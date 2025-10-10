ETV Bharat / international

गाजा में आज दोपहर से 'युद्धविराम समझौता' हुआ लागू, इजराइली सेना की वापसी शुरू

इजराइली सेना ने इस बात की जानकारी दी कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर से लागू हो गया है.

People celebrate after Israel and Hamas reached an agreement to stop fighting in Gaza.
इजराइल और हमास गाजा में लड़ाई को रोकने के लिए समझौता होने पर खुशी का इजहार करते लोग (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 5:12 PM IST

तेल अवीव : इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि हमास के साथ युद्धविराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर से शुरू हो गया है और सैनिक सहमति वाले स्थान पर लौट रहे हैं.

यह घोषणा इजरायल के मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की योजना को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद आई. हालांकि यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब फिलिस्तीनियों ने शुक्रवार सुबह उत्तरी गाजा में भारी गोलाबारी की सूचना दी थी.

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप की योजना को इजराइली कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना, मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाले दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने दी जानकारी

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से शुक्रवार की सुबह जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है. हालांकि इस योजना के अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो अधिक विवादास्पद हैं.

एक इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने वापसी की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सेना अपने नए ठिकानों पर गाजा के लगभग 50 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण कर लेगी.

तड़के तक गोलाबारी जारी रही

कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा निवासियों ने शुक्रवार सुबह तक गोलाबारी तेज होने की जानकारी दी. मध्य गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में, गाजा शहर से विस्थापित होकर वहां शरण लेने वाले कई लोगों में से एक महमूद शार्कावी ने कहा कि तड़के तोपखाने की गोलाबारी तेज हो गई.

शार्कावी ने कहा, "आज गोलाबारी में काफी इजाफा हुआ है." उन्होंने बताया कि मध्य गाजा के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले सैन्य विमान उड़ान भर रहे हैं. उत्तरी गाजा में, गाजा शहर के दो निवासियों ने बताया कि सुबह से ही बमबारी व गोलाबारी जारी थी.

शिफा अस्पताल के प्रबंध निदेशक रामी महन्ना ने कहा कि इजराइली कैबिनेट द्वारा युद्ध विराम योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद भी दक्षिणी और उत्तरी गाजा शहर में गोलाबारी बंद नहीं हुई है.

वहीं अपना घर नष्ट हो जाने से पूर्वी गाजा शहर में अपने घर से भागकर शहर के दूसरे इलाके में चली गई हेबा गरौन ने कहा, "यह भ्रमित करने वाला है, युद्ध विराम की खबर के बावजूद हम पूरी रात गोलाबारी सुनते रहे हैं."

सौदे का विवरण

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख वार्ताकार ने गुरुवार को एक भाषण में बताया कि युद्ध विराम समझौते के मुख्य तत्व क्या हैं. उसके मुताबिक इजराइल द्वारा लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना, मिस्र के साथ सीमा खोलना, सहायता की अनुमति देना और इजराइली सेना को वापस बुलाना आदि.

वहीं खलील अल-हय्या ने कहा कि इजराइली जेलों में बंद सभी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा कर दिया जाएगा. उन्होंने गाजा से इजराइली वापसी की सीमा के बारे में कोई विवरण नहीं दिया.

अल-हय्या ने कहा कि ट्रंप प्रशासन और मध्यस्थों ने आश्वासन दिया है कि युद्ध समाप्त हो गया है, और हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुट अब आत्मनिर्णय प्राप्त करने और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेंगे. अल-हय्या ने गुरुवार शाम एक टेलीविजन भाषण में कहा, "हम आज घोषणा करते हैं कि हम अपने लोगों के खिलाफ युद्ध और आक्रामकता को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं."

युद्धविराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने में मदद के लिए, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे एक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में लगभग 200 सैनिकों को इजराइल भेजेंगे.

