ETV Bharat / international

मैक्सिको में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम 41 की मौत

मैक्सिको में बाढ़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदार अपने क्षतिग्रस्त घर के बाहर खड़े हैं ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 12, 2025 at 8:58 AM IST 3 Min Read

पोजा रिका: मैक्सिको सरकार ने शनिवार को बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने हाल के दिनों में कम से कम 41 लोगों की जान ले ली है और भारी तबाही मचाई. वहीं कई लोग लापता बताए जा रहा हैं. राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से पूर्वी मैक्सिको के वेराक्रूज राज्य में पाँच और मध्य मैक्सिको के क्वेरेटारो राज्य में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मैक्सिको सरकार के अनुसार 32 में से 31 राज्यों में भारी बारिश हुई. इससे नदियाँ उफान पर हैं, पूरे गाँवों में पानी भर गया है, भूस्खलन हुआ है और सड़कें और पुल ढह गए हैं. संघीय सुरक्षा सचिवालय ने बताया कि हिडाल्गो राज्य सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 1000 घर क्षतिग्रस्त हो गए तथा 90 समुदायों तक बचाव दल नहीं पहुंच पा रहे हैं. मध्य और दक्षिण-पूर्वी मैक्सिको में लगातार बारिश के कारण आए भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 41 हो गई. हजारों सैनिकों द्वारा लापता लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाया है. वेराक्रूज राज्य में 6 से 9 अक्टूबर तक लगभग 540 मिलीमीटर (21 इंच से ज़्यादा) बारिश हुई.