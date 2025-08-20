वाशिंगटन: अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटिंग शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का माइक गलती से खुला रह गया. उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के बारे में जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉट माइक पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 'एक समझौता करना चाहते हैं.' दोनों विश्व नेताओं के बीच यह बातचीत बहुपक्षीय बैठक से पहले हुई.
'I think he wants to make a deal, you understand? As crazy as it sounds'— RT (@RT_com) August 18, 2025
Trump caught talking on hot mic BEFORE 'official' meeting with European leaders pic.twitter.com/rA3AoiMz8V
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ एक अहम बैठक की. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवल ऑफिस में वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद और यूरोपीय नेताओं से बातचीत के लिए जाते हुए ट्रंप हॉट माइक पर पकड़े गए.
ईस्ट रूम में ट्रंप ने मैक्रों से फुसफुसाते हुए कहा कि, उन्हें लगता है कि वो (पुतिन) कोई समझौता करना चाहते हैं." ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक सौदा करना चाहता है, क्या आप इसे समझते हैं? यह सुनने में भले ही अजीब लगे."
'I think he wants to make a deal, you understand? As crazy as it sounds'— RT (@RT_com) August 18, 2025
Trump caught talking on hot mic BEFORE 'official' meeting with European leaders pic.twitter.com/rA3AoiMz8V
इस बीच,डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने लिखा कि, व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो के महासचिव मार्क रूट जैसे प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई, जो ओवल ऑफिस में एक और बैठक के साथ समाप्त हुई.
उन्होंने आगे कहा, "बैठक के दौरान हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की, जो गारंटी विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि, रूस और यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं.
#WATCH | Washington, DC | During the meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, a journalist complimented President Zelensky for his attire.— ANI (@ANI) August 18, 2025
US President Donald Trump adds, " i said the same thing..."
(video: white house) pic.twitter.com/ODG7osdd4d
बता दें कि, रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. उसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में अन्य यूरोपियन यूनियन के नेताओं साथ जेलेंस्की से भी मुलाकात की. इस दौरान ट्रंप काफी बदले-बदले से नजर आए.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान, एक पत्रकार ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सूट की तारीफ़ की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने भी यही कहा था...
ये भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप