मैक्सिको में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम 41 की मौत

उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको में भारी बारिश के प्रकोप से जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है.

MEXICO FLOODS
मैक्सिको में बाढ़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदार अपने क्षतिग्रस्त घर के बाहर खड़े हैं (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read
पोजा रिका: मैक्सिको सरकार ने शनिवार को बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने हाल के दिनों में कम से कम 41 लोगों की जान ले ली है और भारी तबाही मचाई. वहीं कई लोग लापता बताए जा रहा हैं. राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से पूर्वी मैक्सिको के वेराक्रूज राज्य में पाँच और मध्य मैक्सिको के क्वेरेटारो राज्य में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

मैक्सिको सरकार के अनुसार 32 में से 31 राज्यों में भारी बारिश हुई. इससे नदियाँ उफान पर हैं, पूरे गाँवों में पानी भर गया है, भूस्खलन हुआ है और सड़कें और पुल ढह गए हैं. संघीय सुरक्षा सचिवालय ने बताया कि हिडाल्गो राज्य सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 1000 घर क्षतिग्रस्त हो गए तथा 90 समुदायों तक बचाव दल नहीं पहुंच पा रहे हैं.

मध्य और दक्षिण-पूर्वी मैक्सिको में लगातार बारिश के कारण आए भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 41 हो गई. हजारों सैनिकों द्वारा लापता लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाया है. वेराक्रूज राज्य में 6 से 9 अक्टूबर तक लगभग 540 मिलीमीटर (21 इंच से ज़्यादा) बारिश हुई.

मैक्सिको के नागरिक सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वय ने बताया कि शनिवार तक भारी बारिश के कारण मैक्सिको सिटी के उत्तर में स्थित हिडाल्गो राज्य में 16 लोगों की मौत हो गई. वहाँ के 150 समुदायों की बिजली गुल हो गई थी. मैक्सिको सिटी के पूर्व में स्थित पुएब्ला राज्य में कम से कम नौ लोग मारे गए थे और 16,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए.

वेराक्रूज राज्य में भी 15 लोगों की मौत हुई, जहाँ सेना और नौसेना सड़कों पर भूस्खलन और नदियों में बाढ़ के कारण अलग-थलग पड़े 42 समुदायों के निवासियों को बचाने में मदद कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि वे पूरे क्षेत्र में 27 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं.

पोजा रिका में रात हुई भारी बारिश से 55 नगरपालिकाओं में 16,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए. इससे पहले मध्य राज्य क्वेरेटारो में भूस्खलन में फंसकर एक बच्चे की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि देश भर में भारी बारिश के कारण हुई बिजली कटौती से 3,20,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए. अधिकारियों ने इस भीषण बारिश के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान प्रिसिला तूफान और रेमंड को जिम्मेदार ठहराया. दोनों ही मैक्सिको के पश्चिमी तट पर आए थे.

MEXICORAIN41 DEAD IN MEXICO FLOODSमैक्सिको भारी बारिशMEXICO FLOODS

