ETV Bharat / international

रूस में 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, जबरदस्त सुनामी की चेतावनी

रूसी विज्ञान अकादमी की भूभौतिकीय सेवा द्वारा जारी एक वीडियो से ली गई यह तस्वीर 30 जुलाई, 2025 को रूस के कुरील द्वीप समूह के परमुशीर द्वीप के सेवेरो-कुरीलस्क तटीय क्षेत्र में आई सुनामी के बाद के दृश्य दिखाती है. ( AP )

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि रूस के कुछ निकटवर्ती तटों पर एक मीटर (3.3 फीट) तक की "खतरनाक" लहरें उठ सकती हैं. केंद्र ने कहा कि जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों पर 30 सेंटीमीटर से कम ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

यूएसजीएस के मुताबिक, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व में, कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया. सर्वेक्षण में पहले भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई गई थी, लेकिन बाद में उसे कम कर दिया गया.

मॉस्को: संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि शनिवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है. बता दें कि ये भूकंप उसी इलाके में आया है, जहां जुलाई महीने में 8.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था.

जुलाई में, कामचटका प्रायद्वीप में अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया, जिससे प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी उठी और हवाई से जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा.

8.8 तीव्रता का यह भूकंप 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, जब जापान के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप ने सुनामी पैदा की थी, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

जुलाई के भूकंप के बाद जापान के अधिकारियों ने लगभग 20 लाख लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने का आदेश दिया था. पूरे क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी, जिसे 2025 तक रद्द या कम कर दिया गया था.

बता दें कि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने वॉर्निंग दी है कि इस भूकंप से भयंकर सुनामी आ सकती है. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या किसी संपत्ति के नुकसान की कोई बड़ी न्यूज नहीं आई है.

गौर करें तो यह भूकंप उसी इलाके में आया है. जहां बीते जुलाई माह में 8.8 तीव्रता का पावरफुल भूकंप आया था. इस भूकंप के बाद कई दिनों तक वहां पर झटके आते रहे थे. वहीं इसके बाद पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की बार-बार चेतावनी भी जारी की जाती रही है.