20 बंधकों की सूची जारी, इजराइल हमास युद्ध विराम की खूबसूरत चीज आई सामने
हमास, इजराइल के 20 बंदियों को रिहा करेगा. इजराइल-हमास युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक हमास ने ये पहल की है.
यरुशलेम: हमास ने एलान किया कि सीजफायर की शर्तों के तहत पहले चरण में इजराइल के 20 बंधकों को रिहा किया जाएगा. ये सभी जिंदा हैं और उन्हें रिहा किया जाएगा. इन 20 लोगों के नामों की सूची को हमास ने रिलीज कर दिया है. जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है, उनमें से नेपाली नागरिक बिपिन जोशी का नाम नहीं है. नेपाली बिपिन के अलावा इजराइल के सैनिक तामिर का भी नाम भी इस लिस्ट से गायब है.
गौर करें तो सीजफायर समझौते के बाद गाजा में दो साल के बाद इजराइली बंधकों की रिहाई शुरू हो रही है. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके 1200 से अधिक लोगों को मार डाला था. इसी दौरान 250 बंधकों को अगवा कर लिया था. इनमें अब भी 48 गाजा में मौजूद हैं. इन्हीं में 20 को हमास रिहा कर रहा है.
बता दें कि हमास की ओर सूची जारी करना उस समझौते का हिस्सा है, जो इजराइल के साथ हुआ है. इसके तहत इजराइल के कब्जे वाले 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी होगी.
हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लिस्ट जारी की है, उसमें 48 बंदियों में से 20 शामिल हैं. इन कैदियों में जीवित और मृत दोनों बंदी हैं. ये सभी फिलिस्तीनी आतंकवादियों के कब्जे में गाजा में हैं.
हमास की सशस्त्र शाखा ने सोमवार को गाजा में बंधक बनाए गए 20 जीवित बचे बंधकों की एक लिस्ट जारी की. इन्हें इजराइल के साथ हुए एक समझौते के तहत रिहा किए जाने की उम्मीद है.
एजेदीन अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर जिन बंधकों के नाम बताए गए हैं. वे गाजा में फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 48 जीवित और मृत कैदियों में शामिल हैं.
यह सूची ऐसे समय में जारी की गई है, जब युद्ध विराम के उपलक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल और मिस्र यात्रा के दौरान सोमवार को बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है. रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इन रिहाई की निगरानी किए जाने की भी उम्मीद है. जिसमें 2,000 फिलिस्तीनी कैदी शामिल होंगे.
