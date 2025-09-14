ETV Bharat / international

तुफा से लेकर जबालिया तक इजराइल की गाजा में तबाही, उंची-ऊंची इमरातें ढेर, मलबे में तब्दील हुए स्कूल-कॉलेज

गाजा शहर के जितून इलाके में अगस्त की शुरुआत से 1,500 से अधिक घर और इमारतें नष्ट हो चुकी हैं.

Gaza
तुफा से लेकर जबालिया तक इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 10:13 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रामल्लाह: इजराइल गाजा शहर के हाई राइज टावरों को ध्वस्त कर रहा है, जिससे वे पूरे ब्लॉक ध्वस्त हो रहे हैं जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे. फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि हाल के हफ़्तों में कम से कम 50 बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गई हैं, क्योंकि इजराइली सेना शहर पर लगातार हमला कर रही है और यह सब जबरन विस्थापन की लहर के बीच हो रहा है.

कुछ इलाकों में तो लगभग पूरी तरह से तबाही मच गई है. अकेले गाजा शहर के जितून इलाके में ही अगस्त की शुरुआत से 1,500 से ज़्यादा घर और इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे जिले के कुछ हिस्सों में कोई इमारत नहीं बची है.

इजराइल लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर कर रहा है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लोग गाजा शहर से गाजा पट्टी के दक्षिणी और मध्य इलाकों की ओर जा रहे हैं. हालाँकि, कुछ लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने की जगह नहीं मिल पा रही है.

दक्षिण की ओर जाने के लिए एकमात्र रास्ते सलाह अल-दीन स्ट्रीट और तटीय अल-रशीद स्ट्रीट हैं. सलाह अल-दीन को स्नाइपर्स ने घेर लिया है, जबकि अल-रशीद में आवाजाही, जहां विस्थापित परिवार तंबुओं में रहते हैं, जानलेवा है.

गाजा में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है, जिसमें दक्षिणी तटीय क्षेत्र अल-मवासी में इजराइल द्वारा निर्धारित मानवीय क्षेत्र भी शामिल है. इजराइली हमलों में पूरे इलाके तबाह हो गए हैं और कई अस्पताल, स्कूल, पूजा स्थल और घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

शेख रादवान
पिछले कुछ हफ़्तों में इजराइली सैन्य अभियानों ने गाजा शहर के शेख रादवान इलाके को निशाना बनाया है, जो घनी आबादी वाला इलाका है और अपने भीड़-भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों के लिए जाना जाता है. वहां शरण लेने वाले कई निवासियों को शहर के केंद्र के उत्तर-पश्चिम में टैंकों के बढ़ते हुए, घरों को नष्ट करने और तंबुओं में आग लगाने का सामना करना पड़ा है.

रेमल
अलजजीरा के मुताबिक गाजा शहर के उत्तरी और दक्षिणी रेमल इलाकों में प्रमुख स्थल हैं, जिनमें अल-शिफा अस्पताल, गाजा का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र और शहर का मुख्य बंदरगाह शामिल है. अस्पताल के आसपास कई संयुक्त राष्ट्र परिसर थे, जिनमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA), मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक का कार्यालय (UNSCO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) शामिल हैं.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

गाजा के प्रमुख विश्वविद्यालय - जिनमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा, अल-अजहर यूनिवर्सिटी-गाजा और अल-अक्सा यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो कुछ सौ मीटर की दूरी पर हैं - भी रेमल में स्थित थे. हाल में इजराइली हमलों ने रेमल में कई ऊंची आवासीय और कार्यालय इमारतों को नष्ट कर दिया है, जिनमें मुश्ताहा टॉवर, अल-रूया बिल्डिंग, अल-सलाम टॉवर, तिबा टॉवर और अन्य बहुमंजिला बिल्डिंग शामिल हैं.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

तुफा
इजराइली सेना ने तुफा में कई हवाई हमले और जमीनी अभियान चलाए हैं, जिनमें रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है.कभी जीवंत रहे इस इलाके के पूरे हिस्से - जो लंबे समय से अपने चहल-पहल वाले बाजारों, स्कूलों और सामुदायिक स्थलों के लिए जाने जाते थे, आज मलबे में तब्दील हो गए हैं.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

सबरा
फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा ने अगस्त में कहा था कि इजराइल ने 6 अगस्त को शहर पर लगातार हमला शुरू करने के बाद से गाजा शहर के पड़ोसी जितून और सबरा इलाकों में 1,000 से ज़्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है, जिससे सैकड़ों लोग मलबे में दब गए हैं.

