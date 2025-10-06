ETV Bharat / international

फ्रांस के नए PM का इस्तीफा, महीने भर भी कुर्सी संभाल नहीं पाए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू

फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नई सरकार की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के दौर से पहले 3 अक्टूबर, 2025 को पेरिस के होटल मैटिगनॉन में एक बयान देते हुए. ( AP )

By AFP Published : October 6, 2025 at 3:16 PM IST 2 Min Read

पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इस तरह से राष्ट्रपति पद की घोषणा के बाद, यूरोपीय राष्ट्र राजनीतिक गतिरोध में और उलझ गया है. मैक्रों ने पिछले महीने पूर्व रक्षा मंत्री लेकोर्नू को इस पद पर नियुक्त किया था. लेकिन रविवार देर रात लेकोर्नू के साथ काम करने के लिए उन्होंने जिस लगभग अपरिवर्तित मंत्रिमंडल का अनावरण किया. इसकी राजनीतिक हलकों में तीखी आलोचना हुई. लेकोर्नू को अगले साल के लिए एक मितव्ययिता बजट के लिए एक विभाजित संसद में अनुमोदन प्राप्त करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा था. लेकोर्नू के दो पूर्ववर्ती, फ्रांस्वा बायरू और मिशेल बार्नियर, व्यय योजना पर गतिरोध के कारण विधानमंडल द्वारा पद से हटा दिए गए थे. फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नई सरकार की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के दौर से पहले 3 अक्टूबर, 2025 को पेरिस के होटल मैटिगनॉन में एक बयान दिया. पिछले सप्ताह आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस का सार्वजनिक ऋण रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. फ्रांस का ऋण-जीडीपी अनुपात अब ग्रीस और इटली के बाद यूरोपीय संघ में तीसरा सबसे अधिक है, और यूरोपीय संघ के नियमों के तहत अनुमत 60 प्रतिशत के लगभग दोगुने के बराबर है.