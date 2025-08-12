पेरिस: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका के बाद एक संशोधित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. ये विधेयक मधुमक्खियों को मारने वाले एक कीटनाशक के दोबारा प्रयोग पर रोक लगाता है.

यह विधेयक फ्रांस में एक बड़ी बहस का केंद्र रहा है. इसने छात्रों द्वारा शुरू की गई इस मुहिम को याचिका के लेवल तक ले गया. और ये पिटीशन सफल रही. इसमें स्टूडेंट्स की बड़ी भूमिका रही. इसी के साथ ही इसको लेकर बहुत सारे संगठनों ने आवाज बुलंद की थी.

संसद के निचले सदन में जुलाई में पारित इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इसे बिना किसी उचित बहस के जल्दबाजी में इसे पारित कर दिया गया.

यह कानून मंगलवार को सरकार की आधिकारिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. जब देश की सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद ने एसिटामिप्रिड के दोबारा प्रयोग संबंधी विवादित प्रावधान को रद कर दिया.

अदालत ने कहा कि नियोनिकोटिनोइड्स नामक कीटनाशक "मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा" पैदा करते हैं. साथ ही ये असंवैधानिक हैं. इसके पीछे ये वजह बताई गई कि यह देश के पर्यावरण चार्टर में प्रदत्त संतुलित और स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार को कमजोर करता है.

गौर करें तो साल 2018 से फ्रांस में प्रतिबंधित, एसिटामिप्रिड यूरोपीय संघ में वैध है. समर्थकों का कहना है कि फ्रांसीसी किसानों को अपने यूरोपीय समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद के लिए इसकी जरूरत है. वहीं मुख्य किसान संघ ने अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की है.

याचिका के समर्थकों ने कहा कि इस कानून को लेकर उनकी निराशा पर्यावरण संबंधी चिंताओं से कहीं अधिक है. टिप्पणीकारों ने कहा है कि यह संसद में गतिरोध और राजनीतिक मामलों में अधिक बोलने की इच्छा से उपजी हताशा का संकेत हो सकता है.

फैसले के बाद, मैक्रों ने कहा था कि उनका इरादा जल्द ही कानून बनाने का है. उन्होंने आगे की संसदीय बहस को खारिज कर दिया.

इस विवादास्पद कानून को इसके रचयिता, दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर, लॉरेंट डुप्लॉम्ब के नाम पर डुप्लॉम्ब कानून नाम दिया गया है.

फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्री यानिक न्यूडर ने मानव स्वास्थ्य पर एसिटामिप्रिड के प्रभाव का यूरोपीय पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया है.