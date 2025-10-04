ETV Bharat / international

H-1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप को आई 'हिचकी' आदेश को रोकने के लिए केस दर्ज

मुकदमे में कहा गया है कि H-1B कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाकर्मियों और शिक्षकों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है. ये विकास को गति प्रदान करता है.

H1B Visa Fee
डोनाल्ड ट्रंप. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 10:12 AM IST

9 Min Read
नई दिल्ली: अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक समूहों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अन्य लोगों के एक गठबंधन ने शुक्रवार को H-1B वीजा आवेदनों के लिए आवश्यक नए $100,000 शुल्क को रोकने के लिए एक संघीय मुकदमा दायर किया. यह मुकदमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद निर्णय के लिए पहली बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

मुकदमे में कहा गया है कि शुल्क में भारी बढ़ोतरी के कदम ने "नियोक्ता, कर्मचारी और संघीय एजेंसियों को अस्त-व्यस्त कर दिया है."

गौर करें तो ट्रंप ने 19 सितंबर को नए शुल्क की अनिवार्यता संबंधी एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे. इसमें कहा गया कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम का "जानबूझकर शोषण किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले, कम कुशल कर्मचारियों को रखा जा सके, न कि उनकी पूर्ति की जाए." ये बदलाव 36 घंटों में लागू होने वाले थे, जिससे नियोक्ताओं में खलबली मच गई और उन्होंने अपने कर्मचारियों, जिनमें से ज़्यादातर भारत से हैं, को तुरंत अमेरिका लौटने का निर्देश दिया.

सैन फ्रांसिस्को स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में कहा गया है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है. मुकदमे में कहा गया है कि यह अमेरिका में नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और नियोक्ताओं को विशिष्ट क्षेत्रों में नौकरियां भरने का अवसर प्रदान करता है.

वादी का प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर, तथा साउथ एशियन अमेरिकन जस्टिस कोलैबोरेटिव (SAAJCO) सहित अन्य संगठनों द्वारा किया जा रहा है.

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त एक प्रेस विज्ञप्ति में डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर ने कहा, "राहत के बिना, अस्पतालों को चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ेगा. चर्चों को पादरी, कक्षाओं को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा. साथ ही देशभर के उद्योगों को प्रमुख नवप्रवर्तकों को खोने का खतरा है."

इसके अनुसार, वादी ग्रामीण और चिकित्सकीय रूप से वंचित समुदायों की सेवा करने वाले चिकित्सा निवासियों, फैलो, प्रशिक्षुओं और नर्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके साथ ही एक स्कूल जो अपने छात्रों की सेवा के लिए एच-1बी श्रमिकों पर निर्भर करता है. इसके अलावा धार्मिक संगठन, जो वंचित समुदायों की सेवा करने वाले पादरी और धार्मिक पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए एच-1बी कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं. संकाय और शैक्षणिक पेशेवरों और उच्च शिक्षा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख श्रमिक संघ; और व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक कुशल श्रमिक जिनके करियर और जीवन रातोंरात उलट गए.

वादीगणों में से एक, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के अध्यक्ष टॉड वोल्फसन ने कहा कि एच-1बी वीजा आवेदनों पर ट्रंप के प्रतिबंधों से जीवन रक्षक अनुसंधान में कमी आएगी, नवाचार में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धा कम होगी.

वोल्फसन ने कहा, "दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों—जिन लोगों ने दशकों से अमेरिकी उच्च शिक्षा को समृद्ध किया है, को हतोत्साहित करके, वह यह संदेश दे रहे हैं, 'आपका यहां स्वागत नहीं है. कहीं और चले जाइए.' यह अदूरदर्शी नीति न केवल विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाती है. यह अनुसंधान में प्रगति को धीमा करके, हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके और हमारे वैश्विक नेतृत्व को खतरे में डालकर हर अमेरिकी को नुकसान पहुंचाती है."

एसईआईयू (सीआईआर) के इंटर्न और रेजिडेंट्स समिति के अध्यक्ष डॉ. टेलर वॉकर ने कहा कि एच-1बी वीजा वाले रेजिडेंट चिकित्सक अत्यधिक कुशल पेशेवर होते हैं, जो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में मरीजों को उच्च-गुणवत्ता और करुणामय देखभाल प्रदान करते हैं.

उन्होंने कहा, "वे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं. राष्ट्रपति की घोषणा में एच-1बी आवेदनों के लिए अत्यधिक शुल्क की मांग की गई है, जिसका हमारे रोगियों और उनके समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे ऐसे समय में देखभाल प्रदान करने के लिए उपलब्ध रेजिडेंट चिकित्सकों की संख्या कम हो जाएगी, जब हमारा देश पहले से ही चिकित्सकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है."

यूनाइटेड ऑटो-एयरोस्पेस एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वर्कर्स ऑफ अमेरिका क्षेत्र 6 के निदेशक माइक मिलर ने कहा कि यह आदेश स्पष्ट करता है कि अमेरिका "अब दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों के लिए खुला नहीं है." "यह वैज्ञानिक कौशल और परिश्रम पर धन और संबंधों को प्राथमिकता देता है और दुनिया को बताता है कि अमेरिका अब हमारे सामने मौजूद कुछ प्रमुख बीमारियों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक शोध करने की जगह नहीं रहा."

