इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक मनाकर लौट रहे दोस्तों के एक ग्रुप पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले कर दिया, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए और एक अन्य घायल हो गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

जानकारी के अनुसार पीड़ितों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि वे टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खारा गरी मुहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

बचाव दल के अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल भेजा

पुलिस की टुकड़ियों की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया. घायल व्यक्ति को बाद में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

हमलावरों की तलाश जारी

पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक और घायल सभी दोस्त थे. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि उनकी तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर फायरिंग

इससे पहले पाकिस्तान के कराची में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई हवाई गोलीबारी के कारण एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए थे. ये घटनाएं पाकिस्तान अलग-अलग शहरों में हुई थीं.

अजीजाबाद में एक युवती को गोली लगी और कोरंगी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में हुई इन घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं.

यह भी पढ़ें- 'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम !