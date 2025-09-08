ETV Bharat / international

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

पेरिस: फ्रांस की संसद आज सोमवार को प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को पद से हटा सकती है, जो सिर्फ 9 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. इससे यूरोपीय संघ के इस प्रमुख सदस्य को नई राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए एक मुश्किल दुविधा पैदा हो जाएगी.

बायरू ने अपने मितव्ययिता बजट पर महीनों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए विश्वासमत का आह्वान करके अपने सहयोगियों को भी चौंका दिया है. इस बजट में फ्रांस के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए लगभग 44 अरब यूरो (52 अरब डॉलर) की लागत बचत का अनुमान है.

विपक्षी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे उनकी अल्पमत सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे. इससे यह बेहद असंभव हो गया है कि उन्हें सरकार बचाने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा. उन्हें नेशनल असेंबली में 577 सांसदों के बहुमत की आवश्यकता है. माइकल बार्नियर को दिसंबर में केवल तीन महीने के कार्यकाल के बाद पद से हटा दिए जाने के बाद, बायरू लगातार दूसरे फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिनका यह हश्र होगा.

साल 2017 से मैक्रों के छठे प्रधानमंत्री बायरू ने कई दिनों तक टीवी साक्षात्कारों में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि उन्हें चुनाव में बच निकलने की उम्मीद है. इसके बजाय, उन्होंने पूछा है: "क्या हमारा देश उस स्थिति की गंभीरता को समझ पाया है, जिसमें वह खुद को पाया है?"

उनके समर्थन के लिए अंतिम प्रयास में 1300 GMT से संसद को संबोधित करने की उम्मीद है, जबकि मतदान 1700 GMT से होगा.

खराब सर्वेक्षण: मतदान के बाद, मैक्रों को अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक का सामना करना होगा. समझौता करने के लिए अपने जनादेश के सातवें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या अधिक उदार संसद के लिए शीघ्र चुनाव कराना. गौर करें तो राष्ट्रपति मैक्रों, यूक्रेन पर रूस के युद्ध को समाप्त करने के यूरोपीय प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं. इससे उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है.

लेकिन घरेलू स्तर पर मतदान के नतीजे अच्छे नहीं हैं, और उन्हें साल 2027 में तीसरी बार चुनाव लड़ने से मना किया गया है. ले फिगारो अखबार के लिए ओडोक्सा-बैकबोन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 64 प्रतिशत फ्रांसीसी चाहते हैं कि मैक्रों नए प्रधानमंत्री की घोषणा करने के बजाय इस्तीफा दें. हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है.