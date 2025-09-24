ETV Bharat / international

भारत-अमेरिका दोस्त: रूसी तेल खरीदने पर लगा है भारत पर अतिरिक्त टैरिफ, जयशंकर से मुलाकात के बाद रुबियो के बेबाक बोल

रुबियो और जयशंकर ने UNGA 80वें सत्र से इतर मुलाकात की और एक स्वतंत्र, खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई.

TRUMP TARIFF
22 सितंबर, 2025 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक मुलाकात के दौरान. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 10:36 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत, अमेरिका का एक बेहद करीबी सहयोगी है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है.

उन्होंने गुड मॉर्निंग अमेरिका के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी इस सवाल का जवाब देते हुए की कि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने की "बार-बार धमकी" दी है. हालांकि बाद में वे उन धमकियों से पीछे हट गए. ऐसे में ट्रंप, रूसी नेता पुतिन को कितना और समय देंगे. ये गर्भ में है. उधर यूक्रेन पर रूस ने अपने हमले और तेज कर रखे हैं.

रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने कार्रवाई की है. उदाहरण के लिए, हमने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं और वे हमारे बहुत करीबी साझेदार हैं. और कल हमारी उनके साथ फिर से बैठक हुई, और यह रूसी तेल की उनकी खरीद से जुड़ा है."

जब यह बताया गया कि ट्रंप ने रूस पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है, तो रुबियो ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के विधेयक का हवाला दिया, जो "रूस से तेल और गैस की खरीद के लिए भारत और चीन पर शुल्क लगाने के बारे में था."

विदेश मंत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने यूरोप से भी आगे आने का आह्वान किया है. यूरोप में ऐसे देश हैं जो अभी भी रूस से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल खरीद रहे हैं, जो सीधे तौर पर युद्ध प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है. राष्ट्रपति ने हमें निर्देश भी दिए हैं, और हमने सुरक्षा गारंटी पर काम करते हुए काफी प्रगति की है."

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद, यूरोपीय नेता वाशिंगटन आए थे. रुबियो ने कहा, "हम इस संघर्ष की समाप्ति के बाद यूक्रेन के भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी पर काम करने पर सहमत हुए हैं. हमने इसके लिए रूपरेखा तैयार करने में काफी प्रगति की है, और युद्ध के किसी भी बातचीत-आधारित अंत के लिए यह जरूरी होगा."

रुबियो ने सोमवार सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के उच्च-स्तरीय सप्ताह से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. एक्स पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने कहा था कि न्यूयॉर्क में रुबियो से मिलकर उन्हें "अच्छा लगा."

जयशंकर ने कहा, "हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई. हम संपर्क में बने रहेंगे."

मुलाकात के बाद, अमेरिका ने कहा कि भारत, अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है और उसने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की "प्रशंसा" की.

विदेश विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई बैठक की एक रीडआउट में कहा गया था कि रुबियो ने दोहराया कि "भारत, अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है, और उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों सहित कई मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना की."

बयान में कहा गया है कि रुबियो और जयशंकर इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

लगभग एक घंटे तक चली यह बैठक, पिछले कुछ महीनों में व्यापार, शुल्क और भारत द्वारा रूसी ऊर्जा की खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच रुबियो और जयशंकर के बीच पहली आमने-सामने की बैठक थी.

ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए दंड स्वरूप दिल्ली पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ में से एक है.

बैठक से कुछ ही दिन पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H1B वीजा पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगाने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. इस घोषणा से आईटी और चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों सहित भारतीय पेशेवरों में व्यापक चिंता और घबराहट फैल गई, जो H1B कुशल-कर्मचारी कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं.

रुबियो और जयशंकर ने पिछली बार जुलाई में वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय चर्चा की थी.

फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ एक अलग साक्षात्कार में, रुबियो ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में किसी और की तुलना में शांति प्रस्तावों और शांति पहलों में अधिक समय और ऊर्जा लगाई है, और उन्हें दुनिया में किसी और की तुलना में सबसे अधिक सफलता मिली है.

"उन्हें ज़्यादा श्रेय नहीं मिलता, लेकिन यह न भूलें कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा में युद्ध चल रहा था; राष्ट्रपति ने ही इसकी मध्यस्थता की थी. अजरबैजान और आर्मेनिया, राष्ट्रपति ने ही इसे अंजाम दिया.

रुबियो ने कहा, "थाईलैंड और कंबोडिया का क्लेश राष्ट्रपति ने ही इसे खत्म किया. भारत और पाकिस्तान. पिछले कुछ महीनों में मेरे दिमाग में बस यही चार नाम हैं. और राष्ट्रपति ने ही ऐसा किया है, दुनिया के किसी और नेता ने नहीं, न ही संयुक्त राष्ट्र ने."

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से, ट्रंप ने एक बार फिर घोषणा की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोक दिया है, और उन्होंने इस संघर्ष को समाप्त करने में "मदद करने की कोशिश तक" न करने के लिए विश्व संगठन पर निशाना साधा.

"इसी तरह, सिर्फ़ सात महीनों में, मैंने 7 अंतहीन युद्धों को समाप्त कर दिया है. ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें उच्चस्तरीय सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में कहा, "उन्होंने कहा कि ये 'अंतहीन हैं, आप इन्हें कभी हल नहीं कर पाएंगे." ट्रंप ने कहा कि जिन युद्धों को उन्होंने समाप्त करने में मदद की, उनमें से कुछ दशकों से चल रहे थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने सात युद्ध समाप्त किए, और सभी युद्ध भीषण थे, जिनमें अनगिनत हज़ारों लोग मारे गए थे। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा - एक क्रूर और हिंसक युद्ध, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं."

ट्रंप ने आगे कहा, "इसमें सभी शामिल थे. किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और यहाँ तक कि किसी भी अन्य देश ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है. और मैंने इसे केवल सात महीनों में कर दिखाया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. ऐसा करके मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं."

ये भी पढ़ें-

UN में ट्रंप ने कहा- भारत और चीन रूस-यूक्रेन युद्ध को कर रहे फंडिंग, युद्ध रुकवाने के लिए थपथपाई अपनी पीठ

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPADDITIONAL TARIFFINDIA US RELATIONSTRUMP TARIFF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एक्सीलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, जानिए क्या कहा

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.