ETV Bharat / international

ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, कहा- गाजा छोड़ दो या पूर्ण विनाश का सामना करो

सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस दावे पर और अधिक दबाव डाले जाने पर कि हमास ने निरस्त्रीकरण से इनकार करके, गाजा पर पूर्ण फिलिस्तीनी नियंत्रण की मांग करके तथा बंधकों की रिहाई को व्यापक वार्ता से जोड़कर पहले ही योजना को खारिज कर दिया है ट्रंप ने कहा, 'हमें पता चल जाएगा. केवल समय ही बताएगा!

यह ऐसे समय में हो रहा है जब सोमवार को मिस्र में इजराइल और हमास के बीच महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है. ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और पश्चिम एशिया के शीर्ष वार्ताकार स्टीव विटकॉफ को अमेरिकी प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए काहिरा भेजा है. वहीं, इजराइल का एक प्रतिनिधिमंडल भी वार्ता पूरी करने के लिए मिस्र में है.

सीएनएन के अनुसार ट्रंप अपनी 20-सूत्रीय युद्धविराम योजना पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे. जब उनसे सीधे टेक्स्ट मैसेज पर पूछा गया कि अगर हमास सत्ता में बने रहने पर अड़ा रहा तो क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, पूरी तरह से विनाश!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमास गाजा नियंत्रण पर अड़ा रहा और उनके प्रस्तावित युद्धविराम समझौते की प्रगति को अवरुद्ध करता है, तो उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाएगा.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष समाप्त कराने के लिए हमास को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि हमास ने गाजा पर से नियंत्रण नहीं छोड़ा तो उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा.

इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ने कहा था कि इजराइल उनके युद्धविराम प्रस्ताव के तहत पहली वापसी रेखा पर सहमत हो गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना में चरणबद्ध इजराइली वापसी, बंधकों और कैदियों की अदला-बदली और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है. ट्रंप ने आगे कहा कि उनका प्रशासन अब हमास की पुष्टि का इंतजार कर रहा है, जिससे तत्काल युद्धविराम लागू हो जाएगा.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'बातचीत के बाद इजराइल शुरुआती वापसी रेखा पर सहमत हो गया है. इसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है. उन्होंने आगे कहा, 'जब हमास इसकी पुष्टि करेगा, तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियाँ तैयार करेंगे जो हमें इस 3,000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा.'

यह पूछे जाने पर कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस योजना से सहमत हैं, ट्रंप ने कहा, 'बीबी के मामले में हां.' शनिवार को राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इजराइल ने गाजा पर अपने हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं तथा इसे समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उसी दिन इजराइली हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मारे गए. इनमें दो महीने से आठ साल के बीच के सात बच्चे भी शामिल थे. ये हमले ट्रंप द्वारा इजराइल से गाजा पर तुरंत बमबारी बंद करने का आग्रह करने के तुरंत बाद हुए जब हमास ने उनकी शांति योजना पर शुरुआती सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी. शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया को एक बड़ा दिन बताया और घटनाक्रम को अभूतपूर्व बताया.

गाजा शांति योजना पर ट्रंप ने की अपील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ताकारों से गाजा पट्टी में लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया है. ट्रंप ने रविवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमास और अन्य पक्षों के साथ बंदियों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई.'

उन्होंने कहा कि बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है. साथ ही ये कहा, 'पहला चरण इसी हफ्ते पूरे हो जाना चाहिए और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं.' ट्रंप ने इस समझौते को अंतिम रूप देने में मदद के लिए मिस्र में दो दूत भेजे हैं. उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर है.