बार्सिलोना: गहराते गाजा संकट के बीच मानवीय सहायता और कार्यकर्ताओं के साथ जहाजों का एक बेड़ा रविवार को स्पेन के बार्सिलोना से गाजा पट्टी के लिए रवाना हो गया. ये फिलिस्तीनी क्षेत्र पर लंबे समय से चली आ रही इजराइली नाकाबंदी को समुद्री मार्ग से तोड़ने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है.

यह ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल ने गाजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. इससे फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तरी भाग में खाद्य और बुनियादी आपूर्ति की आपूर्ति सीमित हो गई है. खाद्य विशेषज्ञों ने इस महीने की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि शहर अकाल की स्थिति में है और पट्टी के पार 5 लाख लोग भयावह स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं.

स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, रविवार, 31 अगस्त, 2025 को बार्सिलोना, स्पेन में, गाजा जाने वाले एक नागरिक बेड़े में शामिल एक नाव से हाथ हिलाती हुई. इस बेड़े का उद्देश्य इजराइली नाकाबंदी को तोड़ना और मानवीय सहायता पहुंचाना है. (AP)

ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला भोजन, पानी और दवाइयां ले जा रहा है. एक बयान के अनुसार, इस फ़्लोटिला पर सवार कार्यकर्ताओं ने अत्यंत आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग और एक मानवीय समुद्री गलियारा खोलने की मांग की है.

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, लगभग 23 महीने से चल रहे इस युद्ध में 63,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 332 फिलिस्तीनी कुपोषण से मर चुके हैं. इनमें 124 बच्चे भी शामिल हैं.

44 देशों की लगभग 20 नावों और प्रतिनिधिमंडलों का यह समुद्री काफिला, गाजा पट्टी पर 18 साल से जारी इजराइली नाकाबंदी को तोड़ने का अब तक का सबसे बड़ा समुद्री प्रयास बताया जा रहा है.

आयोजकों ने बताया कि आने वाले दिनों में भूमध्य सागर के पश्चिमी छोर से गाजा पट्टी तक के रास्ते में इटली और ट्यूनीशिया के बंदरगाहों से और जहाज भी इसमें शामिल होंगे.

हजारों समर्थक बार्सिलोना घाट पर उमड़ पड़े. उनमें से कुछ ने काफियेह पहना हुआ था और "फिलिस्तीन को आजाद करो!" और "इजराइल का बहिष्कार करो!" के नारे लगा रहे थे.

उन्होंने फिलिस्तीनी झंडे लहराती विभिन्न प्रकार की नावों को रवाना किया, जिनमें पुरानी लग्जरी नौकाओं से लेकर छोटी लकड़ी की नावें और औद्योगिक दिखने वाले जहाज शामिल थे. उनमें से एक, सिरस, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है.

फ़्लोटिला के प्रवक्ता सैफ अबुकेशेक ने प्रस्थान के बाद स्पेनिश सरकारी टेलीविज़न को बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में लगभग 70 नावों के भाग लेने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह बेड़ा 14 या 15 सितंबर के आसपास गाजा पहुंच सकता है.

स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यहां कहानी फिलिस्तीन के बारे में है. यहां कहानी यह है कि कैसे लोगों को जानबूझकर जीवित रहने के बुनियादी साधनों से वंचित किया जा रहा है."

गौर करें तो वह इस अभियान में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली हस्तियों में से एक हैं, जिसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं, बार्सिलोना की पूर्व मेयर, एडा कोलाऊ जैसे राजनेताओं और पत्रकारों ने मिलकर बनाया है.

टनों मानवीय सहायता लेकर जहाज इतालवी शहर जेनोआ से रवाना हुए और आने वाले दिनों में इस अभियान में शामिल होंगे. यह पहली बार नहीं है जब थुनबर्ग ने इस साल गाजा के जलक्षेत्र में पहुंचने का प्रयास किया है.

जून में इजराइल ने उन्हें निर्वासित कर दिया था, जब जिस जहाज पर वह 11 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रही थीं, मैडलीन, उसे इजराइली सेना ने रोक दिया था.

थुनबर्ग ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, या तो हमला करके, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नावों को गैरकानूनी तरीके से रोककर, और मानवीय सहायता को आने से लगातार रोककर."

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला इस साल अब तक समुद्री नाकाबंदी तोड़ने का चौथा प्रयास होगा. कॉन्शियस ने पहली बार मई में प्रयास किया था, लेकिन माल्टा से रवाना होने के बाद उस पर ड्रोन से हमला किया गया था.

मैडलीन के बाद, इज़राइली सेना ने जुलाई के अंत में एक और सहायता जहाज, हंडाला, को रोककर 21 अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को हिरासत में लिया और उसका माल जब्त कर लिया, जिसमें शिशु फार्मूला, भोजन और दवाइयां शामिल थीं, जैसा कि फ़्रीडम फ़्लोटिला गठबंधन ने बताया है.

बार्सिलोना में प्रस्थान से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभिनेता लियाम कनिंघम ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें एक लड़की अपने अंतिम संस्कार की योजना बनाते हुए गा रही थी. उन्होंने कहा कि लड़की, फातिमा, चार दिन पहले मर गई थी. कनिंघम ने पत्रकारों से कहा, "हम किस तरह की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां बच्चे अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था खुद कर रहे हैं?"

एक इजराइली अधिकारी ने शनिवार को कहा कि देश जल्द ही उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में मानवीय सहायता रोक देगा या धीमी कर देगा, क्योंकि वह हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है, शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित किए जाने के एक दिन बाद.

बता दें कि युद्ध 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुआ था, जब इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों के हमले में 1,200 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे, और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था.