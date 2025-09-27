ETV Bharat / international

चीन के गांसु प्रांत में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, 7 से अधिक घायल

स्थानीय अग्निशमन और बचाव अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में बचाव दल और वाहन भेज दिए हैं, और अभी भी भूकंप के प्रभाव की जानकारी जुटाई जा रही है.

वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि लोंग्शी के ग्रामीण इलाके में कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. जाहिर है घरों में लोग रहते हैं, ऐसे में जानमाल का नुकसान होना लाजिमी है.

स्थानीय सरकार के अनुसार, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि मीडिया में 7 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है.

भूकंप का जोरदार असर डिंग्शी शहर के लोंग्शी काउंटी, झांग्शियन काउंटी, वेइयुआन काउंटी और लिंटाओ काउंटी और तियानशुई शहर के वुशान काउंटी में महसूस किया गया.

भूकंप का केंद्र 34.91 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 104.58 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। सीईएनसी ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया.

लान्झोउ (चीन): चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसु प्रांत के डिंग्शी शहर के लोंग्शी काउंटी में आज शनिवार सुबह 5:49 बजे 5.6 तीव्रता का भूकंप आया.

भूकंप के बाद, चीन भूकंप प्रशासन ने स्तर-III आपातकालीन सेवा प्रतिक्रिया शुरू की. इसमें स्थिति की बेहतर निगरानी और आकलन के साथ-साथ समय पर अपडेट देने का आग्रह किया गया.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य परिषद के भूकंप राहत मुख्यालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने भी भूकंप के लिए स्तर-IV आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की और स्थानीय भूकंप राहत प्रयासों में सहायता के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक कार्य दल भेजा.

आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, चीन की राष्ट्रीय व्यापक अग्निशमन और बचाव टीमों के बचावकर्मी भूकंप के केंद्र पर पहुंच गए हैं.

इस बीच, स्थानीय अग्निशमन एवं बचाव बलों के 200 बचावकर्मी और 28 वाहन, तथा विशेष बचाव दल के 26 कर्मी 7 वाहनों के साथ पहुंच गए हैं. इसके पहले जून की शुरुआत में, दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत के दाली के बाई स्वायत्त प्रान्त के एरयुआन काउंटी में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था.

भूकंप का केंद्र 26.26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100.03 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. सीईएनसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. भूकंप एरयुआन काउंटी, दाली शहर और हेकिंग काउंटी में जोरदार रूप से महसूस किया गया, जिससे कुछ निवासी जाग गए. चीन में भूकंप इसलिए आते हैं, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही है और उसमें धंस रही है. यह निरंतर टकराव, जो लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, पृथ्वी की पपड़ी में भारी तनाव पैदा करता है.