ETV Bharat / international

भारत की अपील: अफगानिस्तान की धरती को आतंकियों का अखाड़ा न बनने दे दुनिया

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन, और उनके मददगार, अब आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न करें.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बुधवार को कहा, "भारत अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है."

उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित संस्थाएं और व्यक्ति, आईएसआईएल और अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित उनके सहयोगी, और उनके अभियानों में मदद करने वाले लोग, अब अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न कर पाएं"

अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बयान देते हुए हरीश ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सभ्यतागत संबंध हैं और युद्धग्रस्त देश में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का "सर्वोच्च हित" है.

उन्होंने कहा, "हम अफ़ग़ानिस्तान से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहमति और सहयोग के अत्यधिक महत्व में विश्वास करते हैं और देश में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं. दोहा और अन्य क्षेत्रीय मंचों में संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में हमारी भागीदारी हमारे प्रयासों को दर्शाती है."

हरीश ने परिषद को बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से दो बार बात की है. भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की अफगान पक्ष द्वारा की गई कड़ी निंदा का भी स्वागत किया.

भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संघर्ष-पश्चात की स्थिति से निपटने के लिए किसी भी सुसंगत नीति में सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने और हानिकारक कार्यों को हतोत्साहित करने का समावेश होना चाहिए. हरीश ने कहा, "केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है. संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष-पश्चात के अन्य संदर्भों में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाए हैं. अफगानिस्तान को अपने उन लोगों की सहायता के लिए, जिन्हें इस तरह की सख़्त जरूरत है, अब तक अप्रयुक्त नीतिगत उपायों के साथ एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि "सामान्य रूप से काम" करने के दृष्टिकोण से केवल यथास्थिति बनाए रखने की ही उम्मीद की जाती है, जो अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और यहां के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने की संभावना नहीं है.