जीतून
गाजा शहर का एक समृद्ध और जीवंत इलाका जीतून, जो शहर के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक था, अपने व्यस्त बाजारों, जैतून के बागों और एकजुट समुदाय के लिए जाना जाता था. आज, जीतून पहचान में नहीं आ रहा है. पूरे के पूरे ब्लॉक ध्वस्त हो गए हैं, और घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिससे यह इलाका तबाह हो गया है और इसके निवासी विस्थापित हो गए हैं.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

शुजायेया
शुजायेया, जिसका अरबी नाम 'साहस'है, इजराइल की सीमा के पास पूर्वी गाजा शहर में एक इलाका है. यह शहर के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. यह ऐतिहासिक रूप से बाजारों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों वाला एक आवासीय और व्यावसायिक केंद्र रहा है.

गाजा शहर के पूर्वी किनारे पर स्थित होने के कारण यह सैन्य अभियानों के दौरान विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि यह इजराइली बमबारी और जमीनी घुसपैठ वाले क्षेत्रों के करीब स्थित है.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

बेत लाहिया
उत्तरी गाजा प्रांत में गाजा शहर के ठीक उत्तर में स्थित बेत लाहिया कभी अपने रसीले स्ट्रॉबेरी के खेतों के लिए जाना जाता था - जिसे स्थानीय रूप से 'रेड गोल्ड' कहा जाता था. इजराइली बुलडोजरों और भारी मशीनों ने इन खेतों को तहस-नहस कर दिया है और उन्हें मिट्टी में बदल दिया है. उत्तरी गाजा के अधिकांश हिस्सों की तरह, बेत लाहिया में भी मानवीय स्थिति गंभीर है.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

अगस्त में इंटिग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन (IPC) हंगर मॉनिटर एजेंसी ने उत्तरी गाजा में अकाल की घोषणा की क्योंकि व्यापक भूख, भुखमरी और विस्थापन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया. आईपीसी के अनुसार सितंबर के अंत तक यह संकट मध्य और दक्षिणी गाजा तक फैलने का अनुमान है.

बेत हनून
सितंबर तक बेत लाहिया के दक्षिण में और गाजा शहर के उत्तर में उत्तरी गाजा में स्थित बेत हनून, गाजा पर इजराइल के चल रहे युद्ध में सबसे अधिक तबाह हुए इलाकों में से एक बना हुआ है. इजराइल के साथ बेत हनून क्रॉसिंग, जिसे इजराइल में एरेज क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है. इसके बंद होने से मानवीय संकट और बढ़ गया है, जिससे सहायता की आपूर्ति सीमित हो गई है और लोगों की आवाजाही बाधित हुई है.

Gaza
इजराइल ने गाजा में मचाही तबाही (AP)

जबालिया
इजराइली सेना ने जबालिया पर बार-बार हमला किया है, जिसमें गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर, जबालिया शरणार्थी कैंप भी शामिल है. इजराइल के निर्माण के दौरान नकबा या 'आपदा' के दौरान विस्थापित हुए फ़िलिस्तीनियों के लिए 1948 में स्थापित, जबालिया बेहद घनी आबादी वाला है. इस शिविर में कभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित तीन स्कूल हुआ करते थे, जिन्हें अब सैकड़ों विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया गया है.

यह भी पढ़ें- बोइंग फिर सवालों के घेरे में: FAA ने 'क्वालिटी सिस्टम के सैकड़ों उल्लंघनों' के लिए मांगा जुर्माना

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELISRAEL HAMAS WARPALESTINEISRAEL ATTACK ON GAZAISREAL GAZA WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: दुबई में आज होगा एशिया का सबसे बड़ा दंगल, मुंबई में विरोध तो वाराणसी में विशेष प्रार्थना

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.