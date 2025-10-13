हमास ने जिंदा बचे सभी 20 इजराइली बंधकों को रिहा किया, डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे
फिलिस्तीनी समूह हमास ने जिंदा बचे सभी 20 इजराइली बंधकों को सौंप दिया है. 28 अन्य बंधकों के शव अभी भी हमास के पास हैं.
Published : October 13, 2025 at 2:21 PM IST
तेल अवीव: गाजा युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार हमास ने सोमवार को सभी जिंदा बचे 13 इजराइली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया. इससे पहले हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया था. इस तरह कुल 20 बंधकों को रिहा कर दिया गया है. 28 अन्य बंधकों के शव अभी भी फिलिस्तीनी समूह हमास के पास हैं, जिन्हें इजराइल को जल्द सौंपा जा सकता है.
इजराइली सेना ने सभी बाकी बचे 13 बंधकों को रिहा किए जाने की पुष्टि की है. इजराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसे हमास द्वारा रिहा किए गए शेष 13 बंधक मिल गए हैं.
Israelis on Monday celebrated the return of the last living hostages from Gaza — a defining exchange in the fragile ceasefire that has paused two years of war.— The Associated Press (@AP) October 13, 2025
As Palestinians awaited prisoner releases, world leaders were arriving in the Middle East to discuss postwar plans. pic.twitter.com/ZqKVvYHijd
गाजा से रिहा किए गए 13 बंधकों के नाम
- एल्काना बोहबोट ( उम्र 36)
- रोम ब्रास्लाव्स्की (21)
- निम्रोद कोहेन (20)
- एरियल कुनियो (28)
- डेविड कुनियो (35)
- एव्याटर डेविड (24)
- मैक्सिम हर्किन (37)
- एतन हॉर्न (38)
- सेगेव कालफोन (27)
- बार कुपरश्टाइन (23)
- योसेफ हैम ओहाना (25)
- अविनातन ओर (32)
- मतन जंगाउकर (25)
इससे पहले, इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने पुष्टि की थी कि सात बंधकों को रिहा किए जाने की पुष्टि की थी. IDF ने कहा कि सात लोगों को विशेष इजराइली बलों द्वारा गाजा पट्टी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिहा किए गए सभी बंधकों को शारीरिक और मानसिक जांच के लिए एक IDF सुविधा केंद्र में पहुंचाया गया. टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, इसके बाद वे अपने परिवारों से मिलेंगे.
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बंधकों के सभी परिवारों को सूचित कर दिया गया है कि उनके प्रियजन अब आईडीएफ बलों की देखरेख में हैं और जल्द ही इजराइल पहुंचेंगे. बयान में कहा गया है, "इजराइल सरकार अपने घर लौट रहे बंधकों का स्वागत करती है."
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं. व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप ने तेल अवीव जाते समय एयर फोर्स वन में सवार होकर बंधकों को सौंपे जाने के शुरुआती क्षणों को देखा. व्हाइट हाउस ने इस घटनाक्रम को "इतिहास रचने वाला" बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की संसद नेसेट में भाषण देंगे. तेल अवीव पहुंचने पर इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने ट्रंप का स्वागत किया.
इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र में शांति का द्वार खुल सकता है. मैक्रों ने एक्स पर लिखा, "मैं परिवारों और इजराइली लोगों की खुशी में शामिल हूं क्योंकि सात बंधकों को अभी-अभी रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है उनकी और आज सुबह 13 अन्य बंधकों की रिहाई के साथ, इजराइल, गाजा और पूरे क्षेत्र के लिए शांति संभव हो गई है."
मैक्रों मिस्र में शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जहां विश्व नेताओं द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति पहल पर चर्चा करने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा, "फ्रांस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के हर चरण में, उन अरब साझेदारों के साथ, शामिल होगा जिन्हें उसने संगठित करने में मदद की थी."
मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.
