सोशल मीडिया पर बैन का विरोध: प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री और टॉप नेताओं के घरों में आग लगाई

काठमांडू के स्कूल बंद सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों को काठमांडू और उसके आसपास के टॉप राजनीतिक नेताओं के घरों पर हमला करते हुए दिखाया गया है. राजधानी और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और काठमांडू के स्कूल बंद कर दिए गए.

स्थानीय मीडिया द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को हुई मौतों का जवाब मांगने के लिए लोग प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बालकोट स्थित निजी आवास के पास जमा हुए और आवास में आग लगा दी.

काठमांडू: नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में प्रदर्शन किए. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी. मंगलवार तड़के प्रतिबंध हटाए जाने के कुछ घंटों बाद भी भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रहे.

कई नेताओं के घर जलाए

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों द्वारा निशाना बनाए गए घरों में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडे, गृह मंत्री रमेश लेखक और विपक्ष के पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता के घर शामिल थे. देउबा की पत्नी, आरजू देउबा राणा, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, के स्वामित्व वाले एक निजी स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया गया.

प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को घेरा

बता दें कि रजिस्ट्रेशन और सरकारी निगरानी संबंधी एक नए नियम का पालन न करने के कारण पिछले हफ़्ते नेपाल में फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया था. प्रतिबंध के विरोध में सोमवार को हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को घेर लिया और फिर पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 19 लोग मारे गए.

जांच समिति का गठन

इस बीच ओली ने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक जांच समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें जान गंवाने वालों को मुआवजा और घायलों के मुफ़्त इलाज का वादा किया गया है. यह हिंसा सरकार द्वारा एक नए विधेयक के माध्यम से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के व्यापक प्रयास के बीच भड़की, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म उचित रूप से प्रबंधित जिम्मेदार और जवाबदेह हों.

इस विधेयक के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में एक संपर्क कार्यालय या संपर्क सूत्र नियुक्त करना होगा. मानवाधिकार समूहों ने इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास बताया है.

