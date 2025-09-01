ETV Bharat / international

'भारत रूस से तेल खरीदता है, न कि...', डोनाल्ड ट्रंप का दावा - DONALD TRUMP

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं.

donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत के साथ एक तरफा रिश्ता निभा रहा था. उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, "बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं. दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम सामान बेचते हैं."

'तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है भारत'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत अपना ज़्यादातर तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम. उन्होंने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो गई है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था..."

भारत-अमेरिका व्यापार को बताया विनाशकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार को विनाशकारी और एकतरफा बताया और दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की पेशकश की है, जिसे जीरो कर दिया गया है. लेकिन अब देर हो रही है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था.

उन्होंने आगे लिखा, "इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं...जिससे हम भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं. यह पूरी तरह से एकतरफा डिजास्टर रहा है!" उन्होंने कहा कि वह लोगों को सोचने के लिए कुछ सिंपल फैक्ट पेश कर रहे हैं.

आलोचना के बाद आई ट्रंप की प्रतिक्रिया
ट्रंप की यह टिप्पणी भारत के साथ संबंधों को खराब करने के लिए विभिन्न पक्षों की आलोचना के बाद आई है. भारत को अमेरिका लंबे समय से एक 'रणनीतिक साझेदार' और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले सहयोगी के रूप में देखता रहा है.

पिछले महीने, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बनाने, अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें- 'बेतुका फैसला', अमेरिकी पत्रकार ने की ट्रंप की आलोचना, टैरिफ लगाने को बताया 'इग्नोरेंट पॉलिसी'

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत के साथ एक तरफा रिश्ता निभा रहा था. उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, "बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं. दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम सामान बेचते हैं."

'तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है भारत'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत अपना ज़्यादातर तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम. उन्होंने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो गई है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था..."

भारत-अमेरिका व्यापार को बताया विनाशकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार को विनाशकारी और एकतरफा बताया और दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की पेशकश की है, जिसे जीरो कर दिया गया है. लेकिन अब देर हो रही है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था.

उन्होंने आगे लिखा, "इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं...जिससे हम भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं. यह पूरी तरह से एकतरफा डिजास्टर रहा है!" उन्होंने कहा कि वह लोगों को सोचने के लिए कुछ सिंपल फैक्ट पेश कर रहे हैं.

आलोचना के बाद आई ट्रंप की प्रतिक्रिया
ट्रंप की यह टिप्पणी भारत के साथ संबंधों को खराब करने के लिए विभिन्न पक्षों की आलोचना के बाद आई है. भारत को अमेरिका लंबे समय से एक 'रणनीतिक साझेदार' और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले सहयोगी के रूप में देखता रहा है.

पिछले महीने, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बनाने, अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें- 'बेतुका फैसला', अमेरिकी पत्रकार ने की ट्रंप की आलोचना, टैरिफ लगाने को बताया 'इग्नोरेंट पॉलिसी'

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP ON INDIARUSSIAAMERICAINDIA USADONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.