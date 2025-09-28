फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा, क्या है मामला?
निकोलस सरकोजी को 2007 के राष्ट्रपति अभियान के लिए लीबिया से धन प्राप्त करने से संबंधित मामले में आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया गया.
Published : September 28, 2025 at 3:18 PM IST
नैनटेरे (फ्रांस): फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2007 के राष्ट्रपति अभियान के लिए लीबिया से धन प्राप्त करने से संबंधित मामले में आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया गया है. उन्हें पांच साल की जेल की सज़ा सुनाए गयी है. अपनी कैद की तारीख जानने के लिए 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होना है.
25 सितम्बर, गुरुवार को निकोलस सरकोजी को दोषी करार दिया गया था. दिवंगत लीबियाई नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी से उनके 2007 के चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए लाखों यूरो की अवैध धनराशि हस्तांतरित करने का आरोप था. राजनीतिक वर्ग के एक बड़े हिस्से में रोष था.
बता दें कि अप्रैल में, अति-दक्षिणपंथी नेशनल रैली की नेता, मरीन ले पेन को पहले ही सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था. उन्हें अपनी पार्टी के लिए यूरोपीय संघ के 2.9 मिलियन यूरो (2.5 मिलियन पाउंड) के धन के गबन में मदद करने का दोषी पाया गया था. इसके तुरंत बाद, सार्कोज़ी की सजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया.
कोर्ट ने माना कि भ्रष्ट और अधिनायकवादी शासन लीबिया ने चुनाव अभियान के लिए गुप्त वित्तपोषण किया. यह वही शासन है, जिस पर हवाई जहाज पर हमले की जिम्मेदारी है, जिसमें 50 से अधिक फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे. इसके बदले में उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन मिला. कोर्ट ने कहा कि अधिकतम सजा दस साल की जेल है, इसलिए यह दंड कठोर नहीं है.
लेकिन जिस बात पर विवाद हो रहा है, वह है अदालतों द्वारा किसी राजनीतिक नेता को दोषी ठहराने का सिद्धांत, जिसे संस्थागत संतुलन पर असहनीय हमले के रूप में देखा और प्रस्तुत किया जा रहा है. हालांकि, यदि इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम पाते हैं कि हाल के वर्षों में शासक वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध दिए गए निर्णय, वास्तव में न्यायपालिका को अन्य शक्तियों, विशेषकर कार्यपालिका से मुक्त करने के आंदोलन का हिस्सा हैं.
