे में ट्रंप, रूसी नेता पुतिन को कितना और समय देंगे. ये गर्भ में है. उधर यूक्रेन पर रूस ने अपने हमले और तेज कर रखे हैं. रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने कार्रवाई की है. उदाहरण के लिए, हमने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं और वे हमारे बहुत करीबी साझेदार हैं. और कल हमारी उनके साथ फिर से बैठक हुई, और यह रूसी तेल की उनकी खरीद से जुड़ा है." जब यह बताया गया कि ट्रंप ने रूस पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है, तो रुबियो ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के विधेयक का हवाला दिया, जो "रूस से तेल और गैस की खरीद के लिए भारत और चीन पर शुल्क लगाने के बारे में था." विदेश मंत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने यूरोप से भी आगे आने का आह्वान किया है. यूरोप में ऐसे देश हैं जो अभी भी रूस से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल खरीद रहे हैं, जो सीधे तौर पर युद्ध प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है. राष्ट्रपति ने हमें निर्देश भी दिए हैं, और हमने सुरक्षा गारंटी पर काम करते हुए काफी प्रगति की है." उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद, यूरोपीय नेता वाशिंगटन आए थे. रुबियो ने कहा, "हम इस संघर्ष की समाप्ति के बाद यूक्रेन के भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी पर काम करने पर सहमत हुए हैं. हमने इसके लिए रूपरेखा तैयार करने में काफी प्रगति की है, और युद्ध के किसी भी बातचीत-आधारित अंत के लिए यह जरूरी होगा." रुबियो ने सोमवार सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के उच्च-स्तरीय सप्ताह से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. एक्स पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने कहा था कि न्यूयॉर्क में रुबियो से मिलकर उन्हें "अच्छा लगा." जयशंकर ने कहा, "हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई. हम संपर्क में बने रहेंगे." मुलाकात के बाद, अमेरिका ने कहा कि भारत, अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है और उसने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की "प्रशंसा" की. विदेश विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई बैठक की एक रीडआउट में कहा गया था कि रुबियो ने दोहराया कि "भारत, अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है, और उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों सहित कई मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना की." बयान में कहा गया है कि रुबियो और जयशंकर इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.