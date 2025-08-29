वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को सही ठहराते हुए कड़ा रुख अपनाया है.

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के पीछे प्रमुख कारक माने जाने वाले नवारो ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी करते हुए भारत पर रूसी तेल से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया.

तटस्थता के नाम पर प्रतिबंधों से बचते हुए उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट में कहा, "भारत की बड़ी तेल लॉबी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रूस के लिए एक विशाल रिफाइनिंग केंद्र और तेल मनी लॉन्ड्रोमैट में बदल दिया है. भारतीय रिफाइनर सस्ते रूसी तेल खरीदते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और यूरोप, अफ्रीका और एशिया को ईंधन निर्यात करते हैं.

व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने दावा किया कि टैरिफ का उद्देश्य यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के लिए भारत द्वारा दी गई वित्तीय जीवनरेखा को काटना है.

एक्स पर पोस्ट में, उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर लगाया गया 50% टैरिफ अब लागू है. यह केवल भारत के अनुचित व्यापार के बारे में नहीं है. यह पुतिन की युद्ध मशीन को भारत द्वारा दी गई वित्तीय जीवनरेखा को काटने के बारे में है."

उन्होंने आगे कहा, "भारत-रूस तेल गणित इस प्रकार काम करता है: अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय सामान खरीदते हैं, जबकि भारत उच्च टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से अमेरिकी निर्यात को बाहर रखता है. भारत हमारे डॉलर का उपयोग रियायती रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए करता है. भारतीय रिफाइनरियां, अपने मूक रूसी साझेदारों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े मुनाफे के लिए कालाबाजारी तेल को परिष्कृत और बेचती हैं. जबकि रूस, यूक्रेन पर अपने युद्ध के लिए कठिन मुद्रा का इस्तेमाल करता है."

हालांकि, रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन, उनके तर्कों में जगह नहीं बना पाया. उन्होंने दावा किया, "रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले, रूसी तेल, भारत के आयात का 1% से भी कम था. आज? 30% से ज़्यादा है यानी 15 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ज़्यादा. यह उछाल घरेलू मांग से प्रेरित नहीं है. यह भारतीय मुनाफाखोरों द्वारा संचालित है और इसके लिए यूक्रेन में खून-खराबे और तबाही की अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती है."

नवारो ने भारत पर अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाने और पुतिन के युद्ध कोष को भरने का भी आरोप लगाया. नवारो ने कहा, "भारत अब प्रतिदिन 10 लाख बैरल से ज़्यादा परिष्कृत पेट्रोलियम निर्यात करता है. जो उसके द्वारा आयातित रूसी कच्चे तेल की मात्रा के आधे से भी ज़्यादा है. इससे होने वाली आय भारत के राजनीतिक रूप से जुड़े ऊर्जा दिग्गजों और सीधे पुतिन के युद्ध कोष में जाती है. जहां, अमेरिका, यूक्रेन को हथियार देने के लिए भुगतान करता है. वहीं भारत, रूस को वित्तीय मदद देता है, जबकि वह अमेरिकी वस्तुओं पर दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाता है. इससे अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान होता है. भारत के साथ हमारा 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, और वे हमारे डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए कर रहे हैं. वे खूब पैसा कमाते हैं और यूक्रेनवासी मरते हैं."

गौर करें तो नवारो की ये टिप्पणियां एकतरफा प्रतीत होती हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 अगस्त को अलास्का में ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर दोबारा काबिज होने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पुतिन ने कहा था, "संयोग से, जब नया प्रशासन सत्ता में आया, तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा. यह अब भी बहुत प्रतीकात्मक है. फिर भी, हमारी वृद्धि दर 20% है. जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास संयुक्त कार्य के कई आयाम हैं. यह स्पष्ट है कि अमेरिका और रूस के निवेश और व्यावसायिक सहयोग में अपार संभावनाएं हैं."

नवारो ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे, और भारत ने रूसी हथियार खरीदे.

नवारो ने निष्कर्ष निकाला, "बात यहीं नहीं रुकती. भारत रूसी हथियार खरीदना जारी रखे हुए है और साथ ही अमेरिकी कंपनियों से संवेदनशील सैन्य तकनीक हस्तांतरित करने और भारत में संयंत्र स्थापित करने की मांग कर रहा है. यह रणनीतिक मुफ़्तखोरी है. बाइडेन प्रशासन ने इस पागलपन को नजरअंदाज कर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप इसका सामना कर रहे हैं. 50% टैरिफ, अनुचित व्यापार के लिए 25 प्रतिशत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 25 फीसदी, एक सीधा जवाब है. अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, अमेरिका के रणनीतिक साझेदार की तरह व्यवहार चाहता है, तो उसे वैसा ही व्यवहार करना होगा. यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है."

यहां देखने वाली बात ये है कि नवारो यह भी ध्यान देने में विफल रहे कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद व्हॉइट हाउस ने शांति प्रयासों के 'विरोध' में मीडिया को बलि का बकरा बना दिया. इसी तरह, यहां भी, ट्रंप प्रशासन यह ध्यान देने में विफल रहा कि चीन, भारत से ज़्यादा रूसी तेल आयात करता है, या उसे छोड़ दिया है.