Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

Free Republic of Verdis: 20 साल के शख्स ने मात्र 400 नागरिकों के साथ बनाया नया देश, कैबिनेट और करेंसी बनाई - FREE REPUBLIC OF VERDIS

फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस, जैक्सन का जुनूनी प्रोजेक्ट था, जिसकी कल्पना उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में की थी.

Free Republic of Verdis
डैनियल जैक्सन (Instagram@danieljacksonvs)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 5:59 PM IST

4 Min Read

जाग्रेब: क्रोएशिया और सर्बिया के बीच विवादित नो-मैन्स-लैंड को 20 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई डैनियल जैक्सन नाम के शख्स ने स्व-राष्ट्र घोषित किया और खुद को इस देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर करके दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है. डैनियल जैक्सन ने इस देश का नाम फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस रखा है, जो डेन्यूब नदी के किनारे 125 एकड़ के जंगल में बसा एक स्वयंभू माइक्रोनेशन है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र एक कानूनी ग्रे जोन में आता है. यह एक ऐसा नॉन-अनक्लेम टेरिटरी है, जिसे 'पॉकेट थ्री' के रूप में जाना जाता है, जिसे न तो क्रोएशिया और न ही सर्बिया, चल रहे सीमा विवाद के कारण आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है.

फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस क्या है?
फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस, जैक्सन का जुनूनी प्रोजेक्ट था, जिसकी कल्पना उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में की थी. उन्होंने पब्लिकेशन को बताया, "शुरुआत में यह कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा प्रयोग था. हम सभी कुछ अनोखा बनाने का सपना देखते थे."

18 साल की उम्र तक, जैक्सन, जो एक डिजिटल डिजाइनर हैं और रोबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल दुनिया बनाते हैं. इसके बाद उन्होंने अपने विजन को औपचारिक रूप देना शुरू कर दिया और 30 मई, 2019 को, उन्होंने वर्डिस गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की. तब से उन्होंने एक झंडा, एक मूल संविधान, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया है और दावा किया है कि इस छोटे राष्ट्र में लगभग 400 नागरिक हैं.

इसके संविधान में अंग्रेजी, क्रोएशियाई और सर्बियाई आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं और यूरो मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है. वर्डिस केवल क्रोएशियाई शहर ओसिजेक से नाव की मदद पहुंचा जा सकता है.

डैनियल जैक्सन कौन हैं?
7 दिसंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के अपर फर्नट्री गली में जन्मे डैनियल जैक्सन कथित फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं. जैक्सन 30 मई 2019 से फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं. कार्यभार ग्रहण करने के बाद से जैक्सन का प्रशासन मुख्यत फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस की अंतरराष्ट्रीय मान्यता, वित्त पोषण और समग्र राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है.

क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ समस्या
जैक्सन के वर्डिस में शारीरिक रूप से बसने के प्रयास सुचारू रूप से नहीं चले. अक्टूबर 2023 में क्रोएशियाई पुलिस ने कथित तौर पर जैक्सन सहित कई वर्डिस समर्थकों को हिरासत में लिया और निर्वासित कर दिया. अब उनका दावा है कि उन पर क्रोएशिया में प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें निर्वासित कर दिया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया. उन्होंने कहा कि हम मातृभूमि की सुरक्षा के लिए खतरा हैं." अब निर्वासित सरकार के रूप में कार्यरत जैक्सन का आरोप है कि क्रोएशियाई अधिकारियों ने सर्बियाई पक्ष से प्रवेश को रोकने के लिए वर्डिस के तट पर गश्त बढ़ा दी है. तनाव के बावजूद, उनका कहना है कि उन्हें भविष्य में दोनों देशों के साथ शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की उम्मीद है.

जैक्सन ने आगे कहा, "हमें क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ कई समस्याएं रही हैं, लेकिन हम अंततः उनके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं."

पासपोर्ट, राजनीति और आगे की योजनाएं
वर्डिस के प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट जारी किया जाता है, हालांकि, जैक्सन चेतावनी देते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य नहीं हैं. हालांकि, उनका दावा है कि कुछ लोग वर्डिसियन पासपोर्ट का उपयोग करके अन्य देशों में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं.

यह माइक्रोनेशन इस बारे में भी चयनात्मक है कि कौन नागरिक बन सकता है. यहां कथित तौर पर चिकित्सा, सुरक्षा या कानूनी विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जैक्सन के अनुसार ये भूमिकाएं एक छोटे, विकासशील समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं.

हालांकि, वह वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, जैक्सन जोर देकर कहते हैं कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है. अगर वर्डिस को व्यापक मान्यता या भूमि पर भौतिक नियंत्रण मिलता है, तो वह पद छोड़ देंगे और लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान करेंगे.

असफलताओं और संदेह के बावजूद, जैक्सन आशावादी बने हुए हैं. उनका तर्क सरल है: चूंकि न तो क्रोएशिया और न ही सर्बिया इस भूमि पर दावा करता है, इसलिए वर्डिस को इसका पूरा अधिकार है.

