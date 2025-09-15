ETV Bharat / international

नेपाल में तांडव के लाइव वीडियो ने हैरी को बनाया हीरो, वायरल वीडियो ने ढाई करोड़ व्यूज का आंकड़ा किया पार

नेपाल के हिंसक प्रदर्शन का ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर हैरी ने लाइव वीडियो दुनिया में वायरल हो गया. ( क्रेडिट-वीहेटकोल्ड यूट्यूब )

काठमांडू: नेपाल में जब महातूफान उठा था. जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों में संसद धू-धूकर जल रही थी. बलवाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी थी. दुकानों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों, बैंकों में घनघोर तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही थी. उसी दौर में ब्रिटिश व्लॉगर हिंसक भीड़ के बीच नेपाल की बदहाली का वीडियो बना रहा था. इस वीडियो ने रातोंरात उसे सुपर स्टार बना गया और हैरी हीरो बन गया. 5 दिन पहले नेपाल की तबाही का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है. WeHateTheCold यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड ब्रिटिश व्लॉगर हैरी के इस वीडियो ने अब तक लगभग ढाई करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. https://www.youtube.com/watch?v=IyxSqeFrlp0&t=762s ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर द्वारा नेपाल में जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों की लिए गए वीडियो ने पहले दिन ही 70 लाख से अधिक व्यूज के साथ वायरल हो गए थे. वीडियो बनाते वक्त हैरी खुद को हिंसक प्रदर्शनों के बीच कई बार फंसा पाया था. इस तरह से देखें तो ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर हैरी नेपाल के सबसे नाटकीय राजनीतिक पलों में का एक बड़ा गवाह बन गया. गौर करें तो YouTube चैनल WeHateTheCold के पीछे ब्रिटिश नागरिक हैरी ने जान की परवाह न किए बिना ही रिपोर्टिंग कर ना सिर्फ वीडियो बनाए, बल्कि एक जोखिम भरे रिपोर्टर की जिंदगी भी जी. हैरी ने मोटरबाइक से इस उपद्रव की पूरी रिपोर्टिंग की. राजधानी काठमांडू में जेनरेशन Z के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की उनकी ज़मीनी फुटेज वायरल हो गई है, जिसे लाखों व्यूज़ मिले हैं और मीडिया उन्हें "आकस्मिक संघर्ष रिपोर्टर" कह रहा है। अब जानिए हैरी की कहानी. हैरी आमतौर पर दुपहिया वाहन पर सवार होकर विभिन्न देशों की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं. इस दौरान वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. यात्रा कंटेंट तैयार करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं. हाल ही में, हैरी भारत दौरे पर थे. हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों पर बाइक से घूमते हुए नजर आए थे. हैरी थाईलैंड से यूके तक दुपहिया से यात्रा कर रहे हैं. साथ ही पूरी यात्रा को रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसी बीच वो नेपाल पहुंचे और नेपाल में जनता की सुनामी देखी. आगजनी देखी. तोड़फोड़ और लूटपाट देखी. अब इस सबको उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है. जिसे पूपी दुनिया देख रही है.