अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी, हमलावर ने इमारत में लगाई आग, कई लोगों के मरने की आशंका

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में गोलीबारी की घटना के बाद अब मिशिगन में एक चर्च में शूटिंग हुई. कई लोगों के मरने की आशंका हैं.

gunman opened fire inside Michigan church and setting building ablaze US Shooting Updates
अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी, हमलावर ने इमारत में लगाई आग, कई लोगों के मरने की आशंका (AP)
Published : September 28, 2025 at 11:58 PM IST

ग्रैंड ब्लैंक (मिशिगन): अमेरिका के मिशिगन राज्य में रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान एक चर्च में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मरने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि एक बंदूकधारी ने गोलीबारी के बाद इमारत में आग लगा दी. इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बंदूकधारी को गोली मार दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप में द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे, तभी 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी गाड़ी चर्च के मुख्य द्वार से टकरा दी और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि संदिग्ध ने चर्च में आग भी लगाई थी. आग बुझने से पहले घंटों तक लपटें और धुआं देखा जा सकता था. इसके बाद बचाव दल मलबे में तलाशी ले रहे थे.

अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी
अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी (AP)

स्थानीय पुलिस प्रमुख विलियम रेने ने कहा, "हमें विश्वास है कि आग लगने वाली जगह का पता चलने के बाद हमें कुछ और पीड़ित मिल जाएंगे."

पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक आग या गोलीबारी का कोई कारण पता नहीं चला है.

जिस चर्च में गोलीबारी की घटना हुई वह रिहायशी इलाकों और एक यहोवा के साक्षी चर्च के पास स्थित है. मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर ने एक बयान में कहा कि ग्रैंड ब्लैंक के लोगों के लिए उनका मन बहुत दुखी है. उन्होंने कहा, "किसी भी जगह, खासकर प्रार्थना स्थल पर हिंसा अस्वीकार्य है."

मिशिगन चर्च में गोलीबारी के बाद डरे सहमे लोग
मिशिगन चर्च में गोलीबारी के बाद डरे सहमे लोग (AP)

उत्तरी कैरोलिना में गोलीबारी में तीन की मौत
इससे पहले, उत्तरी कैरोलिना के एक तटीय शहर में शनिवार देर रात गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य घायल हो गए. गोलीबारी रात करीब 9:30 बजे साउथपोर्ट के तट पर एक बार और रेस्तरां के पास हुई थी, जो विलमिंगटन से लगभग 30 मील (48 किलोमीटर) दक्षिण में एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है.

अधिकारियों ने कहा कि हमलावर ने एक छोटी नाव से भीड़ पर गोलीबारी की और नाव से फरार हो गया. लगभग आधे घंटे बाद, अमेरिकी तटरक्षक दल ने एक व्यक्ति को पास के ओक द्वीप पर एक नाव के साथ देखा. अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए साउथपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया.

अमेरिका में प्रार्थना स्थल पर हमले की ताजा घटनाएं
अमेरिका में किसी प्रार्थना स्थल पर शूटिंग की यह ताजा घटना है. एक महीने पहले 27 अगस्त को, एक हमलावर ने मिनियापोलिस के एक चर्च की खिड़कियों से गोलीबारी की थी, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए थे. हमलावर 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने घटनास्थल पर ही खुद को घायल कर लिया था.

19 सितंबर को, एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर दक्षिण-पश्चिम फ्लोरिडा के एक आराधनालय (synagogue) में आग लगा दी. संदिग्ध पर आगजनी और चर्च, आराधनालय, मस्जिद या धार्मिक वस्तु को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.

