फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा, क्या है मामला?

निकोलस सरकोजी. (File Photo) ( IANS )

Published : September 28, 2025 at 3:18 PM IST