श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी पैसे पर लंदन जाने का आरोप - RANIL WICKREMESINGHE ARREST

रानिल विक्रमसिंघे, गोट्टाबाया राजपक्षे को हटाए जाने के बाद जुलाई 2022 में श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था.

Ranil Wickremesinghe
रानिल विक्रमसिंघे. (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 2:43 PM IST

कोलंबो: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने श्रीलंकाई मीडिया न्यूज़वायर की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी दी है. अधिकारियों का हवाला देते हुए, न्यूज़वायर ने बताया कि पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति को कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होने के बाद गिरफ्तार किया गया.

क्या है मामलाः

न्यूजवायर के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी लंदन की निजी यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी धन के उपयोग से जुड़े मामले में की गयी है. लंदन में उन्होंने एक विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में भाग लिया था. आरोप है कि यह यात्रा, जो एक व्यापक विदेशी दौरे का हिस्सा थी, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था. इसके बाद भी इसके लिए सरकारी धन का उपयोग किया गया.

जांच तेज होने की उम्मीदः

न्यूजवायर के अनुसार, इससे पहले अगस्त में पूर्व राष्ट्रपति सचिव समन एकनायके और पूर्व निजी सचिव सैंड्रा परेरा से यात्रा की व्यवस्था करने में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी. रिपोर्टों के अनुसार, हाल के वर्षों में गिरफ्तारी का सामना करने वाले वे सबसे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं. रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी से शीर्ष अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच तेज होने की उम्मीद है.

विक्रमसिंघे का राजनीतिक सफरः

न्यूज़वायर के अनुसार, अदालती कार्यवाही और औपचारिक आरोपपत्र दाखिल होने की उम्मीद है. छह बार प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे, गोट्टाबाया राजपक्षे को हटाए जाने के बाद जुलाई 2022 में श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया. वह सितंबर 2024 में नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके से राष्ट्रपति चुनाव हार गए.

