वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते के अंत में अलास्का में अपने रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की मास्को की योजनाओं का जायजा लेंगे. व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में अपराध होना शर्मनाक है.
प्रेस ब्रीफिंग रूम में ट्रंप ने मीडिया से कहा, "यह एक दुखद आपात स्थिति है और मेरे लिए यहां होना शर्मनाक है... आप जानते हैं मैं पुतिन से मिलने जा रहा हूं. मैं शुक्रवार को रूस जा रहा हूं. मुझे यहां [मंच पर] यह बात करना पसंद नहीं है कि यह कभी खूबसूरत रही राजधानी कितनी असुरक्षित, कितनी गंदी और घिनौनी है."
Trump says crime situation in DC is embarrassing, especially with Putin coming. " this is a tragic emergency, and it's embarrassing for me to be up here, you know, i'm going to see putin. ... i don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this… pic.twitter.com/XKnNf89ow1— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 11, 2025
पुतिन से मिलने जा रहे हैं ट्रंप
गौरतलब है कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप के साथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उनकी इस गलती को ठीक करने की कोशिश नहीं की. बता दें कि ट्रंप रूस नहीं, बल्कि पुतिन से मिलने अलास्का जा रहे हैं.
पुतिन के साथ रचनात्मक बातचीत की उम्मीद
राष्ट्रपति ने आगामी शिखर सम्मेलन को एक फील आउट मीटिंग बताया और अलास्का में किसी सफलता की संभावना को कम करके आंका. आमतौर पर अपने डील मेकिंग स्किल का बखान करने के शौकीन ट्रंप ने कहा कि उन्हें पुतिन के साथ रचनात्मक बातचीत की उम्मीद है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में यूक्रेन में शांति स्थापित करने की कोशिश की है. दरअसल, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा किया था कि वह 24 घंटे में संघर्ष समाप्त कर सकते हैं -- लेकिन वह कई दौर की बातचीत, फोन कॉल और राजनयिक दौरे के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सके.
जेलेंस्की से खुश नहीं ट्रंप
उन्होंने कहा, "मैं कह सकता हूं -- ढेर सारी शुभकामनाएं, लड़ते रहो या मैं कह सकता हूं, हम एक डील कर सकते हैं." ट्रंप ने यह भी कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा रूस को क्षेत्रीय रियायतें देने से इनकार करने से नाखुश हैं.
पिछले हफ्ते ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की, "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी."
यह आगामी बैठक 2021 के बाद से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी, जब जो बाइडेन ने स्विट्जरलैंड में रूसी नेता से मुलाकात की थी. यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं.