सह-परामर्शदाताओं में, डेमोक्रेसी फॉरवर्ड के अध्यक्ष और सीईओ स्काई पेरीमैन ने कहा कि ट्रंप का निर्णय अमेरिकी श्रमिकों की मदद करने के बारे में नहीं है. यह अमेरिकी नवाचार और आवश्यक कार्य के द्वार बंद करने और भ्रष्टाचार के द्वार खोलने के बारे में है.

पेरीमैन ने कहा, "H-1B कर्मचारी ग्रामीण अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या बनाए रखते हैं, शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में STEM शिक्षा लाते हैं, जीवन रक्षक चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं, हमारे तकनीकी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं और छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में मदद करते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप 6 अंकों का आव्रजन शुल्क कानूनी तौर पर नहीं थोप सकते. यह अत्यधिक शुल्क भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और गैर कानूनी, अस्थिर करने वाला और सभी के लिए बुरा है, इसीलिए हम इसे अदालत में चुनौती देने के लिए इस शक्तिशाली गठबंधन में शामिल हुए हैं."

जस्टिस एक्शन सेंटर की संस्थापक और निदेशक, करेन टुमलिन, जो मुकदमे में एक अन्य सह-वकील हैं, ने 19 सितंबर को कहाकि ट्रंप प्रशासन ने चिकित्सा कर्मचारियों, इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों को 'बाहर रहने' के लिए कहा था, जिससे उन नियोक्ताओं और समुदायों के लिए दरवाजा बंद हो गया, जिन्हें उनकी जरूरत है.

"हमने यह मुकदमा न केवल उन लोगों के लिए दायर किया है जो अमेरिका के उद्योगों, अस्पतालों और स्कूलों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इस देश के उन सभी लोगों के लिए भी दायर किया है, जिन्हें इन विशेषज्ञों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने से बहुत नुकसान होगा."

सह-वकीलों में से एक, साउथ एशियन अमेरिकन जस्टिस कोलैबोरेटिव की कार्यकारी निदेशक कल्पना वी. पेड्डीभोटला ने कहा कि दक्षिण एशियाई लोग एच-1बी वीजा प्राप्त कर्मचारियों में बहुसंख्यक हैं और अमेरिका के ताने-बाने का हिस्सा हैं. ग्रामीण अस्पतालों में कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं. जीवनरक्षक अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं और देश भर के व्यवसायों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं.

पेड्डीभोटला ने कहा, "यह गैरकानूनी शुल्क श्रमिकों, उनके परिवारों और उन समुदायों की वित्तीय और सामाजिक भलाई के लिए खतरा है, जिनमें वे रहते हैं." शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि अचानक 100,000 डॉलर की मांग कैसे की गई.

कांग्रेस की अवहेलना: एच-1बी कार्यक्रम में कानून द्वारा निर्धारित एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई शुल्क और निगरानी प्रणाली है. राष्ट्रपति इसे रातोंरात नहीं बदल सकते या घोषणा करके नए कर नहीं लगा सकते.

अराजकता और पक्षपात को न्योता: यह आदेश एक अस्पष्ट "राष्ट्रीय हित" की खामी पेश करता है, जिसमें शुल्क छूट के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं हैं, जिससे मनमाने, भुगतान-करने-के-लिए-खेलने वाले फैसलों का रास्ता खुल जाता है.

देश भर के समुदायों को नुकसान: ग्रामीण अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि वे जरूरी डॉक्टरों और नर्सों को नहीं रख पाएंगे; स्कूलों का कहना है कि यह गैर कानूनी शुल्क कई शिक्षकों के वेतन से भी ज़्यादा है; और गैर-लाभकारी संगठन और शोध संस्थान इस भारी खर्च को वहन नहीं कर सकते. अगर वे H-1B कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो सभी को नुकसान होगा.

अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है: अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि H-1B कर्मचारी अमेरिका में रोजगार पैदा करते हैं और नए उद्योगों को बढ़ावा देते हैं. प्रतिभाओं को बाहर भेजने का मतलब है कि कंपनियां अपना कामकाज और अच्छी नौकरियां विदेश ले जाएंगी.

इस मुकदमे में अदालत से इस आदेश को तुरंत रोकने और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए पूर्वानुमेयता बहाल करने का अनुरोध किया गया है." उन्होंने नए शुल्क को "ट्रंप का नवीनतम आव्रजन-विरोधी सत्ता हथियाने का प्रयास" कहा.

एच-1बी वीजा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा उच्च-कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, ताकि वे उन नौकरियों को भर सकें, जिन्हें भरना तकनीकी कंपनियों के लिए मुश्किल होता है.

मुकदमे के मुताबिक, लगभग एक-तिहाई एच-1बी कर्मचारी नर्स, शिक्षक, चिकित्सक, विद्वान, पुजारी और पादरी हैं. आलोचकों का कहना है कि यह कार्यक्रम उन विदेशी कर्मचारियों के लिए एक पाइपलाइन है, जो अक्सर $60,000 प्रति वर्ष से भी कम वेतन पर काम करने को तैयार रहते हैं, जो आमतौर पर अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों को दिए जाने वाले $100,000 से अधिक वेतन से काफी कम है.

ये भी पढ़ें - 'ट्रंप का फैसला परेशान करने वाला है', एच-1बी वीजा नियम पर बोले एक्स्पर्ट, कहा तेलुगु भाषी राज्यों पर होगा गंभीर प्रभाव

