ETV Bharat / international

पिकनिक मना कर लौट रहे लोगों पर फायरिंग, सात की मौत - FIRING

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक मनाकर लौट रहे लोगों पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले कर दिया.

7 killed in gun attack on picnic goers
पिकनिक मना कर लौट रहे लोगों पर फायरिंग (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक मनाकर लौट रहे दोस्तों के एक ग्रुप पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले कर दिया, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए और एक अन्य घायल हो गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

जानकारी के अनुसार पीड़ितों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि वे टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खारा गरी मुहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

बचाव दल के अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल भेजा
पुलिस की टुकड़ियों की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया. घायल व्यक्ति को बाद में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

हमलावरों की तलाश जारी
पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक और घायल सभी दोस्त थे. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि उनकी तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर फायरिंग
इससे पहले पाकिस्तान के कराची में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए थे. ये घटनाएं पाकिस्तान अलग-अलग शहरों में हुई थीं.

अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

यह भी पढ़ें- 'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम !

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक मनाकर लौट रहे दोस्तों के एक ग्रुप पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले कर दिया, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए और एक अन्य घायल हो गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

जानकारी के अनुसार पीड़ितों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि वे टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खारा गरी मुहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

बचाव दल के अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल भेजा
पुलिस की टुकड़ियों की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया. घायल व्यक्ति को बाद में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

हमलावरों की तलाश जारी
पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक और घायल सभी दोस्त थे. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि उनकी तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर फायरिंग
इससे पहले पाकिस्तान के कराची में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए थे. ये घटनाएं पाकिस्तान अलग-अलग शहरों में हुई थीं.

अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

यह भी पढ़ें- 'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम !

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN FIRINGFIRING ON PEOPLEATTACK ON PICNIC GOERSPAKISTANFIRING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- सट्टे का प्रमोशन कर बहुत घर बर्बाद कर दिए

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.