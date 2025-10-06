फ्रांस के नए PM का इस्तीफा, महीने भर भी कुर्सी संभाल नहीं पाए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू
फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया.
By AFP
Published : October 6, 2025 at 3:16 PM IST
पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इस तरह से राष्ट्रपति पद की घोषणा के बाद, यूरोपीय राष्ट्र राजनीतिक गतिरोध में और उलझ गया है.
मैक्रों ने पिछले महीने पूर्व रक्षा मंत्री लेकोर्नू को इस पद पर नियुक्त किया था. लेकिन रविवार देर रात लेकोर्नू के साथ काम करने के लिए उन्होंने जिस लगभग अपरिवर्तित मंत्रिमंडल का अनावरण किया. इसकी राजनीतिक हलकों में तीखी आलोचना हुई.
लेकोर्नू को अगले साल के लिए एक मितव्ययिता बजट के लिए एक विभाजित संसद में अनुमोदन प्राप्त करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा था. लेकोर्नू के दो पूर्ववर्ती, फ्रांस्वा बायरू और मिशेल बार्नियर, व्यय योजना पर गतिरोध के कारण विधानमंडल द्वारा पद से हटा दिए गए थे.
फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नई सरकार की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के दौर से पहले 3 अक्टूबर, 2025 को पेरिस के होटल मैटिगनॉन में एक बयान दिया.
पिछले सप्ताह आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस का सार्वजनिक ऋण रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. फ्रांस का ऋण-जीडीपी अनुपात अब ग्रीस और इटली के बाद यूरोपीय संघ में तीसरा सबसे अधिक है, और यूरोपीय संघ के नियमों के तहत अनुमत 60 प्रतिशत के लगभग दोगुने के बराबर है.
पिछली सरकारों ने पिछले तीन वार्षिक बजटों को बिना मतदान के संसद में पारित करा लिया था, जो संविधान द्वारा अनुमत एक तरीका था, लेकिन विपक्ष द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई थी. लेकिन लेकोर्नू ने पिछले सप्ताह यह सुनिश्चित करने का वादा किया था कि सांसद इस विधेयक पर मतदान कर सकें.
पिछले साल के मध्य में मैक्रों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने की उम्मीद में अचानक संसदीय चुनाव कराने का दांव खेलने के बाद से फ्रांस गतिरोध में फंसा हुआ है. यह कदम उल्टा पड़ गया. इससे मैक्रों-समर्थक गुट विधानसभा में अल्पमत में आ गया.
गौर करें तो राष्ट्रपति मैक्रों ने एक नई सरकार का ऐलान कर दिया था. इसके साथ ही पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नु ने नेतृत्व में काफी हद तक परिचित चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया था.
इस तरह से देखें तो मैक्रों के अंदर सातवें प्रधानमंत्री बने लेकोर्नू की नियुक्ति के लगभग एक महीने बाद नई कैबिनेट का डिटेल रखा गया था. लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया.
ये भी पढ़ें- फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा, क्या है मामला?