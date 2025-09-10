ETV Bharat / international

दो रातें, दो हमले! सहायता सामग्री गाजा ले जा रहे फ्लोटिला पर दूसरा ड्रोन अटैक

फ्लोटिला कार्यकर्ताओं ने कहाकि वे "शांतिपूर्ण यात्रा" यात्रा जारी रखेंगे. उन्होंने कहाकि फ़्लोटिला "दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है."

Gaza Aid Flotilla
ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला का एक जहाज, जिस पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि ड्रोन हमला हुआ था, मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को ट्यूनिस, ट्यूनीशिया में सिदी बू सईद के तट पर देखा गया (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 10, 2025 at 11:34 AM IST

सिदी बू सईद: सहायता सामग्री लेकर गाजा जा रहे एक फ़्लोटिला के आयोजकों और फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार देर रात कहा कि उनकी एक और नाव पर ट्यूनीशिया के तट पर एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है.

इजराइल द्वारा गाजा पर की गई नाकाबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से, फ़्लोटिला को मौसम की स्थिति और अन्य कारणों से कई बार देरी होने के बाद बुधवार को अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी थी. इसके समन्वयकों में से एक, मेलानी श्वाइजर ने एएफपी को बताया, "दूसरी रात, दूसरा ड्रोन हमला."

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश ध्वज वाली अल्मा मंगलवार को ट्यूनीशियाई जलक्षेत्र में खड़ी थी, तभी उस पर "हमला" हुआ और "उसके ऊपरी डेक पर आग लग गई", और साथ ही यह भी बताया कि किसी को चोट नहीं आई. घटना स्थल पर मौजूद एएफपी के पत्रकारों ने दूर से एक नाव देखी, जो चमकती रोशनी वाले ट्यूनीशियाई कानून प्रवर्तन जहाजों से घिरी हुई थी.

यह घटना कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पहले की गई घटना के बाद हुई है. इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी एक और नाव पर भी इसी तरह का संदिग्ध यूएवी हमला हुआ था, लेकिन ट्यूनीशियाई अधिकारियों ने कहा कि "कोई ड्रोन" नहीं मिला है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे बुधवार को अपनी "शांतिपूर्ण यात्रा" योजना के अनुसार जारी रखेंगे, क्योंकि फ्लोटिला "दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है."

दो रातें, दो आग: कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज ने जलती हुई अल्मा का वीडियो पोस्ट किया और कहा कि यह एक यूएवी हमले का संकेत देता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "वीडियो साक्ष्य बताते हैं कि एक ड्रोन, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता था. इस पर एक उपकरण गिराया, जिससे अल्मा नाव के डेक में आग लग गई."

यह बेड़ा सप्ताहांत में ट्यूनीशिया पहुंचा और ट्यूनिस के उत्तर में सिदी बौ सैद के तट पर लंगर डाले हुए था, जब इसने पहली घटना की सूचना दी. बेड़ा के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्होंने ड्रोन देखा था, और बताया कि इसके तुरंत बाद नाव के अगले हिस्से में आग लग गई.

लेकिन अधिकारियों ने ड्रोन हमले की खबरों को "पूरी तरह से निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आग सिगरेट के बट से लगी होगी. ट्यूनीशियाई राष्ट्रीय रक्षक दल के प्रवक्ता हौसेम एडिन जेबबली ने रात में एएफपी को बताया, "किसी भी ड्रोन का पता नहीं चला है." बेड़ा आयोजकों द्वारा पोस्ट किए गए सुरक्षा फुटेज में दूर से जहाज पर एक जलता हुआ पिंड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है.

'ध्यान भटकाना और पटरी से उतारना': कार्यकर्ताओं ने अपने बयान में संदिग्ध हमलों के लिए इजराइल को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन कहा कि "ये गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइली आक्रमण के दौरान हुए हैं, और हमारे मिशन को विचलित करने और पटरी से उतारने का एक सुनियोजित प्रयास हैं."

इजराइली सेना ने मंगलवार को एएफपी के टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की घोषणा की थी और चेतावनी दी थी कि 5,00,000 लोग "विनाशकारी" परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं.

गौर करें तो सुमुद का अंग्रेजी में अर्थ "लचीलापन" होता है, और यह बेड़ा खुद को एक स्वतंत्र समूह बताता है, जिसका किसी सरकार या राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. इसके प्रमुख सदस्यों में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं.

क्या है फ्लोटिला: बता दें फ्लोटिला नौकाओं का एक छोटा बेड़ा होता है. इसे एक प्रमुख नौका द्वारा गंतव्य तक निर्देशित किया जाता है. इसमें एक कप्तान, परिचारिका, तकनीशियन और गतिविधियों का समन्वयक जहाज पर मौजूद होता है.

