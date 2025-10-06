ट्रंप बोले- इतिहास नहीं भूलेगा: महाआतंकी बिन लादेन के सिर में यूएस नेवी सील्स ने ही मारी थी गोली
मई 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान के एबटाबाद स्थित एक घर में छिपे बिन लादेन को मार गिराया गया.
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि अमेरिकी नेवी सील्स ने ही अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के परिसर में धावा बोला था और उसके सिर में गोली मारी थी. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि सितंबर 2001 में अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर हमले से एक साल पहले, उन्होंने बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी.
"इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि सील्स ने ही ओसामा बिन लादेन के परिसर पर धावा बोला था और उसके सिर में गोली मारी थी. इसे याद रखें." ट्रंप ने रविवार को नॉरफॉक, वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अपने भाषण में कहा.
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले अधिकारियों से बिन लादेन पर नजर रखने को कहा था, और आगे कहा कि "जब तक यह सच न हो, फर्जी खबरें मुझे इस बयान से कभी नहीं बचने देंगी."
"कृपया याद रखें कि मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम विस्फोट करने से ठीक एक साल पहले लिखा था. और मैंने कहा था, 'आपको ओसामा बिन लादेन पर नजर रखनी होगी'" उन्होंने कहा, "लेकिन मैंने एक साल पहले कहा था... कि मैंने ओसामा बिन लादेन नाम के किसी व्यक्ति को देखा था और मुझे वह पसंद नहीं आया, और आपको उसका ध्यान रखना होगा."
"उन्होंने ऐसा नहीं किया. एक साल बाद, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम विस्फोट कर दिया." अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "तो थोड़ा श्रेय तो लेना ही होगा, क्योंकि कोई और मुझे नहीं देगा. आप पुरानी कहानी जानते हैं, वे आपको श्रेय नहीं देते. बस आप ही ले लीजिए."
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने ही बिन लादेन की "दुखी लाश" को विमानवाहक पोत यूएसएस कार्ल विंसन के डेक से "अंधेरे रसातल में" फेंक दिया था. मई 2011 में, अमेरिकी नौसेना के जवानों ने एक अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तान के एबटाबाद स्थित एक घर में छिपे बिन लादेन को मार गिराया गया. यह छापा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद मारा गया था.
ओबामा ने व्हॉइट हाउस के ईस्ट रूम से एक विशेष संबोधन में घोषणा की थी, "मैं अमेरिकी लोगों और दुनिया को बता सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अभियान चलाया है, जिसमें अल-कायदा के नेता और हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है."
ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की आलोचना करते रहे हैं, ने यह भी कहा कि अमेरिका "अफगानिस्तान आसानी से जीत लेता. हर युद्ध आसानी से जीत लेता."
उन्होंने कहा, "लेकिन हम राजनीतिक रूप से सही हो गए. 'चलो इसे आसान बनाते हैं.' अब हम राजनीतिक रूप से सही नहीं हैं. आपको बता दूं कि हम जीत गए हैं. अब हम जीत गए हैं. हम अब राजनीतिक रूप से सही नहीं रहना चाहते."
बता दें कि यूएस नेवी सील्स (SEALs) यूएस नौसेना की एक विशिष्ट विशेष अभियान इकाई है. यह गुप्त, उच्च-जोखिम वाले अभियानों में एक्सपर्टाइज रखती है. "सील्स" "समुद्र, वायु और भूमि" यानी Sea, Air, and Land का संक्षिप्त रूप है,.