यह भी पढ़ें- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के 'द्वि-राज्य समाधान' के लिए फ्रांस और सऊदी अरब लगाएंगे जोर

जाग्रेब: क्रोएशिया और सर्बिया के बीच विवादित नो-मैन्स-लैंड को 20 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई डैनियल जैक्सन नाम के शख्स ने स्व-राष्ट्र घोषित किया और खुद को इस देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर करके दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है. डैनियल जैक्सन ने इस देश का नाम फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस रखा है, जो डेन्यूब नदी के किनारे 125 एकड़ के जंगल में बसा एक स्वयंभू माइक्रोनेशन है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र एक कानूनी ग्रे जोन में आता है. यह एक ऐसा नॉन-अनक्लेम टेरिटरी है, जिसे 'पॉकेट थ्री' के रूप में जाना जाता है, जिसे न तो क्रोएशिया और न ही सर्बिया, चल रहे सीमा विवाद के कारण आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है.

फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस क्या है?
फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस, जैक्सन का जुनूनी प्रोजेक्ट था, जिसकी कल्पना उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में की थी. उन्होंने पब्लिकेशन को बताया, "शुरुआत में यह कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा प्रयोग था. हम सभी कुछ अनोखा बनाने का सपना देखते थे."

18 साल की उम्र तक, जैक्सन, जो एक डिजिटल डिजाइनर हैं और रोबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल दुनिया बनाते हैं. इसके बाद उन्होंने अपने विजन को औपचारिक रूप देना शुरू कर दिया और 30 मई, 2019 को, उन्होंने वर्डिस गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की. तब से उन्होंने एक झंडा, एक मूल संविधान, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया है और दावा किया है कि इस छोटे राष्ट्र में लगभग 400 नागरिक हैं.

इसके संविधान में अंग्रेजी, क्रोएशियाई और सर्बियाई आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं और यूरो मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है. वर्डिस केवल क्रोएशियाई शहर ओसिजेक से नाव की मदद पहुंचा जा सकता है.

डैनियल जैक्सन कौन हैं?
7 दिसंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के अपर फर्नट्री गली में जन्मे डैनियल जैक्सन कथित फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं. जैक्सन 30 मई 2019 से फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं. कार्यभार ग्रहण करने के बाद से जैक्सन का प्रशासन मुख्यत फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस की अंतरराष्ट्रीय मान्यता, वित्त पोषण और समग्र राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है.

क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ समस्या
जैक्सन के वर्डिस में शारीरिक रूप से बसने के प्रयास सुचारू रूप से नहीं चले. अक्टूबर 2023 में क्रोएशियाई पुलिस ने कथित तौर पर जैक्सन सहित कई वर्डिस समर्थकों को हिरासत में लिया और निर्वासित कर दिया. अब उनका दावा है कि उन पर क्रोएशिया में प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें निर्वासित कर दिया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया. उन्होंने कहा कि हम मातृभूमि की सुरक्षा के लिए खतरा हैं." अब निर्वासित सरकार के रूप में कार्यरत जैक्सन का आरोप है कि क्रोएशियाई अधिकारियों ने सर्बियाई पक्ष से प्रवेश को रोकने के लिए वर्डिस के तट पर गश्त बढ़ा दी है. तनाव के बावजूद, उनका कहना है कि उन्हें भविष्य में दोनों देशों के साथ शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की उम्मीद है.

जैक्सन ने आगे कहा, "हमें क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ कई समस्याएं रही हैं, लेकिन हम अंततः उनके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं."

पासपोर्ट, राजनीति और आगे की योजनाएं
वर्डिस के प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट जारी किया जाता है, हालांकि, जैक्सन चेतावनी देते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य नहीं हैं. हालांकि, उनका दावा है कि कुछ लोग वर्डिसियन पासपोर्ट का उपयोग करके अन्य देशों में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं.

यह माइक्रोनेशन इस बारे में भी चयनात्मक है कि कौन नागरिक बन सकता है. यहां कथित तौर पर चिकित्सा, सुरक्षा या कानूनी विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जैक्सन के अनुसार ये भूमिकाएं एक छोटे, विकासशील समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं.

हालांकि, वह वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, जैक्सन जोर देकर कहते हैं कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है. अगर वर्डिस को व्यापक मान्यता या भूमि पर भौतिक नियंत्रण मिलता है, तो वह पद छोड़ देंगे और लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान करेंगे.

असफलताओं और संदेह के बावजूद, जैक्सन आशावादी बने हुए हैं. उनका तर्क सरल है: चूंकि न तो क्रोएशिया और न ही सर्बिया इस भूमि पर दावा करता है, इसलिए वर्डिस को इसका पूरा अधिकार है.

यह भी पढ़ें- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के 'द्वि-राज्य समाधान' के लिए फ्रांस और सऊदी अरब लगाएंगे जोर

For All Latest Updates

TAGGED:

VERDISWHAT IS FREE REPUBLIC OF VERDISCROATIASERBIAFREE REPUBLIC OF VERDIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.