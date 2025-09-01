वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत के साथ एक तरफा रिश्ता निभा रहा था. उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, "बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं. दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम सामान बेचते हैं."

'तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है भारत'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत अपना ज़्यादातर तेल और सैन्य प्रोडक्ट रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम. उन्होंने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो गई है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था..."

भारत-अमेरिका व्यापार को बताया विनाशकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार को विनाशकारी और एकतरफा बताया और दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की पेशकश की है, जिसे जीरो कर दिया गया है. लेकिन अब देर हो रही है. उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था.

उन्होंने आगे लिखा, "इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं...जिससे हम भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं. यह पूरी तरह से एकतरफा डिजास्टर रहा है!" उन्होंने कहा कि वह लोगों को सोचने के लिए कुछ सिंपल फैक्ट पेश कर रहे हैं.

आलोचना के बाद आई ट्रंप की प्रतिक्रिया

ट्रंप की यह टिप्पणी भारत के साथ संबंधों को खराब करने के लिए विभिन्न पक्षों की आलोचना के बाद आई है. भारत को अमेरिका लंबे समय से एक 'रणनीतिक साझेदार' और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले सहयोगी के रूप में देखता रहा है.

पिछले महीने, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बनाने, अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था.

