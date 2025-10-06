ETV Bharat / international

ट्रंप बोले- इतिहास नहीं भूलेगा: महाआतंकी बिन लादेन के सिर में यूएस नेवी सील्स ने ही मारी थी गोली

5 अक्टूबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के साउथ लॉन में पहुंचने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों से बात करते हुए. ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 11:16 AM IST 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि अमेरिकी नेवी सील्स ने ही अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के परिसर में धावा बोला था और उसके सिर में गोली मारी थी. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि सितंबर 2001 में अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर हमले से एक साल पहले, उन्होंने बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी. "इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि सील्स ने ही ओसामा बिन लादेन के परिसर पर धावा बोला था और उसके सिर में गोली मारी थी. इसे याद रखें." ट्रंप ने रविवार को नॉरफॉक, वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अपने भाषण में कहा. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले अधिकारियों से बिन लादेन पर नजर रखने को कहा था, और आगे कहा कि "जब तक यह सच न हो, फर्जी खबरें मुझे इस बयान से कभी नहीं बचने देंगी." "कृपया याद रखें कि मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम विस्फोट करने से ठीक एक साल पहले लिखा था. और मैंने कहा था, 'आपको ओसामा बिन लादेन पर नजर रखनी होगी'" उन्होंने कहा, "लेकिन मैंने एक साल पहले कहा था... कि मैंने ओसामा बिन लादेन नाम के किसी व्यक्ति को देखा था और मुझे वह पसंद नहीं आया, और आपको उसका ध्यान रखना होगा." "उन्होंने ऐसा नहीं किया. एक साल बाद, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम विस्फोट कर दिया." अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "तो थोड़ा श्रेय तो लेना ही होगा, क्योंकि कोई और मुझे नहीं देगा. आप पुरानी कहानी जानते हैं, वे आपको श्रेय नहीं देते. बस आप ही ले लीजिए."