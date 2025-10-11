ETV Bharat / international

अमेरिका के मिससिपी में गोलीबारी, चार लोगों की मौत, 12 घायल

मिसिसिपी के लेलैंड में आधी रात के आसपास हुई फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं 12 लोग घायल हैं.

Police arrived after the shooting in Mississippi, America
अमेरिका के मिससिपी में गोलीबारी के बाद पहुंची पुलिस (@RT_com)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
मिसिसिपी : अमेरिकी मिसिसिपी के लेलैंड हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं 12 अन्य घायल हो गए, इनमें से चार की हालत गंभीर है.

सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मेयर जॉन ली ने बताया कि गोलीबारी राज्य की राजधानी जैक्सन से 120 मील (190 किमी) उत्तर-पूर्व में लेलैंड की मुख्य सड़क पर लगभग आधी रात को हुई.

उन्होंने बताया कि घायलों में से चार को हवाई मार्ग से अस्पताल ले जाया गया. मामले में किसी भी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है.

वहीं, मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक सिमंस ने कहा कि गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं और एक दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं. ये फायरिंग मिसिसिपी के छोटे शहर लेलैंड में हुई है, जो कि वाशिंगटन काउंटी का एक छोटी सिटी है, जिसकी आबादी 4000 है.

बता दें कि लेलैंड में शुक्रवार को सामान्य से ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि स्थानीय हाई स्कूल में घर वापसी के उपलक्ष्य में एक फुटबॉल मैच खेला जाना था. यह एक वार्षिक अमेरिकी परंपरा है, जो आमतौर पर शरद ऋतु में होती है, जब पूर्व छात्रों का स्कूल की भावना और समुदाय का जश्न मनाने के लिए वापस स्वागत किया जाता है.

