अमेरिका की जबरदस्त बैकिंग के बाद गाजा में इजराइल की घनघोर विनाशलीला, ढहाए घर, मलबे में दबे लोग

उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइली जमीनी और हवाई अभियानों के दौरान नष्ट हुई इमारतों के ऊपर इजराइली सेना का एक फ़्लेयर उड़ता हुआ, जैसा कि दक्षिणी इजराइल से देखा गया (15 सितंबर, 2025). ( AFP )

यरूशलम: इजराइल के गाजा में ताबड़तोड़ हमलों में 49 लोग मारे गए. गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने मंगलवार को एएफपी को बताया कि "गाजा शहर में अब भी भारी बमबारी जारी है, और मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि जारी है." बसल ने कहा कि नागरिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा सोमवार को इज़राइली हमलों में 49 लोगों के मारे जाने की सूचना के बाद, इजराइली सेना ने दक्षिणी शहर खान यूनिस को भी निशाना बनाया. प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नए हमले और हमास के सफाए के घोषित लक्ष्य का समर्थन करने के बाद इजराइल ने मंगलवार को गाजा शहर पर भारी बमबारी की. रुबियो ने सोमवार को यरुशलम की यात्रा के दौरान नेतन्याहू और खुद के बीच कोई अंतर नहीं दिखाया और कहा कि तबाह हो चुके फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए इजराइल "हमारे अटूट समर्थन पर भरोसा कर सकता है." कुछ घंटों बाद, प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी को बताया कि "गाजा शहर पर भारी और लगातार बमबारी" हो रही है. इससे घर ध्वस्त हो गए और लोग मलबे में दब गए. 25 वर्षीय निवासी अहमद गजल ने कहा, "हम उनकी चीखें सुन सकते हैं." रुबियो की यरुशलम यात्रा ऐसे समय में हुई जब एक हफ़्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अमेरिकी सहयोगी कतर में हमास नेताओं पर हवाई हमले करने के लिए फटकार लगाई थी. लेकिन रुबियो ने कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम के लिए हो रही बातचीत को कमतर आंका और हमास, जिसके 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर अभूतपूर्व हमले ने गाजा युद्ध को जन्म दिया था, को "बर्बर जानवर" कहा. विदेश मंत्री रुबियो मंगलवार को कतर की यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि अमीरात को आश्वस्त किया जा सके. जहां इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है और जिसने ट्रंप को लगातार मनाने की कोशिश की है. ट्रंप ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि नेतन्याहू "कतर पर दोबारा हमला नहीं करेंगे." इजराइल ने इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी केंद्र, गाजा शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक बड़ा नया सैन्य अभियान शुरू किया है, जहां पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था कि 10 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं. इस निष्कर्ष को इजराइल ने खारिज कर दिया है. गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने मंगलवार को एएफपी को बताया कि "गाजा शहर में अब भी भारी बमबारी जारी है, और मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि जारी है." बसल ने कहा कि नागरिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा सोमवार को इज़राइली हमलों में 49 लोगों के मारे जाने की सूचना के बाद, इजराइली सेना ने दक्षिणी शहर खान यूनिस को भी निशाना बनाया. गाजा में मीडिया प्रतिबंधों और कई क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण एएफपी नागरिक सुरक्षा एजेंसी या इजराइली सेना द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में असमर्थ है.

गौर करें तो रुबियो की यह यात्रा फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने से एक सप्ताह पहले हो रही है. इसमें कई अमेरिकी सहयोगी, इजराइली हठधर्मिता से नाराज होकर, एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं. रुबियो ने राज्य का दर्जा दिए जाने को "काफी हद तक प्रतीकात्मक" बताया. इजराइल के पीएम नेतन्याहू की सरकार ने इस तरह के कदम का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहाकि उनका देश इसके जवाब में अनिर्दिष्ट "एकतरफा कदम" उठा सकता है. नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के दक्षिणपंथी सदस्यों ने एक राज्य की स्थापना को रोकने के लिए कब्जे वाले पश्चिमी तट को अपने में मिलाने का आह्वान किया है, जिसका संयुक्त अरब अमीरात ने विरोध किया है. इसने 5 साल पहले इजराइल को मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम उठाया था. नेतन्याहू ने कहा कि रुबियो की यात्रा एक "स्पष्ट संदेश" है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है. उन्होंने ट्रंप को "इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त" बताया. इजराइली प्रधानमंत्री के साथ खड़े वाशिंगटन के शीर्ष राजनयिक ने कहा, "गाजा के लोग एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं." रुबियो ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "लेकिन यह बेहतर भविष्य तब तक शुरू नहीं हो सकता, जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता." एएफपी द्वारा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1,219 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे. एक बेहद प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए, रुबियो सोमवार देर रात धार्मिक पर्यटकों के लिए एक सुरंग के उद्घाटन में शामिल हुए, जो फ़िलिस्तीनी इलाके सिलवान के नीचे से पवित्र स्थलों तक जाती है. सिलवान में समुदाय के प्रवक्ता, 63 वर्षीय फ़ख़री अबू दियाब ने कहा कि रुबियो को अपने जैसे घरों को देखने आना चाहिए, जिन्हें इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है. फिलिस्तीनियों का आरोप है कि यह उन्हें मिटाने का एक लक्षित अभियान है. उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय कानून का साथ देने के बजाय, संयुक्त राज्य अमेरिका चरमपंथियों और अति दक्षिणपंथियों के रास्ते पर चल रहा है और हमारे इतिहास की अनदेखी कर रहा है." रुबियो ने रविवार को अपनी यात्रा की शुरुआत इजराइल द्वारा कब्जाए गए पूर्वी यरुशलम के पुराने शहर से की, जहां वे नेतन्याहू के साथ पश्चिमी दीवार पर गए. यह जगह यहूदियों के लिए प्रार्थना करने का सबसे पवित्र स्थल है. साथ ही यरुशलम को इजराइल की "शाश्वत राजधानी" कहा. गौर करें तो ट्रंप के पहले कार्यकाल तक, अमेरिकी नेता विवादित यरुशलम पर इजराइल की संप्रभुता का समर्थन करने वाले ऐसे खुले बयानों से बचते रहे थे, जो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी पवित्र है. ये भी पढ़ें- तबाही की रात के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा - गाजा जल रहा है

