'हमें नेपाल में पीटा गया, केंद्र और बिहार सरकार यहां से निकाले' Gen Z हिंसा में फंसे पीड़ितों की गुहार

नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए बिहार के 4 लोग हिंसक प्रदर्शन का शिकार होकर फंस गए. अब पीड़ितों ने सुरक्षित घरवापसी की गुहार लगाई है-

नेपाल हिंसा में फंसे 4 नालंदा निवासी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 5:21 PM IST

नालंदा : नेपाल हिंसा में फंसे बिहार के नालंदा के 4 लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित घर वापसी का लगायी है. दरअसल, बिहार शरीफ के 4 लोग नेपाल में फंस गए हैं और सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं. ये लोग धार्मिक यात्रा पर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अचानक हिंसक माहौल में फंसकर उनकी जान पर बन आई.

नेपाल हिंसा में फंसे बिहार निवासी : Gen Z प्रदर्शनाकारियों की हिंसक भीड़ ने रास्ते में जो आया उसे पीटा-तोड़फोड़ की. मारपीट का शिकार होने पर नालंदा के पीड़ितों ने फोन पर घरवालों को जानकारी दी कि वे ज़ख्मी हालत में बिहार के रक्सौल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर नेपाल के एक होटल में छिपे हुए हैं. उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से वे गए थे उसे भी तोड़फोड़ की गई है.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

मोबाइल से घरवालों तक पहुंचाई खबर : होटल संचालक की मदद से पीड़ितों ने व्हाट्सएप कॉल पर परिजनों को जानकारी दी. सुबोध कुमार नामक युवक ने बताया कि किसी तरह उनकी जान बची है लेकिन हालात बेहद भयावह हैं. उन्होंने भारत और बिहार सरकार से तुरंत मदद की अपील की है.

''किसी तरह से हम लोगों की जान बची है. हम लोगों के साथ प्रदर्शनकारियों ने पीटा है. हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है. हम लोग भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के रक्सौल बॉर्डर से 100 किमी पहले एक होटल छिपे हैं. हम लोगो भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील है कि किसी भी तरह से हमें यहां से निकाला जाय''- सुबोध कुमार, पीड़ित

मंदिर दर्शन के लिए गए थे 8 लोग : ये सभी लोग 5 सितंबर को बिहार शरीफ से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे. कुल आठ लोगों का दल था लेकिन बीती रात चार लोग स्थानीय ऑटो चालक की मदद से भाग निकले जबकि बाकी चार अब भी होटल में फंसे हैं.

परिजनों में दहशत का माहौल : फंसे हुए लोगों में नीरज कुमार, संजीव कुमार, सुबोध कुमार, विपीन सिंह और शुभम कुमार शामिल हैं. इनके परिजन लगातार डरे-सहमे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. हालांकि इस संबंध में लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है.

''हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कर्रवाई की जाएगी. पीड़ित व्यक्ति सभी लहेरी थाना क्षेत्र निवासी रामचंद्रपुर और भैंसासुर मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं.''- रंजीत कुमार रजक, थानाध्यक्ष, लहेरी

नेपाल में भड़की बगावत : नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ छात्रों और युवाओं का आंदोलन 'Gen-Z' हिंसक रूप ले चुका है. संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घरों तक पर हमला हुआ है. कई नेताओं की पिटाई और सरकारी संपत्तियों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं.

काबू में लाने उतरी सेना : नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुके हैं. हालात बिगड़ते देख सेना को उतारा गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है. अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

