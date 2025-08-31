तिआंजिन (चीन): भारत और चीन ने अपने जटिल सीमा मुद्दे के "निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य" समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने के लिए व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई.
तिआंजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर रविवार को पीएम मोदी और शी ने द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया. सात वर्षों में चीन की पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली "पारस्परिक विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता" के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, "हमारा सहयोग दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ा है. इससे समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा."
मोदी और शी के बीच बातचीत में व्यापार घाटे को कम करने, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना भारत-चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी को इस बात से अवगत कराया. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद की चुनौती का भी जिक्र किया और इस समस्या से निपटने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देने पर जोर दिया, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही इससे प्रभावित हैं.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर साझा आधार का विस्तार करना जरूरी समझा."
विदेश मंत्रालय के अनुसार, "दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष सैनिकों की सफल वापसी और उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दोनों विशेष प्रतिनिधियों द्वारा अपनी वार्ता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकार किया और उनके प्रयासों को और समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की."
मोदी और शी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीजा की बहाली के आधार पर सीधी उड़ानों और वीजा सुविधा के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया.
