नेपाल की तरह पेरू का जेन जी सड़क पर, हिंसक झड़प में तीन पुलिसकर्मी घायल
पेरू की राजधानी लीमा में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेन जी, यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने आयोजित किया.
Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST
लीमा : नेपाल की ही तरह पेरू में भी युवा सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों ही जगहों पर विरोध प्रदर्शन में कई समानताएं हैं. नेपाल में जहां जेन जी का बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट्स, मीम्स और एक साथ जुट कर विरोध का तरीका था. वहीं नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी ने चिंगारी भड़का दी थी. दूसरी तरफ पेरू पिछले कुछ दिनों से सरकारी आदेश की वजह से अंदर ही अंदर सुलग रहा था.
यही वजह है कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरह राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे के खिलाफ माहौल बन गया था. फलस्वरूप पेरू की राजधानी लीमा में सैकड़ों युवा 20 सितंबर 2025 को सड़कों पर उतर आए. इतना ही नहीं यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेन जी, यानी नई पीढ़ी के युवाओं द्वारा आयोजित किया गया. युवाओं का मुख्य मकसद था 'भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा और पेंशन सुधार कानून' के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना.
'जेनरेशन जी' नामक एक युवा समूह की ओर से आयोजित किया गया विरोध-प्रदर्शन, संगठित अपराध, सरकारी पदों पर करप्शन और हाल ही में हुए पेंशन सुधार के विरुद्ध पेरू में बढ़ते सामाजिक असंतोष का परिणाम है. भारी पुलिस बल के रहने के बाद भी करीब 500 लोग शहर के सेंटर में एकत्र हुए थे.
इस विरोध की वजह क्या?
बता दें कि हाल ही में पेरू की कांग्रेस ने निजी पेंशन फंड में परिवर्तन किया, इसको लेकर युवाओं को डर है कि उनकी भविष्य की बचत असुरक्षित हो जाएगी. साथ ही, बढ़ती अपराध दर और सरकारी भ्रष्टाचार ने युवा वर्ग की बेचैनी को और बढ़ा दिया है.
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दर्द और गुस्सा दोनों जाहिर किया और एक जगह एकत्र हो गए. हालांकि असंतोष बढ़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया. हिंसक झड़प में करीब तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. रेडियो स्टेशन एक्सिटोसा के मुताबिक, उसके रिपोर्टर और एक कैमरामैन कथित तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से दागे गए छर्रों से घायल हो गए.
गौरतलब है कि नेपाल में भी इस महीने जेन जी के युवाओं ने सरकार और संसद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. इस वजह से नेपाल में युवा नेतृत्व वाले इन प्रदर्शनों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे के अलावा अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक करनी पड़ी.
