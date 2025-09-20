ETV Bharat / international

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को एएफपी को बताया कि दुनिया को इजराइल और उसके द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर धीरे-धीरे कब्जा करने से "डरना" नहीं चाहिए.

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक साक्षात्कार में, उन्होंने और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित रखने के प्रयास "विफल" होने का खतरा मंडरा रहे हैं.

गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के उस विशिष्ट उच्च-स्तरीय सप्ताह से पहले एएफपी से बात की, जिसमें फ्रांस के अनुसार, 10 देश एक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे. हालांकि इजराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. 140 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की यह बैठक, जो हर साल एक हफ़्ते के लिए मैनहट्टन के एक कोने को ठप्प कर देती है, संभवतः फिलिस्तीनियों के भविष्य और गाज़ा में युद्ध पर केंद्रित रहेगी.

कथित तौर पर, इजराइल ने धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मान्यता योजना को आगे बढ़ाते हैं, तो वह वेस्ट बैंक को अपने में मिला लेगा. लेकिन गुटेरेस ने कहा, "हमें जवाबी कार्रवाई के जोखिम से डरना नहीं चाहिए."

उन्होंने कहा, "हम जो कर रहे हैं, उसके साथ या उसके बिना, ये कार्रवाई जारी रहेगी और कम से कम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित करने का एक मौका तो है."

गुटेरेस ने कहा, "गाजा में हम जो देख रहे हैं वह भयावह है." इजराइल ने गाजा शहर पर अपने जारी हमले में "अभूतपूर्व बल" का इस्तेमाल करने की धमकी दी है.

उन्होंने कहा, "महासचिव के रूप में मैंने अपने कार्यकाल में, शायद अपने जीवन में, मौत और विनाश का यह सबसे बुरा स्तर देखा है और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता - अकाल, प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण अभाव, विशाल सघनता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त आश्रयों के बिना रह रहे लोग."

इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य "फिलिस्तीनी राज्य के विचार को दफनाना" है, क्योंकि कई देश फ्रांस के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव में शामिल हो गए हैं.

लेकिन इजराइल के कट्टर सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाज़ा में युद्ध की किसी भी आलोचना से परहेज किया है या पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कसम खाई है. और अपने उन सहयोगियों की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कसम खाई है.

एजेंडे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास भी शामिल होंगे, जिनके बारे में गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि वे लड़खड़ा रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के प्रयास मुश्किल में हैं।