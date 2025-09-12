झूठी खबर के बाद अमेरिकी नौसेना अकादमी को किया बंद
गोलीबारी की झूठी खबर के बाद अमेरिकी नौसेना अकादमी बंद कर दिया गया. इस दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ.
By ANI
Published : September 12, 2025 at 9:27 AM IST
वॉशिंगटन, डीसी: न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि मैरीलैंड के एनापोलिस स्थित अमेरिकी नौसेना अकादमी को सोशल मीडिया पर परिसर में एक सक्रिय शूटर के बारे में अज्ञात धमकियों के बाद सुरक्षा लॉकडाउन के तहत रखा गया है.
एनबीसी न्यूज़ ने बताया कि यह धमकी एक छात्र ने दी थी जिसे अकादमी से निकाल दिया गया था. कई अन्य स्थानीय अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी बताया कि यह लॉकडाउन अकादमी के खिलाफ दी गई धमकियों के जवाब में किया गया था, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे विश्वसनीय नहीं थीं.
यूएसएनआई द्वारा प्रकाशित नौसेना अकादमी के प्रवक्ता के एक बयान के अनुसार, "कोई सक्रिय शूटर खतरा नहीं है; हालाँकि, नौसेना सुरक्षा बल एक इमारत को खाली करा रहे थे, तब एक व्यक्ति घायल हो गया." इससे पहले बैनक्रॉफ्ट हॉल के अंदर गोलियों की आवाज सुनी गई थी, जहां मिडशिपमैन रहते हैं, जिन्हें अकादमी के सभी छात्र कहते हैं.
नौसेना अकादमी में धमकियां और तालाबंदी यूटा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में प्रमुख दक्षिणपंथी नेता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद हुई. कम से कम 5 ऐतिहासिक रूप से अश्वेत कॉलेजों को निशाना बनाकर धमकियाँ दी गईं, जिसके बाद उन परिसरों में तालाबंदी की गई.
फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी नौसेना अकादमी के सूत्रों के हवाले से बताया कि एक पीड़ित को मेडिकल हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और कई अन्य पीड़ितों का मूल्यांकन किया जा रहा है.
अमेरिकी प्रसारक ने आगे कहा कि रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि एजेंसी को परिसर में तालाबंदी की जानकारी है. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी "नौसेना के साथ स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. सचिव हेगसेथ को जानकारी दे दी गई है."
नौसेना अकादमी और पास के एक सैन्य अड्डे, नौसेना सहायता गतिविधियाँ अन्नापोलिस को शाम 5:07 बजे (अमेरिकी स्थानीय समयानुसार) बंद कर दिया गया. क्योंकि अधिकारियों ने अकादमी के खिलाफ धमकियों और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टों पर कार्रवाई की. शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया.
अकादमी ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति घायल हुआ था और तालाबंदी शुरू होने के लगभग चार घंटे बाद रात 9 बजे तक कोई सक्रिय खतरा नहीं था.
NYT के अनुसार, यह गुमनाम धमकी एक मिडशिपमैन के लैपटॉप से मिली, जो अकादमी छोड़ चुका था और उसके मिडवेस्ट स्थित अपने माता-पिता के घर में होने की पुष्टि हुई.
धमकी की झूठी सूचना ने "सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की बाढ़ ला दी" और परिसर में "अराजकता और भ्रम" पैदा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप "एक कानून प्रवर्तन अधिकारी और एक मिडशिपमैन के बीच बहस" हुई.
NYT की रिपोर्ट के अनुसार, "मिडशिपमैन ने एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को शूटर समझ लिया और उसके सिर पर परेड राइफल से वार कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारी ने मिडशिपमैन पर गोली चला दी, जिससे उसका हाथ घायल हो गया."
NYT की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवर्न नदी के तट पर स्थित नौसेना अकादमी एक कॉलेज है, जो मिडशिपमैन नामक छात्रों को नौसेना और मरीन कॉर्प्स में अधिकारी के रूप में कमीशन के लिए तैयार करता है.
ये भी पढ़ें-
पहले ट्रंप पर जानलेवा हमला, फिर प्रेसिडेंट के दोस्त चार्ली किर्क का कत्ल, अब जानिए यूएस में खूनी खेल की दास्तां