H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

"जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर नहीं लिए जाएंगे. एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और उसी सीमा तक दोबारा प्रवेश कर सकते हैं, जितना वे सामान्य रूप से करते हैं. इसकी घोषणा से उनकी जो भी क्षमता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा."

कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "स्पष्ट रूप से, यह वार्षिक शुल्क नहीं है. यह एकमुश्त शुल्क है, जो केवल आवेदन पर लागू होता है. यह केवल नए वीजा पर लागू होता है, नवीनीकरण पर नहीं, और न ही मौजूदा वीजाधारकों पर." उन्होंने यह भी बताया कि यह शुल्क उन एच-1बी वीजाधारकों से नहीं लिया जाएगा, जो वर्तमान में देश से बाहर हैं.

व्हॉइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए वीजा पर लागू होगा, मौजूदा वीजाधारकों पर नहीं. व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि एच-1बी वीजा आवेदन पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकमुश्त शुल्क है. इससे यह गलत धारणा स्पष्ट हो गई कि यह वार्षिक शुल्क है, जबकि ऐसा नहीं है.

वॉशिंगटन: H1B वीजा के नए नियमों को लेकर यूनियनों, शिक्षकों, धार्मिक समूहों और अन्य संगठनों के एक गठबंधन ने अमेरिका में केस किया है. साथ ही इस कदम के खिलाफ पहला बड़ा मुकदमा दायर करते हुए इसे "मनमाना और मनमानी" बताया है. अब ये जान लीजिए कि ट्रंप सरकार ने इस पर क्या-क्या सफाई दी है.

वहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा है कि वीजा कार्यक्रम ने कंपनियों को घरेलू नौकरियों की कीमत पर प्रतिभाओं को आयात करने की अनुमति देकर अमेरिकी श्रमिकों को लंबे समय से नुकसान पहुंचाया है.

व्हॉइट हाउस ने एक तथ्य पत्र जारी किया था. इसमें एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के ट्रंप के कदम को उचित ठहराया गया था. साथ ही अमेरिकी श्रमिकों की जगह "कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों" को लाने की चिंता का हवाला दिया गया था.

गौर करें तो व्हॉइट हाउस ने कहा कि एच-1बी वीजा वाले आईटी कर्मचारियों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2003 में 32 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 65 प्रतिशत से अधिक हो गई है. यह एच-1बी वीजा के "दुरुपयोग" के कारण अमेरिकी नागरिकों में बढ़ती बेरोजगारी को उजागर करता है.

गौर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुशल विदेशी कामगारों के लिए प्रत्येक नए एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने संबंधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ हफ़्तों बाद, यूनियनों, शिक्षकों, धार्मिक समूहों और अन्य संगठनों के एक गठबंधन ने इस कदम के खिलाफ पहला बड़ा मुकदमा दायर करते हुए इसे "मनमाना और मनमानी" बताया है.

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में दायर किया गया यह मुकदमा, नए वीजा शुल्क नियमों के खिलाफ दायर किया गया पहला बड़ा मुकदमा है. वादियों ने तर्क दिया कि प्रशासन का यह कदम गैर कानूनी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना कर या राजस्व-उत्पादक उपाय लागू करने का कोई अधिकार नहीं है.

समूहों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन शुल्क की घोषणा करने से पहले आवश्यक नियामक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा. उन्होंने इस फैसले को "मनमाना और मनमानी" बताया और चेतावनी दी कि इस भारी लागत से अस्पतालों, चर्चों, स्कूलों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और छोटे व्यवसायों को नुकसान होगा जो कुशल विदेशी कामगारों पर निर्भर हैं.

गौर करें तो यह विवाद पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा से उपजा है, जिसमें प्रत्येक नए एच-1बी वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का शुल्क निर्धारित किया गया था. इस घोषणा से तुरंत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, और कंपनियों ने विदेश में काम कर रहे कर्मचारियों को इस बदलाव के प्रभावी होने से पहले ही अमेरिका लौटने की सलाह देनी शुरू कर दी. व्हॉइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए वीजा पर लागू होगा, मौजूदा वीजाधारकों पर नहीं.