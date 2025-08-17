काठमांडू: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रविवार को नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाक़ात की और दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और सशक्त करने पर व्यापक चर्चा की. इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान मिस्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली, विदेश मंत्री अरजू राणा देउबा, और अन्य वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार भेंट की.

विदेश सचिव मिस्री की यह यात्रा नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के आमंत्रण पर हो रही है. इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को 16-17 सितंबर को प्रस्तावित भारत यात्रा के लिए आमंत्रण पत्र सौंपना था.

प्रधानमंत्री कार्यालय, सिंहदरबार में हुई बैठक के दौरान मिस्री ने भारत-नेपाल के गहरे सभ्यतागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दोहराते हुए, आपसी सहयोग के विस्तार पर चर्चा की. भारत की ओर से नेपाल में तैनात राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी इस बैठक में शामिल रहे.

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात के दौरान विदेश सचिव ने भारत की लीडरशिप की शुभकामनाएं पहुंचाईं और द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया. राष्ट्रपति पौडेल ने प्रधानमंत्री मोदी की Neighbourhood First नीति की सराहना करते हुए कहा कि भारत की प्रगति से नेपाल को कई क्षेत्रों में लाभ मिला है और आने वाले समय में सहयोग और बढ़ेगा.

विदेश मंत्री अरजू राणा देउबा के साथ हुई बातचीत में हवाई संपर्क, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय, और सीमा पार बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. देउबा ने विशेष रूप से नई दिल्ली-नेपालगंज के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की और गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे व पोखरा एयरपोर्ट को भारतीय शहरों से जोड़ने की आवश्यकता जताई.

विदेश सचिव मिस्री ने शेर बहादुर देउबा और पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक विचार-विमर्श किया.

विदेश सचिव मिस्री की यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच भरोसे, सहयोग और आपसी समृद्धि के संबंधों को नई दिशा देने की ओर एक और सकारात्मक कदम साबित हुई है. वे सोमवार दोपहर को भारत के लिए रवाना होंगे.

