हिरोशिमा: जापान के हिरोशिमा में बुधवार 6 अगस्त को पश्चिमी जापानी शहर पर अमेरिकी परमाणु बमबारी की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई. कई बुज़ुर्ग बचे लोगों ने परमाणु हथियारों को एक निवारक के रूप में वैश्विक नेताओं के बढ़ते समर्थन पर निराशा व्यक्त की.
गौर करें तो बचे लोगों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है और उनकी औसत आयु अब 86 वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए यह वर्षगांठ उनमें से कई लोगों के लिए अंतिम मील का पत्थर मानी जाती है.
94 वर्षीय जीवित बचे मिनोरू सुजुतो ने समाधि स्थल पर घुटने टेककर प्रार्थना करने के बाद कहा, "10 या 20 साल बाद इस दुखद और दर्दनाक अनुभव को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा." "इसलिए मैं (अपनी कहानी) जितना हो सके उतना साझा करना चाहता हूं." 6 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर हुए बम हमले ने शहर को तबाह कर दिया और 1,40,000 लोग मारे गए. इसके तीन दिन बाद नागासाकी पर गिराए गए दूसरे बम में 70,000 लोग मारे गए. 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया. इससे द्वितीय विश्व युद्ध और एशिया में जापान की लगभग आधी सदी की आक्रामकता समाप्त हो गई.
हिरोशिमा के मेयर काज़ुमी मात्सुई ने कहाकि यूक्रेन में रूस के युद्ध और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के बीच जारी है. वहीं दुनिया के अधिकांश परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य निर्माण और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बढ़ती स्वीकार्यता के खिलाफ चेतावनी दी है.
उन्होंने कहा, "ये घटनाक्रम उन सबक की घोर अवहेलना करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इतिहास की त्रासदियों से सीखने चाहिए थे."
उन्होंने आगे कहा, "ये शांति निर्माण के उन ढांचों को ध्वस्त करने का खतरा पैदा करते हैं जिनके निर्माण के लिए कई लोगों ने कड़ी मेहनत की है." उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे यह समझें कि ऐसी "भ्रामक नीतियां" उनके भविष्य के लिए "बेहद अमानवीय" परिणाम पैदा कर सकती हैं.
निहोन हिडांक्यो ने कहा "हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जबकि हम पहले से कहीं ज़्यादा बड़े परमाणु खतरे का सामना कर रहे हैं." यह जापान के उन जमीनी स्तर के संगठन हैं, जिन्होंने परमाणु उन्मूलन के लिए पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार जीता था.
संगठन ने अपने बयान में कहा, "अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती उन परमाणु हथियार संपन्न देशों को, चाहे थोड़ा ही सही, बदलना है जो हमें नजरअंदाज करते हैं."
रूस और बेलारूस सहित रिकॉर्ड 120 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 55,000 लोगों के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद थी. सुबह 8:15 बजे शांति घंटी बजाते हुए एक मिनट का मौन रखा गया. यह वही समय था जब अमेरिकी बी-29 ने शहर पर बम गिराया था.
जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा, शहर के महापौर और अन्य अधिकारियों ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए. महापौर के भाषण के बाद शांति के प्रतीक दर्जनों सफेद कबूतर उड़ाए गए. आधिकारिक समारोह से कुछ घंटे पहले, जैसे ही हिरोशिमा में सूर्योदय हुआ, बचे हुए लोग और उनके परिवार 80 वर्ष पहले हुए परमाणु विस्फोट के केन्द्र के निकट शांति स्मारक पार्क में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने लगे.
74 वर्षीय सेवानिवृत्त काज़ुओ मियोशी बमबारी में मारे गए अपने दादा और दो चचेरे भाइयों को श्रद्धांजलि देने आए थे. उन्होंने प्रार्थना की कि यह "गलती" फिर कभी न दोहराई जाए. मियोशी ने कहा, "हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है."
