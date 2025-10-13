ETV Bharat / international

गाजा में गिरने लगे हैं अमेरिका-इजराइल समर्थित समूहों के फूड सेंटरों कें शटर

फिलिस्तीनी लोग 10 अक्टूबर, 2025 को मध्य गाजा पट्टी के नेत्जारिम में अमेरिका समर्थित गाजा मानवतावादी फाउंडेशन (जीएचएफ) द्वारा संचालित एक वितरण केंद्र वाले स्थल के अवशेषों का निरीक्षण करते हैं. ( AP )

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने एपी को बताया कि रविवार को सहायता के ट्रक गाजा में पहुंचने लगे. इनमें महीनों में पहली बार रसोई गैस भी शामिल है. लेकिन अभी उस पैमाने पर नहीं जिसकी उन्हें आने वाले दिनों और हफ़्तों में उम्मीद है.

गाजा में मानवीय सहायता के प्रभारी इजराइली सैन्य निकाय, COGAT, ने कहा कि समझौते के अनुसार, फिलिस्तीनी क्षेत्र में पहुंचने वाली सहायता की मात्रा बढ़कर लगभग 600 ट्रक प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है.

संयुक्त राष्ट्र, जिसने जीएचएफ वितरण का विरोध किया था, शुक्रवार को युद्धविराम लागू होने के बाद तबाह क्षेत्र में और अधिक सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रहा था. उसने कहा कि इजराइल की हरी झंडी मिलते ही उसके पास लगभग 1,70,000 मीट्रिक टन भोजन, दवाइयां और अन्य मानवीय सहायता पहुंचने के लिए तैयार है.

जीएचएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि बंधकों को इजराइल भेजने के दौरान अगले कुछ दिनों में उनके अभियानों में "रणनीतिक बदलाव" किए जाएंगे और कुछ जगहों को "अस्थायी रूप से बंद" किया जाएगा. संगठन के नियमों के अनुसार, नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, "हमारी दीर्घकालिक योजना में कोई बदलाव नहीं है."

तीनों अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें समझौते के प्रावधानों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था.

स्थिति की जानकारी रखने वाले एक तीसरे अधिकारी ने कहा कि वर्तमान योजना गाजा की आपूर्ति के लिए अन्य सहायता एजेंसियों पर निर्भर रहने की है.

युद्धविराम समझौते की शर्तों के तहत इजराइली सैनिक शुक्रवार को नेत्जारिम के एक हिस्से से हट गए और बाद में राफा के कुछ हिस्सों से भी हटने वाले हैं.

ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में लोगों को मध्य गाजा के नेत्जारिम क्षेत्र में स्थित स्थल से धातु का कबाड़ लेकर जाते हुए दिखाया गया है.

एक फिलिस्तीनी महिला, होदा गोडा ने कहा कि राफ़ा में वह जिस स्थल पर अक्सर जाती थी, वह खाली था और फिलिस्तीनियों ने लकड़ी और धातु की बाड़ें हटाकर, ढांचे गिरा दिए.

इस दौरान इन सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलाईं. इसमें सैकड़ों लोग मारे गए. इज़राइली सेना का कहना है कि उसने केवल चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं.

कई फिलिस्तीनी गवाहों ने बताया कि राफा के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य गाजा के नेत्जारिम क्षेत्र में, जीएचएफ के तीन वितरण स्थलों को छोड़ दिया गया है. फिलिस्तीनियों, सहायताकर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इस व्यवस्था के कारण सहायता चाहने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर इन स्थलों तक पहुंचने के लिए इजराइली सैनिकों को पार करना पड़ा.

यरूशलेम: मिस्र के एक अधिकारी और क्षेत्र के एक अन्य अधिकारी ने रविवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि विवादास्पद अमेरिका और इजराइल समर्थित गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित खाद्य सामग्री के केंद्रों को युद्धविराम समझौते की शर्तों के तहत बंद किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास अगले दो महीनों के लिए बुनियादी चिकित्सा और अन्य सेवाएँ बहाल करने, हज़ारों टन भोजन और पोषण संबंधी आपूर्ति, ईंधन लाने और मलबा हटाने की योजना है.

फ्लेचर ने कहा, "गाजा का ज़्यादातर हिस्सा बंजर भूमि है." "लेकिन मैं पूरी तरह से दृढ़ हूं कि हम असफल नहीं होंगे. ... हम गाजा के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे." उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास गाजा शहर में फैले अकाल से निपटने के लिए नेटवर्क, विशेषज्ञता और अनुभव है.

अमेरिकी अधिकारियों ने यह नहीं कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जीएचएफ गाजा में अपने सभी अभियान बंद कर देगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए धन जारी रखने की कोई योजना नहीं है. स्थिति अब भी अस्थिर होने के कारण नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए इन अधिकारियों ने कहा कि अगर युद्धविराम हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां ​​सहायता की मांग को पूरा करने या इसे हमास तक पहुंचने से रोकने में सक्षम नहीं होती हैं, तो जीएचएफ या इसके जैसे किसी संगठन की भूमिका बनी रह सकती है.

COGAT ने कहा कि गाजा में GHF का भविष्य स्पष्ट नहीं है. इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई कि क्या इसकी भूमिका समाप्त हो रही है.

GHF ने मई के अंत में काम करना शुरू किया, जब इजराइल ने महीनों तक गाजा के लिए सभी खाद्य आपूर्ति बंद कर दी थी. इससे आबादी अकाल की ओर बढ़ रही थी. इजराइल चाहता था कि निजी ठेकेदार समूह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य वितरण प्रणाली की जगह ले, और उसका दावा था कि हमास बड़ी मात्रा में सहायता का दुरुपयोग कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने इन दावों का खंडन किया.

संयुक्त राष्ट्र ने GHF के गठन का विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रणाली इजराइल को खाद्य वितरण पर नियंत्रण देती है और फिलिस्तीनियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर कर सकती है.

पूरे युद्ध के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने अन्य सहायता समूहों के साथ मिलकर एक बड़े मानवीय प्रयास का नेतृत्व किया. इसमें गाजा के आसपास सैकड़ों केंद्रों पर भोजन, दवाइयां, ईंधन और अन्य आपूर्ति वितरित की गई.

चार GHF वितरण स्थल इजराइली सैन्य-नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित थे. भोजन के लिए बेताब फिलिस्तीनियों को इजराइली सैनिकों की चौकियों से होते हुए, प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर उस स्थान तक पहुंचना पड़ता था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इजराइली सैनिकों ने भीड़ को स्थल खुलने से पहले या निर्धारित सड़कों से हटने से रोकने के लिए भारी गोलाबारी की. स्थल पर पहुंच कर, हजोरों सहायता चाहने वाले लोग खाने के डिब्बों तक पहुंचने के लिए बेकाबू हो गए.

गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सहायता मांगते हुए 2,500 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, या तो जीएचएफ स्थलों की ओर जाते समय या फिर गाजा में प्रवेश करने वाले संयुक्त राष्ट्र सहायता ट्रकों का इंतजार कर रही भीड़ पर इजराइली सैनिकों की गोलीबारी के दौरान. दोनों ही मामलों में, इजराइल ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं.

जीएचएफ का कहना है कि सहायता स्थलों पर कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन उसने पैदल वहां पहुंचने पर लोगों के सामने आने वाले संभावित खतरों को स्वीकार किया है. उसने पिछले हफ़्ते कहा था कि उसने अभियान शुरू करने के बाद से गाज़ा में 18.5 करोड़ भोजन के बराबर भोजन वितरित किया है.