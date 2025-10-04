ETV Bharat / international

हमास इजराइली बंधकों को रिहा करने पर राजी, ट्रंप के शांति समझौते का किया समर्थन

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'हमास कई वर्षों से मिडिल ईस्ट में एक क्रूर और हिंसक खतरा रहा है! उन्होंने 7 अक्टूबर के नरसंहार के साथ इजराइल में शिशुओं, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और कई युवा पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों को मार डाला (और जीवन को असहनीय रूप से दुखी बना दिया है), जो अपने भविष्य के जीवन का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं.'

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब शुक्रवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि आतंकवादी समूह सैन्य रूप से फंस गया है. उसे क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों द्वारा समर्थित शांति समझौते पर सहमत होने का अंतिम मौका दिया गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव में गाजा पट्टी के भविष्य और फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों के संबंध में अन्य मुद्दे एकीकृत राष्ट्रीय स्थिति और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों से जुड़े है. इन समस्याओं का समाधान एक व्यापक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचे के माध्यम से किया जाएगा. इसमें हमास भाग लेगा और जिम्मेदारी से योगदान देगा.

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप द्वारा पेश की गई 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के जवाब में हमास ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की, चाहे वे मृत हों या जीवित. टेलीग्राम पर जारी एक बयान में हमास ने कहा कि वह इस समझौते को लेकर मध्यस्थों के माध्यम से तुरंत वार्ता शुरू करने के लिए तत्पर है.

गाजा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद उनके शांति प्रस्तावों को लेकर हमास के रुख में बदलाव आया है. हमास ने शांति वार्ता की बड़ी शर्तों को मानने के लिए हामी भरी है. हमास का यह रुख गाजा में संघर्ष समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

उन्होंने जिस पैमाने पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया उसे रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे कहा, '7 अक्टूबर को सभ्यता पर हुए हमले के प्रतिशोध में 25,000 से अधिक हमास 'सैनिक' पहले ही मारे जा चुके हैं. बाकी अधिकतर लोग घिरे हुए हैं और सैन्य जाल में फँसे हुए हैं, बस मेरे कहने का इंतजार कर रहे हैं. बाकी लोगों के लिए हम जानते हैं कि आप कहाँ हैं और कौन हैं, और आपको ढूंढकर मार दिया जाएगा.'

नागरिकों से एहतियात बरतने का आग्रह

इस योजना के बीच नागरिकों से एहतियात बरतने का आग्रह करते हुए ट्रंप ने गैर-लड़ाकों से सुरक्षा की तलाश करने का आह्वान किया और कहा. उन्होंने सभी निर्दोष फिलिस्तीनियों से गाजा के सुरक्षित भागों में चले जाएं का आग्रह किया. इस प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक कूटनीतिक शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा, 'हालांकि हमास के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा!

मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों के शक्तिशाली और अत्यंत समृद्ध राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर 3000 वर्षों के बाद मिडिल ईस्ट में शांति के लिए सहमत हुए हैं. इस पर इजराइल ने भी हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से हमास के सभी शेष लड़ाकों की जान भी बच गई है.

ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने हमास को रविवार शाम छह बजे (6) बजे वाशिंगटन, डी.सी. समय तक समझौता करने को कहा है. इस दौरान सभी बंधकों की रिहाई भी शामिल है. इनकार के परिणामों पर एक अल्टीमेटम जारी करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि यह समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ नर्क टूट पड़ेगा. जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा.

ट्रंप का दावा मुस्लिम देश इस शांति वार्ता पर सहमत

इससे पहले 30 सितंबर को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि गाजा शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमास के पास लगभग तीन या चार दिन हैं. अपने सहयोगियों और जनता को उस समय-सीमा के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'सभी अरब देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. सभी मुस्लिम देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. इजराइल भी इस पर हस्ताक्षर कर चुका है. हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो इसे करेगा या नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका अंत बहुत दुखद होगा.'