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव और निरस्त्रीकरण मामलों के उच्च प्रतिनिधि इज़ुमी नाकामित्सु द्वारा पढ़े गए एक बयान में कहा, "उम्मीद है." इस बयान में निहोन हिदानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार और पिछले साल अपनाए गए "भविष्य के लिए समझौते" में परमाणु मुक्त दुनिया के लिए देशों की पुनः प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है.
गुटेरेस ने जीवित बचे लोगों की गवाही और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया और कहा: "अतीत को याद रखना आज और भविष्य में शांति की रक्षा और निर्माण करने के बारे में है."
कड़ी सुरक्षा के बीच पार्क के बाहर, 200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए. इनके हाथों में "परमाणु बम नहीं, युद्ध बंद कर" और "गाज़ा को आज़ाद करो! अब और नरसंहार नहीं" जैसे संदेश लिखे पोस्टर और झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे.
स्थानीय पुलिस ने बताया कि हिरोशिमा के प्रतिष्ठित परमाणु बम गुंबद के पास अलग-अलग मामलों में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन पर एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने का संदेह है.
गौर करें तो बुधवार की वर्षगांठ ऐसे समय में आई है, जब जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिरोध के तौर पर तेज़ी से समर्थन मिल रहा है.
इस दौरान कुछ बचे हुए लोगों ने कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस हालिया टिप्पणी से निराश हैं, जिसमें उन्होंने जून में ईरान पर वॉशिंगटन के हमले को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी से तुलना करके उचित ठहराया था, और जापानी सरकार की ओर से इस पर नरम प्रतिक्रिया भी दी थी.
"यह हास्यास्पद है," 79 वर्षीय पूर्व हाईस्कूल शिक्षक कोसेई मितो ने कहा, जो अपनी मां के गर्भ में ही विकिरण के संपर्क में आ गए थे. "मुझे नहीं लगता कि हम परमाणु हथियारों से तब तक छुटकारा पा सकते हैं, जब तक हमलावर इसे उचित ठहराता रहे."
वेटिकन में, पोप लियो XIV ने मंगलवार को कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले की 80वीं वर्षगांठ "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए हमारे अपने मानव परिवार के लिए शांति की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का आह्वान बने."
जापान सरकार ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर हस्ताक्षर करने या पर्यवेक्षक के रूप में इसकी बैठकों में भाग लेने के बचे हुए लोगों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि यह अमेरिकी परमाणु सुरक्षा के संरक्षण में है.
शहर के मेयर मात्सुई ने बुधवार को अपने भाषण में जापान सरकार से परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने और उसे अनुमोदित करने का आग्रह किया. समारोह के बाद इशिबा के साथ अपनी बैठक में बचे हुए लोगों के कई समूहों ने भी यह अनुरोध किया.
इशिबा ने अपने भाषण में परमाणु हथियार रहित विश्व की दिशा में काम करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन संधि का ज़िक्र नहीं किया और फिर से संकेत दिया कि उनकी सरकार परमाणु हथियारों के निरोध के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को समर्थन देती है.
बुधवार को बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में, इशिबा ने जापान की अमेरिकी परमाणु निरोध पर निर्भरता को उचित ठहराते हुए कहा कि जापान, जो एक गैर-परमाणु सिद्धांत का पालन करता है, परमाणु हथियारों से संपन्न पड़ोसियों से घिरा हुआ है. उन्होंने कहा कि यह रुख जापान के परमाणु-मुक्त विश्व के लक्ष्य के विपरीत नहीं है.
पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जापान की परमाणु हमलों का सामना करने वाले दुनिया के एकमात्र देश होने की स्थिति पर ज़ोर दिया है और कहा है कि जापान शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ है, लेकिन बचे हुए लोगों का कहना है कि यह एक खोखला वादा है.
जापानी सरकार ने केवल युद्ध के दिग्गजों और उनके परिवारों को ही मुआवजा दिया है, जबकि बचे हुए लोगों ने नागरिक पीड़ितों के लिए मुआवज़ा मांगा है. उन्होंने अमेरिकी सरकार से नागरिक मौतों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करने की भी मांग की है.
