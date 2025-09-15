नेपाल में तांडव के लाइव वीडियो ने हैरी को बनाया हीरो, वायरल वीडियो ने ढाई करोड़ व्यूज का आंकड़ा किया पार
ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर हैरी ने नेपाल में जेनरेशन-Z के विरोध-प्रदर्शनों की वीडियो और तस्वीरें बनाईं, ये ढाई करोड़ व्यूज के साथ वायरल हो रही हैं.
Published : September 15, 2025 at 5:27 PM IST
काठमांडू: नेपाल में जब महातूफान उठा था. जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों में संसद धू-धूकर जल रही थी. बलवाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी थी. दुकानों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों, बैंकों में घनघोर तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही थी. उसी दौर में ब्रिटिश व्लॉगर हिंसक भीड़ के बीच नेपाल की बदहाली का वीडियो बना रहा था.
इस वीडियो ने रातोंरात उसे सुपर स्टार बना गया और हैरी हीरो बन गया. 5 दिन पहले नेपाल की तबाही का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है. WeHateTheCold यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड ब्रिटिश व्लॉगर हैरी के इस वीडियो ने अब तक लगभग ढाई करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है.
ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर द्वारा नेपाल में जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों की लिए गए वीडियो ने पहले दिन ही 70 लाख से अधिक व्यूज के साथ वायरल हो गए थे. वीडियो बनाते वक्त हैरी खुद को हिंसक प्रदर्शनों के बीच कई बार फंसा पाया था. इस तरह से देखें तो ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर हैरी नेपाल के सबसे नाटकीय राजनीतिक पलों में का एक बड़ा गवाह बन गया.
गौर करें तो YouTube चैनल WeHateTheCold के पीछे ब्रिटिश नागरिक हैरी ने जान की परवाह न किए बिना ही रिपोर्टिंग कर ना सिर्फ वीडियो बनाए, बल्कि एक जोखिम भरे रिपोर्टर की जिंदगी भी जी. हैरी ने मोटरबाइक से इस उपद्रव की पूरी रिपोर्टिंग की. राजधानी काठमांडू में जेनरेशन Z के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की उनकी ज़मीनी फुटेज वायरल हो गई है, जिसे लाखों व्यूज़ मिले हैं और मीडिया उन्हें "आकस्मिक संघर्ष रिपोर्टर" कह रहा है।
अब जानिए हैरी की कहानी. हैरी आमतौर पर दुपहिया वाहन पर सवार होकर विभिन्न देशों की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं. इस दौरान वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. यात्रा कंटेंट तैयार करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं.
हाल ही में, हैरी भारत दौरे पर थे. हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों पर बाइक से घूमते हुए नजर आए थे. हैरी थाईलैंड से यूके तक दुपहिया से यात्रा कर रहे हैं. साथ ही पूरी यात्रा को रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसी बीच वो नेपाल पहुंचे और नेपाल में जनता की सुनामी देखी. आगजनी देखी. तोड़फोड़ और लूटपाट देखी. अब इस सबको उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है. जिसे पूपी दुनिया देख रही है.
बता दें कि नेपाल में अचानक कर्फ्यू लगने के बाद हैरी खुद को दंगाइयों के बीच अपने को घिरा पाते हैं. संसद के आसपास की सड़कों पर शूट किए गए इस ब्रिटिशर के वीडियो में आग की लपटें दिख रही है. क्षतिग्रस्त वाहन दिख रहे हैं. आंसू गैस के गोले दिख रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प दिखाई दे रही थी.
इस तरह से देखें तो हैरी के वीडियो में नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान के दुर्लभ दृश्य दिखे हैं. इन तस्वीरों में धुएं के गुबार दिख रहे हैं. दंगाइयों के रेले को देख पुलिस पीछे हटती दिख रही है. प्रदर्शनकारियों का उन्माद दिख रहा है. हवा में आँसू गैस के गोले फूटते दिख रहे हैं. सरकारी कार्यालयों के आसपास बैरिकेड्स गिराते हुए दिख रहे हैं.
इन सबको अपने कैमरों में कैद करने वाले हैरी ने वीडियो में बताया, "मुझे अभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है. पूरा संसद भवन जल रहा है. लोग नाच रहे हैं. आप नेपाली झंडे देख सकते हैं."
इस तरह से व्लॉगर हैरी के इन बयानों ने इस वीडियो को वायरल बना दिया. आंसू गैस से खांसते, धुएं में लड़खड़ाते उन्होंने कहा, "यह पागलपन है," "जिंदगी में पहली बार, मैंने आंसू गैस का अनुभव किया है" और "आप इसे अपनी नाक में जाता हुआ महसूस कर सकते हैं"
हैरी ने अपनी टिप्पणी के साथ-साथ, हैरी के कैमरे ने भीड़ की आवाजें भी रिकॉर्ड कीं. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा, "यह पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है... इसीलिए आप सब यहाँ विरोध कर रहे हैं."
प्रदर्शन को दिखाने से उनके यूट्यूब चैनल पर अचानक से व्यूज की बाढ़ आ गई है. उनके एक ही वीडियो में ढाई करोड़ व्यूज आ चुके हैं. वहीं उनके कुछ वीडियो हैं, जो नेपाल के ही हैं. उन पर भी लाखों की संख्या में व्यूज आते हैं.
चौंकाने वाली बात ये है कि 35 हजार सब्सक्राइबर वाले इस WeHateTheCold यूट्यूब चैनल पर अब 55 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं.
शुक्र है कि नेपाल की तबाही खत्म हो गई है. जनजीवन सामान्य हो गया है. अंतरिम सरकार का गठन हो गया है. कार्यकारी पीएम सुशीला कार्की मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है. आज तीन मंत्रियों ने शपथ ली है.
ये भी पढ़ें-
पटरी पर लौट रहा नेपाल: कार्की कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने ली शपथ, आर्यल को मिली होम मिनिस्ट्री