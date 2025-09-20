गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को
गुटेरेस ने कहा, "गाजा में जो देख रहे हैं वह भयावह." इजराइल ने गाजा पर अपने "अभूतपूर्व बल" से हमला करने की धमकी दी है.
By AFP
Published : September 20, 2025 at 9:36 AM IST
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को एएफपी को बताया कि दुनिया को इजराइल और उसके द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर धीरे-धीरे कब्जा करने से "डरना" नहीं चाहिए.
न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक साक्षात्कार में, उन्होंने और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित रखने के प्रयास "विफल" होने का खतरा मंडरा रहे हैं.
गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के उस विशिष्ट उच्च-स्तरीय सप्ताह से पहले एएफपी से बात की, जिसमें फ्रांस के अनुसार, 10 देश एक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे. हालांकि इजराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. 140 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की यह बैठक, जो हर साल एक हफ़्ते के लिए मैनहट्टन के एक कोने को ठप्प कर देती है, संभवतः फिलिस्तीनियों के भविष्य और गाज़ा में युद्ध पर केंद्रित रहेगी.
कथित तौर पर, इजराइल ने धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मान्यता योजना को आगे बढ़ाते हैं, तो वह वेस्ट बैंक को अपने में मिला लेगा. लेकिन गुटेरेस ने कहा, "हमें जवाबी कार्रवाई के जोखिम से डरना नहीं चाहिए."
उन्होंने कहा, "हम जो कर रहे हैं, उसके साथ या उसके बिना, ये कार्रवाई जारी रहेगी और कम से कम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित करने का एक मौका तो है."
गुटेरेस ने कहा, "गाजा में हम जो देख रहे हैं वह भयावह है." इजराइल ने गाजा शहर पर अपने जारी हमले में "अभूतपूर्व बल" का इस्तेमाल करने की धमकी दी है.
उन्होंने कहा, "महासचिव के रूप में मैंने अपने कार्यकाल में, शायद अपने जीवन में, मौत और विनाश का यह सबसे बुरा स्तर देखा है और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता - अकाल, प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण अभाव, विशाल सघनता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त आश्रयों के बिना रह रहे लोग."
इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य "फिलिस्तीनी राज्य के विचार को दफनाना" है, क्योंकि कई देश फ्रांस के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव में शामिल हो गए हैं.
लेकिन इजराइल के कट्टर सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाज़ा में युद्ध की किसी भी आलोचना से परहेज किया है या पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कसम खाई है. और अपने उन सहयोगियों की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कसम खाई है.
एजेंडे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास भी शामिल होंगे, जिनके बारे में गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि वे लड़खड़ा रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के प्रयास मुश्किल में हैं।
पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के 2035 के जलवायु लक्ष्य, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) भी कहा जाता है, शुरू में कई महीने पहले प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी अनिश्चितताओं ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया है.
उन्होंने एएफपी को बताया, "हम इस लक्ष्य के ध्वस्त होने के कगार पर हैं." उन्होंने कहा, "हमें निश्चित रूप से देशों की आवश्यकता है... ऐसी जलवायु कार्य योजनाओं के साथ जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरी तरह से संरेखित हों, जो उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और उनके संपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कवर करें."
"यदि आप 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को बनाए रखना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम अगले कुछ वर्षों में उत्सर्जन में भारी कमी लाएं."
ब्राजील में होने वाली COP30 जलवायु बैठक से दो महीने से भी कम समय पहले, दर्जनों देश अपनी योजनाओं की घोषणा करने में धीमे रहे हैं. खासकर चीन और यूरोपीय संघ, जिन्हें जलवायु कूटनीति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से निपटने के प्रयास हाल के वर्षों में कोरोना वायरस महामारी और कई युद्धों सहित असंख्य संकटों के कारण पीछे छूट गए हैं, और गुटेरेस इस मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि बुधवार को न्यूयॉर्क में गुटेरेस और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा की सह-अध्यक्षता में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 से पहले के प्रयासों में जान फूंकने का एक अवसर होगा.
गुटेरेस ने कहा कि उन्हें चिंता है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, या राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, अंततः ग्लोबल वॉर्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लक्ष्य का समर्थन नहीं कर पाएंगी.
"यह घबराने की बात नहीं है. यह दृढ़ संकल्प लेने और देशों पर पूरा दबाव डालने का मामला है." 2015 के पेरिस समझौते का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य, औद्योगिक युग से पहले के 1850-1900 के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि इस दशक के अंत से पहले ही इस सीमा तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पृथ्वी पर तेल, गैस और कोयले का लगातार अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है.
यूरोपीय वेधशाला कोपरनिकस के वर्तमान अनुमानों के अनुसार, आज जलवायु औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है.
ये भी पढ़ें -
फिलिस्तीनियों का दर्द: अगर हिटलर यहूदी होता तो वह इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू होता