गाजा में आज दोपहर से 'युद्धविराम समझौता' हुआ लागू, इजराइली सेना की वापसी शुरू

इजराइल और हमास गाजा में लड़ाई को रोकने के लिए समझौता होने पर खुशी का इजहार करते लोग ( AP )

Published : October 10, 2025

तेल अवीव : इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि हमास के साथ युद्धविराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर से शुरू हो गया है और सैनिक सहमति वाले स्थान पर लौट रहे हैं. यह घोषणा इजरायल के मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की योजना को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद आई. हालांकि यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब फिलिस्तीनियों ने शुक्रवार सुबह उत्तरी गाजा में भारी गोलाबारी की सूचना दी थी. न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप की योजना को इजराइली कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना, मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाले दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने दी जानकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से शुक्रवार की सुबह जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है. हालांकि इस योजना के अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो अधिक विवादास्पद हैं. एक इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने वापसी की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सेना अपने नए ठिकानों पर गाजा के लगभग 50 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण कर लेगी. तड़के तक गोलाबारी जारी रही कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा निवासियों ने शुक्रवार सुबह तक गोलाबारी तेज होने की जानकारी दी. मध्य गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में, गाजा शहर से विस्थापित होकर वहां शरण लेने वाले कई लोगों में से एक महमूद शार्कावी ने कहा कि तड़के तोपखाने की गोलाबारी तेज हो गई. शार्कावी ने कहा, "आज गोलाबारी में काफी इजाफा हुआ है." उन्होंने बताया कि मध्य गाजा के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले सैन्य विमान उड़ान भर रहे हैं. उत्तरी गाजा में, गाजा शहर के दो निवासियों ने बताया कि सुबह से ही बमबारी व गोलाबारी जारी थी.