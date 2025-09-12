ETV Bharat / international

झूठी खबर के बाद अमेरिकी नौसेना अकादमी को किया बंद

अमेरिकी नौसेना अकादमी में गोलीबारी की झूठी खबर के बाद संस्थान को बंद कर दिया गया. ( ANI )

वॉशिंगटन, डीसी: न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि मैरीलैंड के एनापोलिस स्थित अमेरिकी नौसेना अकादमी को सोशल मीडिया पर परिसर में एक सक्रिय शूटर के बारे में अज्ञात धमकियों के बाद सुरक्षा लॉकडाउन के तहत रखा गया है.

एनबीसी न्यूज़ ने बताया कि यह धमकी एक छात्र ने दी थी जिसे अकादमी से निकाल दिया गया था. कई अन्य स्थानीय अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी बताया कि यह लॉकडाउन अकादमी के खिलाफ दी गई धमकियों के जवाब में किया गया था, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे विश्वसनीय नहीं थीं.

यूएसएनआई द्वारा प्रकाशित नौसेना अकादमी के प्रवक्ता के एक बयान के अनुसार, "कोई सक्रिय शूटर खतरा नहीं है; हालाँकि, नौसेना सुरक्षा बल एक इमारत को खाली करा रहे थे, तब एक व्यक्ति घायल हो गया." इससे पहले बैनक्रॉफ्ट हॉल के अंदर गोलियों की आवाज सुनी गई थी, जहां मिडशिपमैन रहते हैं, जिन्हें अकादमी के सभी छात्र कहते हैं.

नौसेना अकादमी में धमकियां और तालाबंदी यूटा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में प्रमुख दक्षिणपंथी नेता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद हुई. कम से कम 5 ऐतिहासिक रूप से अश्वेत कॉलेजों को निशाना बनाकर धमकियाँ दी गईं, जिसके बाद उन परिसरों में तालाबंदी की गई.

फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी नौसेना अकादमी के सूत्रों के हवाले से बताया कि एक पीड़ित को मेडिकल हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और कई अन्य पीड़ितों का मूल्यांकन किया जा रहा है.

अमेरिकी प्रसारक ने आगे कहा कि रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि एजेंसी को परिसर में तालाबंदी की जानकारी है. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी "नौसेना के साथ स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. सचिव हेगसेथ को जानकारी दे दी गई है."