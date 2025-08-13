नई दिल्ली : टैरिफ को लेकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ जिस तरह का रवैया अपनाया है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है. एक ही काम के लिए उन्होंने चीन पर कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया, जबकि भारत के खिलाफ 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. यहा मामला रूसी तेल के आयात से जुड़ा है. हालांकि, भारत ने अमेरिका के इस रूख पर कोई भी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई नहीं की. लेकिन उसने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देने की शुरुआत जरूर की है. खासकर चीन के साथ.

साल 2020 में हुई गलवान घाटी की हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने खड़ी हो गईं. इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ भी दिया. लेकिन बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों ने भारत को अपनी नीति में बड़ा बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि वहां पर जब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर नए फैसले हो सकते हैं.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीएम मोदी की इस प्रस्तावित यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत करता है. हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का एक सम्मेलन होगा और एससीओ अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा."

अब यह भी खबर आई है कि चीन के विदेश मंत्री इसी महीने भारत आ रहे हैं. वह विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही चीन ने जरूर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से भारत को राहत मिली है.

चीन ने भारत को निर्यात किए जाने वाले यूरिया पर रियायत प्रदान कर दी है. भारत पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है. वैसे, जितनी मात्रा में भारत ने मांग की थी, उस मात्रा तक उसे फर्टिलाइजर नहीं मिली है. उम्मीद की जा रही है कि जैसे-जैसे भारत और चीन के बीच संबंधों में नरमी आएगी, भारत को इसका फायदा मिल सकता है.

इसी तरह से चीन की कंपनी बीवाईडी और अडाणी समूह के बीच डील हो सकती है. कहा जा रहा है कि अडाणी की कंपनी भारत में ईवी बैटरी निर्माण क्षेत्र में उतर सकती है. क्लिन एनर्जी क्षेत्र में अडाणी ग्रुप पहले से ही काम कर रहा है.

दूसरी ओर भारत ने भी चीनी पर्यटकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. उनके लिए टूरिस्ट वीजा जारी होने लगा है. यह लंबे समय से बंद था. दोनों देशों के बीच और भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे विश्वास बहाली हो सके.

जाहिर है भारत रणनीति स्वायत्ता के साथ किसी से भी समझौता नहीं कर सकता है, फिर चाहे वह कोई भी देश क्यों न हो. जानकार मानते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया है, अमेरिका उसे पचा नहीं पा रहा है. वह चाहता है कि भारत उसका पिछलग्गू बने, लेकिन भारतीय नेतृत्वकर्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ अपने देश के हित में फैसला लेगा.

यह सबको पता है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबसे अधिक सहयोग किया था. उसने इंटेलिजेंस के साथ-साथ उसे हथियार भी मुहैया करवाए थे. भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की वार्ता के बीच भी पाकिस्तानी कमांडरों को चीन इनपुट प्रदान कर रहा था. इसके बावजूद ट्रंप ने जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण किया है, उसके मद्देनजर भारत ने जो कदम उठाया है, वह पूरी तरह से उसके हित में है.

मीडिया में इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, इसलिए वे नाराज हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान है कि उसने ट्रंप की हां में हां मिलाई. उसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार देने का अनुरोध भी किया. इसलिए भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

इन बदलती हुई स्थितियों के बीच भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों में नरमी लाई. उसने रूस और ब्राजील के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत की. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दिया. भारत के एनएसए खुद वहां पर उन्हें निमंत्रण देने गए थे. अभी कुछ ही दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जा रहे हैं. भारत ने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि वह रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने जा रहा है. पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से भी बातचीत की. भारत के इस अप्रोच से ट्रंप बौखला गए हैं.

वैसे, ऐसे कई अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ट्रंप की आलोचना भी की है. उनका मानना है कि अमेरिका को भारत के साथ जिस तरह का एडवांटेज था, वैसा किसी अन्य देश के साथ नहीं मिल सकता है. उनके अनुसार अमेरिका भारत के जरिए चीन पर दबाव बनाता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है. अमेरिका ने मोदी को नाराज कर दिया है. खुद अमेरिका ने ही भारत को रणनीति पार्टनर बनाया था, लेकिन अब उसे साइडलाइन कर दिया गया है, वह भी तब जबकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है.

